Hon Hai Technology Group (Foxconn) y TECO anuncian una alianza estratégica centrada en las capacidades de IA en centros de datos

Los mercados clave se benefician de un nuevo mercado de valores

TAIPEI, 30 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317) y TECO Electric & Machinery Co Ltd Ltd ("TECO") anunciaron el miércoles un intercambio de acciones, una alianza estratégica que fortalecerá sus capacidades de infraestructura de IA e impulsará a las dos grandes empresas tecnológicas taiwanesas a mercados clave en la carrera global de la supercomputación.

Esta operación aúna las fortalezas de Foxconn, el mayor proveedor de servicios de fabricación electrónica y productor de servidores de IA del mundo, y TECO, líder en ingeniería electromecánica industrial e innovación en energías renovables. Aprovechando el desarrollo de la construcción global de centros de datos de IA (AIDC) hacia la estandarización y modularización, ambas compañías explorarán conjuntamente las oportunidades de negocio de los AIDC. Los clientes globales podrán acceder a productos modulares integrales para centros de datos, servicios de ingeniería electromecánica y soluciones integrales y competitivas en costes.

Según los términos aprobados por ambas juntas directivas, TECO adquirirá una participación del 0,519% en Hon Hai Precision Industry Co Ltd, nombre oficial con el que Foxconn cotiza en la Bolsa de Valores de Taiwán. A su vez, Foxconn poseerá el 10% de TECO. Esta última emitirá 237.644.068 nuevas acciones a Foxconn, y Foxconn emitirá 72.481.441 nuevas acciones a TECO, lo que implica una relación de canje de aproximadamente 1 a 0,305. Se prevé que la transacción sin efectivo se complete en el cuarto trimestre de este año, sujeta a las aprobaciones regulatorias.

El presidente de Foxconn, Young Liu, indicó: El tiempo de comercialización es clave en la carrera global de la supercomputación. El diseño modular está ganando popularidad. A medida que los centros de datos de IA crecen en tamaño y la demanda aumenta, la colaboración con TECO permite a ambas compañías mejorar y ofrecer rápidamente soluciones integrales e integradas verticalmente a nuestros clientes: los proveedores de servicios de comunicación de primer nivel y los hiperescaladores.

El presidente de TECO, Morris Li, afirmó: La dinámica global cambiante está creando nuevas oportunidades de negocio y cooperación. Esta alianza estratégica amplía la cooperación entre ambas compañías en los ámbitos de las fábricas inteligentes con bajas emisiones de carbono y los servicios energéticos, con el objetivo de ofrecer una solución integral para los centros de datos en el futuro.

Los mercados objetivo abarcan Taiwán, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos. TECO-Westinghouse, con sede en Texas y líder mundial en la fabricación de motores eléctricos, con su fabricación en Estados Unidos y sus servicios locales, junto con la base de fabricación estadounidense de Foxconn, se alinean con el objetivo estratégico de ambas compañías de expandir la fabricación en Estados Unidos y reestructurar la cadena de suministro global.

