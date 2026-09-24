Hollyland WeConnect 2026 explora lo que sigue siendo insustituible en la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Para los creadores, la IA permite redactar guiones, generar imágenes y agilizar los flujos de trabajo de edición. En respuesta a este entorno cambiante, Hollyland —proveedor líder de soluciones de transmisión inalámbrica de audio y vídeo— invitó a creadores de más de 30 países a su evento de marca, WeConnect 2026. A través de conversaciones en línea, encuentros presenciales y experiencias culturales inmersivas, el programa exploró una pregunta fundamental: en la era de la IA, ¿qué permanece verdaderamente insustituible en el proceso creativo?

De las conversaciones digitales a las conexiones humanas

Antes de abordar el tema de la creatividad, WeConnect 2026 se propuso reconectar a los creadores con la expresión humana auténtica. A través de "WE HEAR", Hollyland impulsó conversaciones globales sobre la IA, la autenticidad y la narrativa, mientras que "The Echo" invitaba a los creadores a compartir sonidos, pensamientos y emociones sin filtros: desde reflexiones nocturnas hasta momentos cotidianos que rara vez se convierten en contenido pulido.

La conversación trascendió entonces el ámbito digital a través de iniciativas como "WE PARK" y "WE PARTY". En Filipinas, un autobús de "WE PARK" y un muro de deseos musicales fomentaron la participación espontánea del público. En ciudades como Nueva Delhi, São Paulo, El Cairo y Ciudad de México, más de 550 creadores se reunieron para celebrar y participar en eventos comunitarios. Durante estos encuentros, los creadores dedicaron menos tiempo a hablar de herramientas y más a intercambiar experiencias personales, desafíos creativos e ideas para proyectos futuros.

La experiencia antes de la creación

Pasando de la inmersión tecnológica a la exploración sensorial en la vida real, Hollyland organizó dos importantes experiencias inmersivas.

Veintisiete creadores de la región de Asia-Pacífico viajaron de Yakarta a Bali para vivir una aventura que despertó los cinco sentidos. Durante el viaje "WE CONNECT SEA", los participantes presenciaron la emblemática danza del fuego Kecak de Bali al atardecer, con el acantilado de fondo, sumergiéndose en las vibrantes vistas y sonidos de la isla. Asimismo, exploraron la cultura local mediante experiencias culinarias prácticas y la degustación de café de civeta, involucrando así los sentidos del tacto, el olfato y el gusto. En lugar de considerar estos momentos simplemente como oportunidades para generar contenido, el programa animó a los participantes a bajar el ritmo y conectar con el mundo que los rodeaba.

La experiencia evolucionó hasta convertirse en una colaboración creativa. Divididos en seis equipos, los creadores transformaron sus observaciones en cortometrajes de 90 segundos que abarcaban desde documentales de interés humano y vlogs creativos sobre estilo de vida hasta narrativas cinematográficas, capturando diversas dimensiones de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.

El viaje continuó en Yunnan, China, donde 24 creadores de todo el mundo participaron en un experimento creativo intercultural. Trabajando en equipos multinacionales, se sumergieron en la artesanía del teñido tie-dye, las tradiciones culturales Dongba, los mercados locales, las experiencias culinarias compartidas y los paisajes que rodean la Montaña Nevada de Yulong. A través de estas actividades, se animó a los participantes a redescubrir las experiencias sensoriales fundamentales que a menudo inspiran ideas originales: ver, oír, oler, tocar y saborear.

En Shenzhen, DAMODA presentó un espectáculo de drones personalizado para dar la bienvenida a creadores de todo el mundo a la ciudad, iluminando el cielo nocturno con la identidad visual "WeConnect 2026" de Hollyland. Posteriormente, los creadores visitaron la sede de Hollyland, conocieron sus productos más recientes y participaron en conversaciones detalladas con el equipo de I+D. Más que una simple exhibición tecnológica, la visita reflejó el compromiso de Hollyland de acompañar a los creadores, escuchar sus necesidades y apoyar su forma de trabajar y expresarse.

El mismo viaje, muchas perspectivas

A pesar de trabajar desde las mismas ubicaciones y con los mismos materiales, los creadores produjeron proyectos marcadamente diferentes.

Tomando a Yunnan como lienzo, los creadores desarrollaron proyectos en torno a cuatro temáticas: experiencias sonoras inmersivas, narrativas sobre el estilo de vida, paisajes cinematográficos y relatos culturales. Algunos se centraron en los sonidos de los mercados, la naturaleza y la vida cotidiana. Otros documentaron la artesanía local, la gastronomía y las interacciones humanas. Hubo quienes exploraron la estética visual a través de la luz, la textura y el color, mientras que otros se enfocaron en el patrimonio cultural y las historias personales.

Las mismas calles, tradiciones y paisajes se transformaron en historias totalmente distintas según quién estuviera detrás de la cámara. Las obras resultantes serán reconocidas en diversas categorías creativas, poniendo de relieve la diversidad de expresiones que pueden surgir de una experiencia compartida.

Un compromiso más allá de la tecnología

"Hollyland realmente entiende lo que los creadores necesitan, no solo fabricando productos, sino comprendiendo cómo trabajamos y creamos realmente en la vida cotidiana", afirmó Yuki Eyok, un creador de Malasia.

A medida que la IA sigue transformando la creación de contenidos, Hollyland considera que la tecnología debe potenciar las experiencias del mundo real, no sustituirlas. Mediante la innovación constante de sus productos y la inversión en su comunidad global de creadores, Hollyland aspira a seguir siendo un socio de confianza para los creadores de todo el mundo, capacitándolos para convertir experiencias auténticas en historias significativas.

Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/brand-events/we-connect-2026.

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