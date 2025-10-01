Honest amplía la financiación de capital a 100 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

JAKARTA, Indonesia, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Honest, el emisor de tarjetas de crédito de más rápido crecimiento de Indonesia, ha cerrado una ronda de financiación de crecimiento con sobresuscripción, liderada por Orico, lo que eleva la financiación total de capital de la compañía a 100 millones de dólares. La ronda contó con el respaldo continuo de XYZ Venture Capital, SV Pacific Ventures y Village Global, junto con la participación de otros importantes inversores estadounidenses, como Gilgamesh Ventures. Honest también obtuvo 40 millones de dólares en financiación de deuda de Mizuho Bank.

Con menos del 3% de los indonesios con tarjeta de crédito, Honest facilita el acceso al crédito a millones de consumidores. La compañía utilizará el nuevo capital para expandir su tarjeta insignia, Honest Card, a tarjetas corporativas y de marca compartida, inspirándose en Nubank, Ramp e Imprint en América, pero diseñadas para Asia. Honest puede lanzar tarjetas de marca compartida en cuestión de semanas y aprueba a más del 90% de los solicitantes, en comparación con los bancos indonesios tradicionales, que suelen tardar años en lanzarlas y aprueban menos del 5%.

Makoto Umemiya, presidente y director representante de Orico, afirmó:"El mercado de tarjetas de crédito de Indonesia tiene un enorme potencial, y Honest está bien posicionada para liderar este crecimiento con su enfoque innovador. Nos entusiasma respaldar a la compañía como socio estratégico a largo plazo, apoyándola en su camino para convertirse en un referente del mercado y transformar los servicios financieros para millones de indonesios."

Orico es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito de Japón y la división de financiación al consumo de Mizuho Financial Group, uno de los bancos más grandes del mundo con billones de dólares en activos.

Ross Fubini, socio director de XYZ Venture Capital, añadió:"Nunca habíamos visto nada como Honest: es la primera tarjeta de crédito verdaderamente digital de la región que entusiasma genuinamente a los clientes. Honest ha resuelto problemas que los bancos tradicionales no podían abordar, y se nota la diferencia en cómo la gente habla del producto: les encanta utilizarlo."

XYZ Venture Capital es un fondo multimillonario de Silicon Valley fundado por Fubini, quien ha sido reconocido en la Lista Forbes Midas. Fubini también se unirá a la junta directiva de Honest, y XYZ se convertirá en el segundo mayor inversor de la compañía, después de Orico.

Acerca de Honest

Fundada en 2023, Honest es el emisor de tarjetas de crédito de más rápido crecimiento de Indonesia, con la ambición de lanzar una oferta pública inicial en EE.UU. antes de 2030. La compañía fue fundada por Peter Panas, exvicepresidente de Producto de Apple Card en Goldman Sachs, y Will Ongkowidjaja, cofundador de Alpha JWC, la principal firma de capital de riesgo de Indonesia.

Honest es la única fintech en Indonesia con licencia de tarjetas de crédito, tras la adquisición de GE Finance Indonesia en 2022. Entre sus inversores se incluyen empresas líderes de Silicon Valley como XYZ, Village Global y Goodwater, así como los líderes japoneses en pagos Orico, Rakuten y GMO. Entre los inversores ángeles más destacados se encuentran David Vélez, fundador de Nubank.

Contacto: pr@honestbank.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782732/PeterPanas_WillOngkowidjaja.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honest-amplia-la-financiacion-de-capital-a-100-millones-de-dolares-302572445.html