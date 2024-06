El HONGQI EH7 destaca en la prueba de alcance NAF y se prepara para Goodwood

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 17 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El EH7 de HONGQI obtuvo un impresionante segundo puesto en la reciente prueba de autonomía de la NAF, superando a numerosas marcas de prestigio como Tesla, BMW y Audi. Este logro subraya la dedicación de HONGQI a ofrecer vehículos eléctricos de alta calidad y prestaciones. Los participantes en la prueba elogiaron el EH7 por su excepcional autonomía, suave experiencia de conducción, funcionamiento silencioso y notable confort, lo que pone de manifiesto el compromiso de la marca con una experiencia de usuario superior a través de la innovación y el refinamiento tecnológicos.

HONGQI hará un importante debut en el renombrado Goodwood Festival of Speed. El Goodwood Festival of Speed es un prestigioso evento automovilístico de fama mundial, y HONGQI se ha convertido en el socio oficial de la edición de 2024. En particular, HONGQI abrirá la preventa mundial de su avanzado vehículo eléctrico, el EH7. En este evento, HONGQI presentará una exposición estática de cinco modelos. Además, tres nuevos modelos energéticos - el EH7, el EHS7 y el EHS9 - competirán junto a coches de lujo de categoría mundial en la clásica carrera Hillclimb. Con un potente rendimiento y un manejo excepcional, HONGQI pretende ofrecer una experiencia apasionante a alta velocidad.

El Festival de la Velocidad de Goodwood constituye una plataforma ideal para que HONGQI demuestre sus últimos avances. Los modelos de producción, incluidos el EH7 y el EHS7, se han optimizado con software y sistemas de visualización mejorados, lo que garantiza una experiencia de conducción superior. Se invitará a los medios de comunicación europeos a conocer de primera mano estas mejoras durante el festival, experimentar el encanto actualizado de la conducción y el pilotaje de HONGQI.

Como distinguida marca de lujo china, HONGQI se dedica a ofrecer vehículos de alta calidad que ofrecen tanto un rendimiento excepcional como tecnología de vanguardia para los consumidores europeos. Basándose en su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, y con el lema "mejor conducción, mejor vida", la marca aspira a ofrecer una experiencia inigualable a clientes de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440002/image_5028817_23473022.jpg

