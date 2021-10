HONOR anuncia el lanzamiento mundial de HONOR 50, que ofrece una potente experiencia de vlogging (1)

The global launch of HONOR 50 with powerful vlogging experience

SHENZHEN, China, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR ha anunciado hoy la disponibilidad global del HONOR 50, en eventos de lanzamiento en múltiples mercados de todo el mundo. El HONOR 50 está equipado con GMS y es el primer smartphone que incorpora la plataforma móvil SnapdragonTM 778G de Qualcomm. Además, su impresionante diseño y sus innovadoras funciones de vlogging elevan el listón de los smartphones de esta categoría. La disponibilidad mundial del HONOR 50 refuerza los ambiciosos planes de expansión de HONOR en el extranjero tras su exitoso lanzamiento en China a principios de este año.

"El hecho de que la cuota de mercado de HONOR haya alcanzado el 16,2%[1] en China este mes de agosto refuerza nuestra confianza en su éxito mundial", ha declarado George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co, Ltd. "Continuando con el legado de la serie HONOR de integrar la estética y la tecnología, el nuevo smartphone HONOR 50 cuenta con una serie de impresionantes innovaciones en su cámara, diseño y rendimiento, mediante la colaboración con nuestros socios líderes en la industria mundial".

Por primera vez, la nueva canción de la marca HONOR, Go Beyond, se presentó en los eventos de lanzamiento locales. Go Beyond, que se estrenó en agosto, fue cantada por la conocida cantante Sonna Rele, y también está disponible como tono de llamada en el HONOR 50.

Un sistema de cámara sin precedentes para la máxima experiencia de Vlogging

Con el rápido crecimiento de los vídeos cortos, los jóvenes han recurrido cada vez más al vlogging para grabar y compartir sus momentos cotidianos con el mundo que les rodea. El HONOR 50 lleva la experiencia de grabación de vlogs en una sola toma al siguiente nivel.

Equipado con una cámara frontal de 32 MP con un ángulo de visión de 90o[2], los usuarios pueden hacer selfies y vídeos perfectos, con más personas y paisajes capturados en el marco. Con una configuración de cámara trasera cuádruple de nivel profesional, el HONOR 50 cuenta con una cámara principal de 108 MP[3], una cámara gran angular de 8 MP, una cámara macro de 2 MP y una cámara de profundidad de 2 MP, lo que permite a los usuarios hacer fotos y vídeos con gran claridad y detalle, incluso de noche.

Para ofrecer a los usuarios más flexibilidad a la hora de grabar contenidos desde diferentes ángulos y perspectivas, los usuarios pueden cambiar entre las cámaras con seis modos de grabación de vídeo múltiple que utilizan las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo, ofreciendo una experiencia de grabación de primer nivel que suele estar reservada a los profesionales. Ofreciendo aún más opciones a la hora de capturar contenidos, los usuarios también pueden aplicar el modo belleza, capturar fotografías a partir de vídeos y utilizar plantillas de historias de vídeo preestablecidas en todo su metraje. Además, los auriculares inalámbricos[4] conectados por Bluetooth pueden utilizarse como micrófonos inalámbricos durante la captura de vídeo. Los creadores pueden conseguir una mejor recepción del sonido mientras graban vídeos, proporcionando una experiencia de vlogging sin esfuerzo.

Artesanía superior y diseño de cámara de doble anillo

El HONOR 50, que incorpora una estética única y de primera calidad que refleja las últimas tendencias de diseño, cuenta con un bisel ultrafino en la parte delantera y bordes de cristal pulido 2,5D en la parte superior e inferior de la pantalla, lo que proporciona una superficie lisa para ofrecer a los usuarios una mayor experiencia visual y en la mano.

Cuando el HONOR 50 se inclina a contraluz en diferentes ángulos, brilla y resplandece, lo que lo convierte en la declaración de moda perfecta para combinar con cualquier atuendo.

Rindiendo homenaje a la clásica cámara réflex de doble objetivo, HONOR 50 adopta un diseño de cámara de doble anillo formado por dos círculos concéntricos en la parte trasera, que se asemejan a un par de ojos para ayudar a los usuarios a ver más del mundo que les rodea. Inspirándose en los clásicos diseños de anillos de las marcas de joyería de lujo, el círculo superior que alberga la cámara principal está pulido con el mismo anillo metálico clásico y atemporal en el borde.

Impresionante pantalla para una experiencia de visualización envolvente y cómoda

HONOR 50 viene con una pantalla OLED de 6,57 pulgadas[5] y 75ocurvada[6] que soporta una resolución de alta definición completa de 2340x1080. La pantalla puede producir la friolera de 1.070 millones de colores y cubre el 100% de la gama de colores DCI-P3, ofreciendo unas imágenes impresionantes, detalles nítidos y claros, y una experiencia de color envolvente.

HONOR 50 está equipado con una frecuencia de refresco de pantalla de hasta 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz[7], lo que promete una alta velocidad de respuesta de la pantalla para ofrecer una gran experiencia de visionado de vídeos y juegos con menos retraso de entrada. Con una frecuencia de actualización dinámica inteligente, los usuarios pueden ajustar la frecuencia de actualización en función de las acciones en pantalla, lo que ayuda a ahorrar consumo de energía.

Potencia con capacidades de carga rápida y un procesador veloz

Con un diseño de batería de doble circuito de una sola celda, el HONOR 50 puede soportar fácilmente un día completo de uso ininterrumpido con su batería de 4.300 mAh[8]. El dispositivo cuenta con la tecnología HONOR SuperCharge de 66W[9], que permite cargar la batería hasta el 70% en sólo 20 minutos[10] utilizando el cargador incluido.

Impulsando el rendimiento al máximo, el HONOR 50 está armado con el chipset Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, mejorando el rendimiento de la CPU y la GPU en un 45% y la potencia de procesamiento de la IA en un 123%[11] en comparación con la generación anterior. Gracias a GPU Turbo X, una tecnología única de aceleración de gráficos, el HONOR 50 ofrece un potente rendimiento incluso durante los juegos intensos.

Magic UI 4.2 para una experiencia de usuario excepcional

El HONOR 50 está equipado con la interfaz de usuario Magic UI 4.2, que ofrece un conjunto de funciones creativas que permiten a los usuarios estar siempre conectados.

Creando una experiencia UX personal, divertida e interactiva para los usuarios, el HONOR 50 también incluye una gama de arte moderno personalizable que permite a los usuarios personalizar su Always-on-Display (AOD).

Color, precio y disponibilidad

Diseñado para satisfacer los gustos cambiantes del público exigente de hoy en día, el HONOR 50 va más allá de los colores convencionales y está disponible en una gama de opciones impresionantes y de moda, incluyendo Frost Crystal, que se inspira en los cristales de nieve y crea un acabado de ensueño similar a un diamante. El HONOR 50 también está disponible en HONOR Code, una innovadora combinación de colores que incorpora el logotipo "HONOR" en la cubierta trasera, así como en una elegante combinación de colores Verde Esmeralda y el intemporal Negro Medianoche[12].

HONOR 50 (6+128GB) estará disponible a 529 euros y la versión de 8+256GB se venderá por 599 euros.

Durante el lanzamiento, también se anunció el HONOR 50 Lite. El HONOR 50 Lite hará las delicias de los usuarios gracias a sus características funcionales que mejoran enormemente la experiencia del usuario. Viene con HONOR SuperCharge de 66W para recargar rápidamente la batería, una pantalla FullView de 6,67 pulgadas y una cámara cuádruple de 64MP. El HONOR 50 Lite está disponible en azul marino, plata espacial y negro medianoche[12]. Se venderá a 299 euros para la versión de 6+128GB.

