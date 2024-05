HONGQI se asocia con familias extranjeras para una gira por China

(Información remitida por la empresa firmante)

CHANGCHUN, China, 27 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Durante el periodo de "HONGQI Global Partners Gathering 2024", HONGQI invitó a tres familias de Europa, Oriente Medio y Asia Central a China para experimentar la profunda cultura de la marca HONGQI y embarcarse en un viaje extraordinario.

Tras llegar a Changchun, estas familias visitaron primero la fábrica de HONGQI en Changqing, la sede de FAW y el Centro de Exposiciones Culturales de HONGQI, para experimentar de primera mano la eficiencia y la potencia de fabricación de HONGQI. A continuación, viajaron a Pekín para explorar numerosos lugares históricos y apreciar en profundidad la belleza de la civilización china, que combina tradición y modernidad. Este viaje no sólo mostró la herencia cultural y el espíritu innovador de HONGQI, sino que también profundizó el reconocimiento y la admiración de las familias por la marca. Durante sus visitas, fueron testigos de los logros de HONGQI en fabricación e innovación tecnológica y quedaron impresionados por su rápido crecimiento mundial, su influencia y su compromiso con la calidad de sus productos y servicios.

Este viaje a China no sólo mostró la fuerza y el encanto único de la marca HONGQI, sino que también acercó a HONGQI a sus usuarios de todo el mundo. HONGQI seguirá manteniendo el principio de dar prioridad a sus usuarios, esforzándose por ofrecer productos y servicios de mayor calidad en todo el mundo. Las familias invitadas interactuaron amistosamente con Giles Taylor, vicepresidente de Diseño Global y director creativo del Grupo FAW. Posteriormente, Liu Changqing, presidente adjunto de China FAW Group Co., Ltd. y vicepresidente del Comité de Operaciones de Marca de HONGQI, obsequió a las familias con regalos de características chinas, destacando la dedicación y el cuidado de HONGQI por sus usuarios y elevando al mismo tiempo el ambiente del evento.

Este evento es una parte crucial del "HONGQI Global Partners Gathering 2024" y un capítulo glorioso en la historia de la marca HONGQI. Con la celebración exitosa del evento, la influencia y el reconocimiento de HONGQI en el mercado internacional han aumentado continuamente. De cara al futuro, HONGQI acelerará el diseño integral de productos, redes y bases de producción, esforzándose por explorar y expandirse en los mercados extranjeros, alcanzando en última instancia mayores cotas y consolidando su posición como marca de lujo global. Además, HONGQI aspira a cooperar con socios globales para lograr el crecimiento y la transformación de la marca, evolucionando de "Marca de Lujo Real de China" a "Nueva Marca de Lujo del Mundo". A lo largo de este viaje, HONGQI se adherirá a los conceptos de usuario de "Todo es para los usuarios", "Todo el servicio está centrado en el usuario", tratando a cada usuario como la fuerza central del desarrollo de la marca, comprometida con la mejora de la satisfacción del usuario, compartiendo la historia de la marca con los usuarios globales, y creando un futuro brillante juntos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422289/HONGQI_Teams_Up_with_Overseas_Families_for_a_China_Tour.jpg

