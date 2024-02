HONOR ilumina el futuro de la IA en dispositivos inteligentes en el MWC

(Información remitida por la empresa firmante)

HONOR, Qualcomm y GSMA defienden conjuntamente la IA centrada en el ser humano y destacan su compromiso con la colaboración abierta y la protección de la privacidad

BARCELONA, España, 28 de febrero, 2024 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2024, George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co., Ltd., subió al escenario con líderes de la industria para una mesa redonda que invitaba a la reflexión. La sesión, titulada "Poner a los seres humanos en primer lugar en el desarrollo de la IA: consideraciones clave para la creación de IA para dispositivos inteligentes", también contó con la participación de John Hoffman, consejero delegado de GSMA Ltd., y Alex Katouzian, director general del grupo MCX, Qualcomm Technologies, Inc. Juntos, subrayaron la importancia de crear dispositivos de inteligencia artificial que defiendan una experiencia intuitiva y centrada en el ser humano y al mismo tiempo garanticen la privacidad del usuario.

"Creemos que la IA reconstruirá el sistema operativo y nuestra futura experiencia con los teléfonos inteligentes. HONOR avanzará en nuestra estrategia de IA integrándola en MagicOS y todos los dispositivos HONOR, garantizando una experiencia centrada en el ser humano que deleite a nuestros usuarios con cada interacción", afirmó Zhao, haciendo hincapié en el compromiso de HONOR de desarrollar dispositivos de IA diseñados dando prioridad a las necesidades humanas.

La experiencia de HONOR en IA en dispositivos se demuestra a través del lanzamiento de MagicOS 8.0 en el MWC, que integró completamente IA a nivel de plataforma y la primera interfaz de usuario basada en intención (IUI) de la industria. MagicOS 8.0 también cuenta con Magic Portal, una función de recomendación de accesos directos basada en la intención que permite a los usuarios cambiar y acceder sin problemas a servicios entre aplicaciones con un solo arrastre. Admite 100 aplicaciones importantes a nivel mundial.

HONOR también se asoció con Qualcomm para demostrar el uso de Llama 2 de código abierto en el nuevo HONOR Magic6 Pro, mostrando el poder de la IA en el dispositivo incluso para uso sin conexión.

Adoptando un ecosistema abierto

HONOR es pionero en un ecosistema abierto e invita a socios globales como Qualcomm y GSMA a unir fuerzas. "Al fomentar la colaboración abierta, estamos creando experiencias de IA en los dispositivos para beneficio de los consumidores", comentó Zhao.

"Queremos facilitar que las personas desarrollen e innoven sobre nuestras plataformas", explicó Katouzian. "La cooperación y la apertura son excelentes para la industria, por lo que la cooperación de Qualcomm con nuestros socios es clave. Creemos que la innovación y la tecnología fortalecerán nuestras asociaciones. Mientras podamos continuar innovando y cooperando con nuestros socios, nuestro potencial es verdaderamente ilimitado.

John Hoffman añadió que "la IA está preparada para revolucionarlo todo y estamos entusiasmados de ver a empresas como HONOR y Qualcomm aprovechar la tecnología de IA en los dispositivos para innovar en dispositivos inteligentes y potenciar la vida de las personas. GSMA, en colaboración con HONOR, también ha presentado el documento técnico '6G Terminal Vision", que describe una gran visión para el desarrollo de terminales 6G en la era de la IA y marca el hoja de ruta para futuros avances de la industria".

Estrategia de IA centrada en el ser humano en todos los escenarios

Según Zhao, la actual ola de avances en IA no tiene precedentes en la historia y afectará profundamente a los dispositivos inteligentes. El enfoque estratégico de HONOR es llevar la IA a MagicOS, presentando la primera interfaz de usuario basada en intención (IUI) de la industria, incorporando un nuevo kernel, una nueva interfaz de usuario y un ecosistema interconectado potenciado por la IA para dispositivos desde teléfonos inteligentes hasta PC, brindando a los usuarios una experiencia entre dispositivos cruzados, aplicaciones cruzadas y ecosistemas cruzados.

"La IA a nivel de plataforma y los LLM permiten a HONOR combinar perfectamente dispositivos de IA, como PC y teléfonos inteligentes con IA, en la vida diaria de los usuarios, entendiendo sus intenciones y anticipando sus necesidades", compartió Zhao. Y añadió que cuanto más interactúen los consumidores con estos dispositivos, más personalizada y útil será la experiencia.

Alex también destacó el cambio continuo del procesamiento de IA de la nube a dispositivos personales, incluidos teléfonos inteligentes y PC. "Con una mejor cuantificación o reducción de los modelos, y trabajando mano a mano con nuestros socios como HONOR y otros socios de la industria como los proveedores de sistemas operativos, podremos tomar esa capacidad y datos [de IA en la nube] y mover más de eso en el dispositivo. El potencial de crecimiento de la IA en el dispositivo es prácticamente ilimitado".

Seguridad: La fundación de la IA

"La IA no puede existir sin una base de seguridad", declaró Zhao, destacando el principio PFAST de HONOR en el desarrollo de la IA: privacidad, equidad y justicia, responsabilidad, seguridad y fiabilidad, transparencia y controlabilidad. "Hacemos un llamado a la industria para que colabore en la gobernanza de la IA para garantizar la privacidad y seguridad de las personas", instó Zhao. La tecnología HONOR MagicGuard y las certificaciones de privacidad obtenidas, como ePrivacySeal, son iniciativas clave en este esfuerzo.

Dando forma al futuro con 6G e IA

Impulsado por los rápidos avances en IA, 6G traerá posibilidades interesantes pero también desafíos complejos. HONOR y GSMA han publicado un documento técnico "6G Terminal Vision" en el MWC.

Desarrollado con los socios contribuyentes China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra e Inmarsat, este documento prospectivo describe la visión de un mundo inteligente centrado en el ser humano y moldeado por las capacidades transformadoras de 6G y la IA. El documento técnico detalla nueve escenarios potenciales, cinco direcciones de investigación clave y cuatro capacidades típicas para terminales 6G. Obtenga más información sobre el documento técnico [aquí].

Con la presentación de este documento técnico, HONOR y GSMA han dado el primer paso para explorar el futuro de 6G. HONOR invita a los socios de la industria a unir sus fortalezas, participar en investigaciones conjuntas y unirse hacia un consenso industrial sobre terminales 6G.

