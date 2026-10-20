HONNE lanza HONNE Pro: el marketplace que conecta a entrenadores independientes con sus próximos clientes

Adrià Hernández Serrano, cofundador de HONNE - HONNE

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup fundada en Barcelona, que ya conecta a profesionales del fitness con más de 100 espacios de entrenamiento por horas en Barcelona y Madrid, lanza el marketplace donde los trainers independientes se hacen visibles, y los clientes encuentran al especialista que buscan

Barcelona, 20 de octubre de 2026.- HONNE, la plataforma que permite a los profesionales del fitness y el bienestar alquilar espacios de entrenamiento por horas en toda España, anuncia hoy el lanzamiento de HONNE Pro: un marketplace diseñado para resolver uno de los mayores retos del sector — la visibilidad del trainer autónomo y, al mismo tiempo, dar a los clientes una forma fiable de encontrar al especialista que buscan.



Con HONNE Pro, los profesionales del bienestar — entrenadores personales, instructores de yoga y pilates, fisioterapeutas, coaches y otros especialistas — pueden aparecer en búsquedas activas de personas que ya están buscando un profesional en su ciudad. Los clientes encuentran el perfil directamente en HONNE, ven las reseñas de otros usuarios, contactan al trainer, y ellos deciden cómo trabajar juntos. Los profesionales también pueden activar la reserva de sesiones puntuales directamente a través de la plataforma, con el pago gestionado por HONNE.



Para las personas que buscan un profesional, HONNE Pro ofrece perfiles con reseñas reales de otros usuarios: una forma de encontrar a un especialista de confianza en su ciudad y reservar una sesión directamente desde la plataforma. Tanto si buscan un entrenador personal con quien empezar una rutina habitual, como si están de viaje por trabajo y quieren una sesión puntual en Barcelona o Madrid, el proceso es directo: perfil, reseñas, reserva.



HONNE Pro llega en un momento de fuerte crecimiento del sector. El mercado del fitness en España alcanza ya los 3.235 millones de euros y cuenta con 8,35 millones de usuarios, según el último informe de Fundación España Activa y Deloitte.



El reto del trainer autónomo

El sector del fitness en España está en pleno crecimiento, pero los profesionales que trabajan de forma independiente se enfrentan a un problema estructural: conseguir nuevos clientes de forma constante sin depender del boca a boca ni tener que convertirse en creadores de contenido para ser visibles. "Lo que los trainers queremos no es tener un local. Queremos entrenar a nuestros clientes. HONNE nació para que cualquier profesional pueda arrancar desde el primer momento — sin el gran salto económico, sin el papeleo, sin la presión fija — y centrarse al 100% en lo que importa: sus clientes" explica Adrià Hernández, cofundador de HONNE y fundador de VIIBRA, grupo de entrenamiento personal con presencia en Barcelona, con más de 15 años de experiencia en el sector del fitness.



De la infraestructura al ecosistema completo

Fundada en 2026 por Adrià Hernández y Dina Sharara, HONNE nació para dar respuesta a una necesidad concreta: los profesionales del bienestar que trabajan de forma independiente necesitan acceso a espacios profesionales sin los costes ni la rigidez de un alquiler permanente. La plataforma opera hoy con cerca de 100 espacios en Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Mallorca: estudios privados, gimnasios boutique, salas de entrenamiento y, cada vez más, gimnasios de hoteles — instalaciones equipadas que permanecen vacías la mayor parte del día y que, a través de HONNE, se convierten en espacios productivos para los profesionales del sector.



Para los espacios — estudios, gimnasios boutique y hoteles — HONNE resuelve un problema que el sector conoce bien: las horas muertas. De los 5.806 centros fitness que operan en España, el 69% está gestionado por operadores independientes, frente a solo un 31% perteneciente a cadenas, según Fundación España Activa y Deloitte. Un gimnasio de hotel que permanece vacío de lunes a viernes por la mañana, o un estudio boutique con huecos entre clases, puede poner esos horarios en la plataforma y generar ingresos de espacios que ya tiene, sin esfuerzo comercial adicional.



Con HONNE Pro, la plataforma da el siguiente paso: ofrecer al profesional no solo el espacio donde trabajar, sino también el canal para captar y gestionar nuevos clientes. Juntos, los dos productos forman el ecosistema completo para el trainer independiente.



"El futuro del fitness no pasa necesariamente por tener un gimnasio propio. Hay miles de buenos profesionales que quieren trabajar de forma independiente, pero necesitan acceso a espacios y una forma de llegar a nuevos clientes. HONNE nació para resolver la primera barrera; con HONNE Pro, resolvemos la segunda" afirma Dina Sharara, cofundadora de HONNE con trayectoria internacional en crecimiento, producto y marketing desarrollada en Nueva York — en compañías como WeWork y Fennel, y diversas agencias de estrategia.



Lanzamiento y disponibilidad

HONNE Pro estará disponible de forma gratuita para todos los profesionales hasta el 8 de enero de 2027. A partir de esa fecha, la suscripción tendrá un precio accesible sin compromiso de permanencia. La plataforma opera a nivel nacional con planes de expansión internacional a corto plazo.



Sobre HONNE

HONNE es una plataforma española que conecta a profesionales del fitness y el bienestar con espacios de entrenamiento profesionales por horas — estudios privados, gimnasios boutique, salas y hoteles — sin cuotas ni permanencias. Opera principalmente en Barcelona y Madrid con más de 100 espacios. HONNE Pro, lanzado en octubre de 2026, es su marketplace de perfiles con reseñas reales para la captación de nuevos clientes.



Más información y materiales de prensa: honne.es/press

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