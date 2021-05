Home Staging: El marketing emocional más efectivo para vender o alquilar una casa en pandemia

En Mimaison, como grandes pioneros y especialistas en Home Staging, servicio que todavía goza de escasa implantación entre las agencias convencionales de España, son conocedores de la gran ayuda que supone a propietarios e inquilinos. Sobre todo, en contextos tan especiales como el actual

El mercado inmobiliario, siempre tan sensible a la coyuntura social y económica, se ha visto notablemente afectado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El confinamiento, los cambios en el estilo de vida y los hábitos de consumo o la incertidumbre generada por la situación general actual, como no podía ser de otra manera, también han dejado ver sus efectos a la hora de comprar, vender o alquilar una vivienda.



Sin embargo, las recientes variaciones en la oferta, la demanda y los precios, en realidad, son sólo la consecuencia de la precipitación de una serie de circunstancias de mucha más profundidad. En lo que se refiere a las agencias inmobiliarias, especialmente a las que hasta ahora se habían mantenido fieles a las técnicas de venta y de marketing más tradicionales, este nuevo escenario ha obligado en numerosos casos a dar un giro de 180º a su modelo de negocio.



"A raíz del confinamiento, mucha gente ha decidido cambiar de casa. Como consecuencia, existe un incremento de la oferta de inmuebles, el público negocia más los precios y resulta más difícil alquilar o vender en poco tiempo. También se opta más por las visitas virtuales, por lo que la puesta en escena y la creatividad son claves", explica Miriam Meneses, Directora de Marketing de Mimaison, la alternativa de referencia en España a las agencias inmobiliarias convencionales.



El hecho de haber nacido hace 26 años con el objetivo de proporcionar al cliente una atención personalizada y escuchar de cerca sus necesidades durante la compra, venta o alquiler de su vivienda, consiguiendo hacer de este proceso una tarea más fácil, cercana y, sobre todo, más atractiva y satisfactoria, ha constituido una enorme ventaja competitiva para Mimaison en este aspecto.



Y es que ese trato diferencial es una máxima que aplican, no sólo hacia el cliente, sino que se extiende a las viviendas que tienen la suerte de caer en sus manos. Porque, si por algo se distingue también Mimaison, es por el cuidado y el mimo que dedican a la que constituye la materia prima con la que trabajan y su principal razón de ser. Un producto que la mayoría de ocasiones no se considera con la importancia capital que se merece ni se le destinan los recursos específicos que cada vivienda necesita.



"En Mimaison somos de la teoría de que una imagen vale más que mil palabras. La persona que busca casa apenas destina unos segundos en decidir si se detiene o no en ver más información o contactar para verla tan sólo ojeando las imágenes del anuncio. Si no cautivamos su atención en esos segundos, los posibles interesados pasarán de largo y nunca nos contactarán. De ahí la decisión de especializarnos en Home Staging. Porque está comprobado que con estrategias de Home Staging el porcentaje de personas que contactan aumenta más de un 50%", cuenta Miriam.



Pero, ¿qué es el ‘Home Staging’?

"Se trata, básicamente, de dar vida a los espacios. De convertir las casas en hogares. De hacerlas apetecibles. De que ‘entren por los ojos'", explica Miriam.



De hecho, el Home Staging ya está cambiando el sector aportando tres ventajas fundamentales: la revalorización de la vivienda, el incremento de contactos e interesados y la reducción de los plazos en completar la venta o alquiler. "En Mimaison, como grandes pioneros y especialistas en ofrecer este servicio, que todavía goza de escasa implantación en España, somos conocedores de la ayuda que supone el Home Staging a propietarios e inquilinos. Sobre todo, en contextos tan especiales como el actual", confiesa Miriam.



"Contamos, en primer lugar, con un servicio de asesoramiento en interiorismo y decoración que valora si sería recomendable hacer alguna pequeña reforma en la vivienda, modificar la distribución de los espacios o, simplemente, cambiarla de aires, actualizando el mobiliario, aligerándolo o completándolo, en función de las posibilidades que ofrezca y qué interese destacar en cada caso: luminosidad, calidez, descanso, etc. Además, está comprobado que realizar una reforma puede revalorizar el piso hasta un 20%. Y una buena puesta a punto con una inversión mínima, hasta un 15%", señala.



Despersonalizar los espacios, amueblar con cajas de cartón, usar colores neutros, incluir decoración atractiva, plantas o una buena edición fotográfica, son algunas de las estrategias más efectivas de esta técnica.



"Una vez acondicionado el espacio, lo ponemos en manos de nuestro equipo de fotografía y vídeo profesional, que mediante el uso de tratamiento y técnicas audiovisuales creativas logran que cada espacio y cada vivienda transmita esa sensación de hogar que buscamos en Mimaison", explica. "Así conseguimos, por un lado, sacarles el máximo partido y, por otro, ofrecer a posibles interesados una referencia concreta a partir de la cual pueda ver con rapidez y claridad todo su potencial".



Y concluye: "¿Cuántas viviendas habrán pasado desapercibidas ante nuestros propios ojos o, peor todavía, han podido incluso horrorizarnos por culpa de una mala foto o de una decoración que seguramente no era la más apropiada? ¿Cuántas oportunidades se habrán perdido de visitar y conocer una casa que en realidad era la idónea? En este sentido, el Home Staging es una garantía tanto para propietarios como para compradores y arrendatarios de que en Mimaison tienen la mejor versión que cada vivienda puede ofrecer de sí misma".







