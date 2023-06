HONOR Magic Vs reconocido en iF Design Award 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 31 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- HONOR anunció hoy que ha recibido nueve codiciados premios en el prestigioso iF Design Award 2023. Los elogios se otorgaron al HONOR Magic Vs líder en la industria y varias características excepcionales de la cámara, incluida la grabación de video en modo película; Magic Take, más momentos destacados en un solo disparo; modo de corte individual; y grabación multi-video. También se han reconocido muchas otras capacidades de HONOR, incluida la llamada de privacidad AI y la medición de la temperatura del auricular, lo que subraya el compromiso inquebrantable de la empresa con el diseño y la innovación centrados en el ser humano.

"Nos sentimos profundamente honrados de recibir numerosos iF Design Awards. Estas victorias validan nuestra visión y resaltan la demanda real de innovaciones centradas en el ser humano y orientadas a un propósito que resuelvan los problemas reales de los usuarios," dijo George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co. Ltd. "Con el compromiso de crear un nuevo mundo inteligente para todos, continuaremos ampliando los límites de la tecnología y el diseño, brindando soluciones tecnológicas más intuitivas con nuestros productos y servicios".

El HONOR Magic Vs ha sido galardonado por su plegado y pantalla líderes en la industria, así como por sus excelentes experiencias que se ven facilitadas por la nueva función de navegación de pantalla dividida y el modo de colaboración entre pantallas. En reconocimiento a las innovadoras experiencias de fotografía y captura de video de HONOR, grabación de video en modo película; Magic Take, más momentos destacados en un solo disparo; modo de corte individual; y Multi-Video Recording han sido premiados por ejemplificar la excelencia en el diseño. Al hacer que el uso de la cámara sea más intuitivo, estas características inteligentes ayudan a los usuarios cotidianos a capturar imágenes de alta calidad para preservar sus momentos más preciados.

El iF Design Award 2023 también ha reconocido una gama de otras características de HONOR, otorgando HONOR AI Privacy Call, una solución innovadora para la fuga de sonido durante las llamadas, y la función de medición de temperatura del auricular que viene con HONOR Earbuds 3 Pro con los prestigiosos galardones de diseño.

El iF Design Award es uno de los tres premios de diseño más destacados del mundo junto con el Red Dot Award y el International Design Excellence Award (IDEA). Juzgado por un panel de expertos internacionales en diseño, el iF Design Award recibió casi 11.000 propuestas de 56 mercados de todo el mundo. Los participantes compiten en nueve disciplinas diferentes y 82 categorías de premios, que incluyen diseño de productos, embases, comunicaciones y servicios, arquitectura y arquitectura de interiores, conceptos profesionales, experiencia de usuario (UX) e interfaz de usuario (UI).

Puede encontrar la lista completa de ganadores de HONOR iF Design Award aquí.

