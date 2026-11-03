Un hombre supera 138.608,84 € en Barañáin (Navarra) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

La pérdida de su vivienda, el aumento de los gastos y una baja médica desencadenaron una situación de insolvencia que no logró resolver mediante acuerdos con sus acreedores

Perder una vivienda no siempre significa dejar atrás las obligaciones económicas que la acompañaban. En ocasiones, supone el comienzo de nuevas dificultades que se acumulan hasta hacer imposible mantener los pagos. Esta situación la vivió un vecino de Barañáin (Navarra), que ha conseguido cancelar 138.608,84 euros con la ayuda de Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en el país.

Cuando perder la vivienda fue el comienzo de una crisis económica

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, el afectado adquirió una vivienda que terminó perdiendo mediante una ejecución hipotecaria. Tras este procedimiento, tuvo que trasladarse a un piso de alquiler para continuar viviendo cerca de su trabajo, lo que incrementó sus gastos mensuales y redujo considerablemente su margen económico.

Ante la dificultad de llegar a fin de mes, comenzó a solicitar préstamos para cubrir sus necesidades básicas. La situación se agravó cuando sufrió una baja médica laboral por una fuerte depresión, circunstancia que provocó una reducción drástica de sus ingresos. Los letrados señalan que, durante ese periodo, necesitó recurrir a nueva financiación tanto para afrontar los gastos cotidianos como para atender deudas anteriores.

Tiempo después, cuando sus ingresos recuperaron cierta estabilidad, intentó alcanzar acuerdos de pago con sus acreedores. Sin embargo, las entidades exigían cantidades elevadas para regularizar previamente las cuotas atrasadas, incluidos los intereses de demora, antes de aceptar una negociación.

La imposibilidad de cumplir esas condiciones agravó nuevamente su situación emocional. El afectado volvió a atravesar un episodio depresivo del que todavía no se ha recuperado.

Una trayectoria que convierte el asesoramiento en nuevas oportunidades

Repara tu Deuda Abogados nació en septiembre de 2015, coincidiendo con la llegada de la Ley de Segunda Oportunidad a España. Desde entonces, ha acompañado a miles de particulares y autónomos que necesitaban una alternativa legal frente al sobreendeudamiento. El importe acumulado de deudas exoneradas por el despacho supera los 454 millones de euros, una cantidad que refleja el alcance de los procedimientos gestionados en distintas comunidades autónomas.

La firma atribuye parte de su crecimiento a la especialización de su equipo joven de profesionales y a un modelo de asesoramiento que busca facilitar el acceso al procedimiento. La orientación jurídica, el seguimiento de los expedientes y la atención a las dudas de cada persona forman parte de un trabajo especialmente importante cuando las dificultades económicas también afectan a la tranquilidad personal.

Esta dimensión humana aparece en numerosas opiniones de clientes, que destacan la paciencia de los profesionales, la claridad de las explicaciones y el acompañamiento durante procedimientos que, en ocasiones, requieren una espera prolongada. También valoran la dedicación del equipo y la satisfacción de recibir una resolución favorable después de años de incertidumbre.

La experiencia de este vecino de Barañáin recuerda la importancia de contar con alternativas jurídicas cuando los intentos individuales de solucionar una deuda no prosperan. En Repara tu Deuda defienden una idea que guía su trabajo: Nadie debería quedarse sin conocer sus opciones legales por pensar que su situación ya no tiene salida.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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