COMUNICADO: HONOR lanza HONOR 9A, añadiendo nuevas prestaciones destacadas a los productos existentes (1)

- HONOR lanza HONOR 9A, con HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, añadiendo nuevas prestaciones destacadas a los productos existentes

-- Las atractivas promociones del VIP Day ya están disponibles para la última gama de productos de HONOR

SHENZHEN, China, 24 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Bajo el tema "Power your Life, Live with HONOR", la marca de tecnología líder a nivel mundial HONOR anunció hoy HONOR 9A, el nuevo smartphone con App Gallery pre-instalada, HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, HONOR MagicBook 14 Special Bundle con una suscripción de 12 meses a Microsoft 365 Personal, además de un abanico de actualizaciones destacadas para HONOR MagicEarbuds y HONOR MagicWatch 2. HONOR anunció también su promoción exclusiva VIP Day a través de hihonor.com([1]).

https://mma.prnewswire.com/media/1195084/HONOR_9A.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1195084/HONOR_9A.jpg ]

Potencia tu vida con HONOR 9A

Gracias al uso de una batería gigante de 5000mAh, el HONOR 9A es compatible con hasta 33 horas de llamadas 4G, hasta 35 horas de reproducción de video y hasta 37 horas de reproducción de radio FM para conseguir una experiencia de entretenimiento superior. Con un peso de sólo 185g y contando con un engaste delgado de solo 9,04mm, el HONOR 9A te lleva del día a la noche con una sola carga al tiempo que mantiene un diseño elegante y ultra-delgado.

En lo que respecta a la fotografía, el HONOR 9A dispone de una organización de triple cámara trasera formada por una de 13MP, una cámara ultra-wide de 5MP y un asistente de profundidad de 2MP. Puedes disfrutar de una visión más amplia y una comodidad superior cuando se realizan fotos del horizonte y de paisajes naturales con su cámara de ángulo super-wide de 120°. Cuenta con una pantalla de visión complete de tipo dew-drop de 6,30 pulgadas, y su cámara frontal de 8MP realiza los selfies perfectos en cualquier parte y en todo momento. Contando con el apoyo de 3GB RAM y 64GB de almacenamiento, que se pueden ampliar por medio de una tarjeta microSD (con hasta 512GB), los usuarios pueden almacenar muchas fotos y videos sin tener que transferir archivos al ordenador o a un disco duro portátil.

El HONOR 9A, que funciona con Android 10, dispone de la Huawei App Gallery, y proporciona a los usuarios un ecosistema dedicado para apps y servicios que proporcionan una experiencia más inteligente e integral. Los usuarios pueden disfrutar además de la mejor experiencia de software con el último Magic UI 3.1.

El HONOR 9A (3GB + 64GB) estará disponible a un precio de venta al por menor de 149,90 euros a través de Hihonor, Amazon y otros vendedores, a partir de julio. Los pedidos previos del HONOR 9A empezarán a partir del 1 de julio.

Domina las nuevas habilidades y libera tu creatividad - agrupación especial MagicBook 14 con suscripción de 12 meses a Microsoft 365 Personal

Independientemente de si estás trabajando de forma remota o estás de vuelta en la oficina, HONOR MagicBook 14 encaja a la perfección para llevar tus ideas a la vida. Disponiendo de 8 + 256 GB RAM, HONOR Magic-link 2.0 para conseguir una multi-tarea integral entre todos tus dispositivos en marcha y una webcam valiosa de tipo pop-up, que se esconde de forma discreta debajo del teclado, HONOR MagicBook 14 es ideal para los creadores viajeros que desean un dispositivo potente con el que trabajar y colaborar de forma flexible y eficiente.

https://mma.prnewswire.com/media/1195086/Campaign.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1195086/Campaign.jpg ]

Desde el 23 de junio hasta el 30 de junio, HONOR MagicBook 14 (8+256 GB versión en Space Gray) y con una suscripción de 12 meses a Microsoft 365 Personal, estará libre para pedidos anticipados en Reino Unido, Francia y Alemania a un precio de 649,90 euros en hihonor.com.

Como bonus añadido, los suscriptores de Microsoft 365 conseguirán un acceso exclusivo a más de 200 nuevas plantillas premium de Word, Excel y PowerPoint. Para reforzar la creatividad, Microsoft 365 proporciona también a los suscriptores acceso exclusivo a más de 8.000 imágenes bonitos y 175 videos de tipo looping, junto a 300 nuevas fuentes y 2.800 nuevos iconos que crean un elevado impacto y documentos visualmente atractivos. Los suscriptores pueden liberar su creatividad cuando trabaja con un curso de la universidad, presentaciones de clientes o proyectos familiares, disfrutando de un rendimiento perfecto e integral gracias al núcleo potente de HONOR MagicBook 14.

Mientras, para instar a los estudiantes y jóvenes a mantenerse creativos y usar sus habilidades de diseño, HONOR ha lanzado el 'Looking to the Future' Microsoft 365 Challenge, ofreciendo una oportunidad para que los seguidores de HONOR consigan un nuevo HONOR MagicBook 14 y dispositivos inteligentes para todos los escenarios de la revolucionaria gama de HONOR.

Permanece activo y sano con los potentes dispositivos que se pueden llevar de HONOR

Para disfrutar de un estilo de vida equilibrado y saludable, es vital mantenerse sano físicamente y estar motivado mentalmente. La última gama de potentes dispositivos que se pueden llevar de HONOR ya está disponible para ayudarte a seguir tu salud y objetivos de fitness, además de mantener el control del bienestar, independientemente de dónde estés.

100 modos de trabajo para descubrir HONOR MagicWatch 2

Además de los 15 modos de trabajo pre-instalados, HONOR está impulsando sus capacidades de seguimiento de fitness al añadir 85 nuevos modos de trabajo personalizados que detectan de forma automática seis categorías diferentes de deportes - extremos, ocio, fitness, de agua, juegos de pelotas y deportes de invierno([2]). Independientemente de su estás en un deporte mayoritario o prefieres algo con más de aventura, el HONOR MagicWatch 2 actualizado te cubre, con un control completo que puede seguir hasta 194 tipos de datos que ayudan a impulsar tu rendimiento y motivarte para convertirte en la mejor versión de ti mismo.

https://mma.prnewswire.com/media/1195085/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1195085/1.jpg]

Modo concienciación de los HONOR Magic Earbuds: Se consciente de todo lo que te rodea

Cuando se trata de entrenamientos, los Magic Earbuds de HONOR disponen de Hybrid Active Noise Cancelling Technology con micrófono dual puesto a punto para alejarnos de las distracciones, ayudándonos a entrar en la zona y seguir centrados durante las sesiones de ejercicio intenso.

Esta cancelación del ruido es completamente ajustable, y puedes seleccionar la activación del nuevo modo de concienciación([3]) para ser más consciente de tu entorno sin tener que quitarte los auriculares. Combinando una calidad de sonido excepcional, una cancelación de ruido impresionante y contando con una vida de batería duradera, los HONOR Magic Earbuds son el compañero perfecto para casi todas las ocasiones.

Serie HONOR CHOICE: True Wireless Earbuds con 24 horas de reproducción de audio combinada

En línea con una estrategia de escenario completo 1+8+N, HONOR se ha asociado con destacados fabricantes conocidos para desarrollar un abanico de productos inteligentes de coste contenido para crear la nueva serie HONOR CHOICE. La serie HONOR CHOICE se adhiere a la filosofía de diseño centrada en lo humano y tecnológica chic de HONOR y a los estándares de alta calidad. El primer producto de la cartera en lanzarse en los mercados extranjeros es HONOR CHOICE True Wireless Earbuds, que cuenta con un altavoz con diafragma composite de 7mm que proporciona una buena calidad de sonido y reduce de forma eficaz el ruido del ambiente durante las llamadas o mientras estás escuchando música. Con hasta 24 horas de vida de batería([4]), los auriculares pueden tener una duración de un día soportando llamadas y reproducción de música.

Actualización de la membrecía VIP y cuota financiera disponibles en hihonor.com

(CONTINUA)