Un hombre deja atrás 31.253 € en Barcelona (Cataluña) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La pérdida del empleo durante la pandemia agravó unas deudas originadas por un viaje a su país de origen y el uso habitual de tarjetas de crédito

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de octubre de 2026.- Un hombre de Barcelona (Cataluña) ha conseguido dejar atrás una deuda de 31.253 euros gracias a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, el despacho por excelencia en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. El afectado había acumulado obligaciones financieras que terminaron siendo imposibles de asumir tras perder su empleo durante la pandemia.

La fotografía de una economía que se complicó con la pandemia

Los abogados de Repara tu Deuda dibujan una fotografía de las dificultades que atravesó el afectado: Necesitó financiación para viajar a su país de origen y afrontar las cantidades pendientes de las tarjetas que utilizaba habitualmente. Aunque al principio podía pagar las cuotas, la pérdida del empleo durante la pandemia redujo considerablemente sus ingresos.

Los letrados explican que, al quedarse sin trabajo, tuvo que volver a recurrir a tarjetas de crédito para cubrir gastos esenciales. Según señalan, la información inadecuada sobre el uso de las tarjetas contribuyó a que los intereses comenzaran a acumularse y aparecieran los primeros impagos.

Para intentar controlar la situación, el hombre solicitó nuevos préstamos con los que pretendía satisfacer los intereses pendientes y reunificar sus obligaciones. Sin embargo, aquella estrategia no consiguió aliviar su economía. La suma de las cantidades adeudadas terminó superando su capacidad de pago y lo llevó a una situación de sobreendeudamiento.

Una gestión más sencilla y protección frente a los abusos financieros

Repara tu Deuda Abogados facilita el acceso a la Ley de Segunda Oportunidad mediante un proceso que busca reducir las gestiones documentales que deben realizar sus clientes. Bajo la propuesta Adiós a tus deudas, sin papeleo, el despacho se encarga de preparar la documentación necesaria y tramitar la solicitud de cancelación ante el juzgado correspondiente.

Además, dispone de MyRepara, una aplicación que permite consultar información del expediente y seguir su evolución. Esta herramienta digital complementa la atención de los profesionales y facilita el acceso a las novedades del procedimiento.

Otra de las especializaciones de la firma es la defensa de los derechos de los consumidores. Sus abogados analizan contratos de préstamos y tarjetas de crédito para detectar posibles intereses usurarios, falta de transparencia o cláusulas abusivas.

Cuando existen fundamentos jurídicos, pueden estudiar la reclamación de nulidad del contrato y la posible devolución de cantidades cobradas indebidamente. Para ello, resulta importante revisar las condiciones firmadas, los extractos y los pagos realizados, ya que cada reclamación depende de sus circunstancias particulares.

Para este vecino de Barcelona, la segunda oportunidad marca el final de una etapa en la que cada intento de ponerse al día aumentaba sus dificultades. Ahora puede mirar hacia adelante sin que aquella cadena de obligaciones siga determinando su futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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