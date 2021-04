Hombre al que acudir cuando se necesitan cristales hBN ultra-puros: Entrevista con el investigador de WPI-MANA

TSUKUBA, Japón, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El doctor Takashi Taniguchi es conocido por llevar a cabo la síntesis a alta presión de cristales de hBN (nitruro de boro hexagonal), un material clave dentro de la investigación en nanotecnología. Sus cristales de hBN ultrapuros cuentan con la calidad más elevada de todas las posibles, y atraen la atención de investigadores de todos los rincones del mundo, contribuyendo con ello a disponer de una variedad de investigaciones relacionadas con los materiales de tipo bidimensionales en los campos de la física cuántica y los dispositivos cuánticos, incluyendo además la investigación del grafeno.

(Imagen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105739/202103152... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105739/202103152...])

Pregunta. Es famoso a nivel mundial gracias a sus cristales hBN. ¿Por qué es el hombre al que acudir en lo que respecta a este material?

"En principio es resultado solamente del azar y de las buenas circunstancias propiciadas, sobre todo el hecho de tener acceso a nuestra atractiva prensa hidráulica de 30.000 toneladas. Pero, lo más importante, es que durante más de 10 años he sido libre para poder centrarme totalmente en este trabajo, manteniendo el impulso y la dirección, y utilizando unas instalaciones totalmente agradables. El hecho de poder monopolizar el equipo supone una gran ventaja, no es fácil poder conseguir esta situación".

"Llevo estudiando el crecimiento de monocristales a alta presión desde hace más de 20 años. Es posible conseguir cristales de elevada gracias a la utilización de instalaciones como estas, incluyendo nuestra prensa, y contamos con el uso exclusivo de los mismos. Además, como investigador del NIMS, dispongo de una gran ventaja en relación a la gente de la universidad - no tengo responsabilidades en relación a tener que dar conferencias - y eso sirve para liberarme de mucho tiempo que puedo dedicar a llevar a cabo mi investigación. Por supuesto, se trata de un laboratorio de nivel nacional. Existen algunos proyectos de gran tamaño en los que formo parte. También existe libertad en llevar a cabo otras tareas de interés".

Pregunta. ¿Para qué se utilizan los cristales?

"Se utilizan sobre todo por investigadores que estudian el grafeno. Como seguramente sabrá, el grafeno es una monocapa de grafito, una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal bidimensional. Son conductores de electricidad y calor con una eficiencia impresionante. Y es por ello que se utiliza en la investigación del transporte cuántico, y esperamos que también en muchas aplicaciones, incluyendo además los revestimientos anticorrosión, sensores, electrónica, pantallas flexibles, paneles solares, secuenciación de ADN, administración de fármacos - y todo tipo de cosas...".

