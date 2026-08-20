Hollyland presentará soluciones de audio e imagen de última generación en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Se van a dar a conocer nuevos micrófonos inalámbricos, herramientas para creadores, soluciones de streaming y sistemas de comunicación

Lo más destacado para los medios

Hollyland presentará soluciones de última generación para creadores en el expositor H20_131 de IFA 2026.

Los nuevos micrófonos inalámbricos LARK A2 y LARK M3 debutan con funciones de audio profesionales con IA.

Los nuevos sistemas Solidcom C1 Air y Solidcom SE 2 ofrecen comunicación inalámbrica avanzada para profesionales.

VenusLiv Air 2 incorpora transmisión UVC 4K60 y ajuste de imagen mejorado con IA para creadores de contenido en directo.

BERLÍN, 20 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor líder de soluciones inalámbricas de audio, transmisión de video y creación de contenido, anunció hoy su participación en IFA 2026, donde presentará públicamente varios productos nuevos, incluidos micrófonos inalámbricos, una cámara para transmisión en vivo y sistemas de intercomunicación inalámbricos.

Los visitantes podrán experimentar de primera mano las últimas tecnologías de Hollyland en el expositor H20_131.

Los nuevos micrófonos inalámbricos LARK A2 y LARK M3 ofrecen audio de calidad profesional

Hollyland presentará dos nuevas soluciones de micrófonos inalámbricos diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de creadores de contenido, cineastas, periodistas y profesionales.

LARK A2 combina un rendimiento de audio profesional con un diseño ultraligero. Siendo compatible con grabación de audio de 48 kHz/24 bits, ofrece una captura de sonido detallada, mientras que su tecnología de cancelación de ruido con IA de tres niveles ayuda a reducir el ruido de fondo no deseado en cualquier entorno. El limitador automático de nivel inteligente y la tecnología Safety Track ayudan a proteger las grabaciones de la distorsión y los picos de volumen inesperados.

Entre sus funciones adicionales se incluyen el ahorro de energía mediante IA para prolongar la duración de la batería, controles intuitivos en el transmisor para la cancelación de ruido, el silencio y la grabación, así como una carga rápida USB-C de cinco minutos que proporciona hasta una hora de grabación. Con un peso de tan solo 8,5 g, el transmisor ultraligero proporciona una portabilidad excepcional, al mismo tiempo que su robusta transmisión inalámbrica de largo alcance proporciona flexibilidad para una amplia gama de escenarios de grabación.

LARK M3 amplía la flexibilidad del audio inalámbrico con soporte para hasta cuatro transmisores y cuatro receptores. El sistema permite la grabación independiente de cuatro pistas, lo que permite capturar cada fuente de audio por separado para facilitar la edición y los flujos de trabajo de posproducción. El modelo LARK M3 también cuenta con cancelación de ruido mediante IA de tres niveles, mejora vocal y preajustes vocales personalizables, y admite grabación de alta resolución de 48 kHz/32 bits mediante aplicaciones de captura de audio de terceros en dispositivos Apple.

A pesar de contar con un peso de tan solo 9 g, el transmisor ultraligero permite una transmisión inalámbrica robusta de largo alcance y hasta ocho horas de funcionamiento.

VenusLiv Air 2 presenta transmisión en directo 4K60 UVC con procesamiento de imagen inteligente

La cámara de transmisión en directo de última generación de Hollyland, VenusLiv Air 2, también estará presente, presentando transmisión 4K60 UVC y SAR AI Tuning 2.0 para ayudar a los creadores a producir transmisiones en directo de mayor calidad con optimización inteligente de la imagen.

Dos nuevos sistemas de intercomunicación inalámbrica Solidcom con ENC mejoran la comunicación en equipo

Hollyland presentará dos nuevas soluciones de intercomunicación inalámbrica que han sido diseñadas para facilitar la comunicación profesional en entornos de producción, eventos y trabajo en equipo.

Los auriculares Solidcom C1 Air son ultraligeros y presentan un innovador diseño de oído abierto para una mayor comodidad durante un uso prolongado. Compatibles con la serie Solidcom C1, proporcionan una comunicación inalámbrica fiable de largo alcance y cancelación de ruido ambiental (ENC) con doble micrófono para conversaciones más nítidas.

Por su parte, los Solidcom SE 2 combinan un diseño ultraligero de 123 g con una impresionante cancelación de ruido ambiental (ENC) de 20 dB con doble micrófono para llamadas nítidas, un alcance inalámbrico fiable y hasta 10 horas de autonomía. Un puerto de audio de 3,5 mm añade flexibilidad, permitiendo conectar auriculares con cable o monitorizar el audio de una cámara o mezclador externo sin interrumpir la comunicación.

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en vivo. Desde el año 2013, Hollyland ha proporcionado servicio a millones de usuarios en todo el mundo en diversos campos, incluyendo cine, televisión, producción de video, eventos en vivo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creación de contenido. Cuenta con una red de ventas que abarca aproximadamente 160 países y regiones, respaldada por equipos y oficinas regionales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, la página de Facebook de Hollyland y la página de Instagram de Hollyland.

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