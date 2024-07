HONGQI presenta el EH7/EHS7 en el Festival de la Velocidad de Goodwood: comienza la preventa europea

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 16 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La conferencia de prensa de HONGQI se celebró con éxito en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2024. Durante la conferencia, Yang Dayong, presidente de la División de Negocios en el Exterior de China FAW Group Co., Ltd., y presidente de China FAW Group Import & Export Co., Ltd., anunció el lanzamiento de la preventa a ciegas de los modelos de nueva energía EH7 y EHS7 de HONGQI en el mercado europeo.

El Festival de la Velocidad de Goodwood tiene su origen en las carreras de montaña establecidas en 1948 por el noveno Duque de Richmond en Goodwood Estate. Hoy en día, se ha convertido en una gran celebración que reúne a marcas de automóviles de renombre mundial y coches de carreras legendarios, continuando el legado de la cultura del automóvil clásico. El debut de HONGQI en el festival atrajo una atención y un debate significativos entre los entusiastas de los automóviles europeos. Durante el evento, el undécimo Duque de Richmond, fundador del Festival de la Velocidad de Goodwood, visitó la exposición de HONGQI, experimentó personalmente los vehículos de la marca y expresó un gran interés.

En la conferencia de prensa, Yang Dayong pronunció un discurso en el que presentó la historia y la filosofía de la marca HONGQI a los invitados. Enfatizó el compromiso de HONGQI con el desarrollo a largo plazo y la cooperación profunda en el mercado europeo, así como con el desarrollo activo de productos que satisfagan mejor las necesidades de los usuarios europeos. Giles Taylor, vicepresidente de diseño global y director creativo de FAW Group, presentó la filosofía de diseño de HONGQI, mientras que Jiang Feng, consejero delegado de la línea de productos de vehículos de la serie 7, presentó las características destacadas de los modelos EH7 y EHS7. La autonomía de la batería sin preocupaciones, el manejo flexible y la seguridad excepcional de estos modelos recibieron grandes elogios de los asistentes, los usuarios y los medios de comunicación.

En esta conferencia de prensa, HONGQI anunció generosos beneficios para los usuarios europeos. En primer lugar, HONGQI ofrece "Beneficios básicos" para los usuarios con intenciones de compra. Al visitar su sitio web oficial local de HONGQI y suscribirse a las noticias de EH7 y EHS7, se convertirá en uno de nuestros usuarios potenciales. Como usuario potencial, puede participar en las siguientes actividades:

Evento especial: Se seleccionarán 7 usuarios potenciales para unirse al "HONGQI China Tour". 77 usuarios potenciales recibirán entradas para los Juegos Olímpicos de París. Otros 77 usuarios potenciales recibirán productos de marca compartida de Hongqi y marcas reconocidas.

Beneficios exclusivos para usuarios con un pedido anticipado: Al pagar un depósito de 77 euros antes del 15 de septiembre, los usuarios disfrutarán de una garantía extendida de 7 años, 7 años de mantenimiento gratuito y un vale de personalización por valor de 1.777 euros para servicios personalizados en productos HONGQI. Garantizamos pruebas de conducción anticipadas y entrega prioritaria a todos los clientes que hagan un pedido anticipado.

