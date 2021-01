HONOR MagicBook Pro con Intel Chipset se lanza globalmente durante las rebajas de invierno de HIHONOR

LONDRES, 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR ha anunciado hoy la disponibilidad global de HONOR MagicBook Pro, tras las ventas de éxito de la serie HONOR MagicBook en 2020. La HONOR MagicBook Pro es la última oferta de la HONOR MagicBook Series, adoptando el procesador 10th Gen Intel® Core(TM) i5-10210U con gráficos discretos NVIDIA® GeForce® MX350. Estos permiten una potente multitarea, mejorada eficiencia energética y velocidades más rápidas, incluso cuando abordan tareas demandantes.

HONOR MagicBook Pro premiada entre las 'Best of CES' se lanza a escala global

Con una pantalla FullView de 16,1 pulgadas, la HONOR MagicBook Pro tiene un ratio de pantalla a cuerpo del 90% y logra un 100% sRGB, todo en un cuerpo compacto. Pesando solo 1,7 kilos y con biseles ultra-finos que solo miden 4,9 milímetros en las tres partes, la HONOR MagicBook Pro es fina y de diseño, adaptada para quienes trabajan o estudian en movimiento. Con una potente CPU y una GPU discreta, la HONOR MagicBook Pro es perfecta para la productividad creativa y juego casual. Está disponible en Mystic Silver con un acabado mate escarchado; un accesorio de moda para cada ocasión.

La nueva serie HONOR MagicBook Pro es un portátil de nivel de grado profesional que ofrece gran rendimiento, una experiencia de visualización impactante y un diseño superligero y moderno, sin la etiqueta de precio premium. El recientemente lanzado HONOR MagicBook Pro saldrá en preventa por 949,99 libras en HIHONOR United Kingdom [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/index.html] desde el 21 de enero y llegará a otros mercados en el primer trimestre de 2021.

El último HONOR MagicBook Pro equipado con el procesador 10th Gen Intel® Core(TM) i5-10210U y el innovador HONOR Band 6, que redefine la categoría con su pantalla AMOLED en color de 1,47 pulgadas, ha sido reconocido y ha recibido 16 premios "Best of CES 2021" de los medios tecnológicos, incluyendo Android Authority, Android Headlines, Newsweek, PocketNow, Phandroid, Ubergizmo, Tech Advisor y Tech Radar, etc.

Descuentos exclusivos durante las rebajas de invierno en HIHONOR: Descuento del 69% de productos HONOR

HONOR ha anunciado la promoción de rebajas de invierno HONOR 2021 con atractivas ofertas y grupos de ponibles y smartphones, disponibles para usuarios registrados en la HIHONOR Store [http://www.hihonor.com/]. Desde el 18 de enero al 29 de enero, los usuarios pueden disfrutar de descuentos de hasta el 60% en HIHONOR Italy [https://www.hihonor.com/italy/index.html], HIHONOR Germany [https://www.hihonor.com/germany/index.html] e HIHONOR United Kingdom [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/index.html].

Las Rebajas de invierno de HONOR en Reino Unido [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/winter-sales.html?utm_...] incluyen HONOR Watch GS Pro [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-gs...] (179,99 libras), que viene con correa de 22 mm HONOR EasyFit y auriculares HONOR Classic Earphones, ahorrando un total de 79 libras. La HONOR Watch Magic [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-ma...] (Moonlight Silver) solo cuesta 74,99 libras, tras un descuento de 105 libras, e incluye HONOR Scale 2 y auriculares HONOR Classic Earphones.

En Alemania, el HONOR Watch GS Pro [https://www.hihonor.com/germany/product/honor-watch-gs-pro?u...] está disponible por 169, 9 euros tras un descuento de 80 euros, mientras Italia ofrece el smartphone HONOR 9A [https://www.hihonor.com/italy/product/honor-9a/?utm_source=P...] por 119,9 euros tras 30 euros de descuento y el HONOR 9X Lite [https://www.hihonor.com/italy/product/honor-9x-lite/?utm_sou...] por 159,9 euros tras 40 euros de descuento.

HIHONOR Francia [https://www.hihonor.com/france/index.html] tiene ofertas con un descuento de hasta el 69%, del 20 de enero al 16 de febrero. HONOR Watch Magic [https://www.hihonor.com/france/product/honor-watch-magic/?ut...] (Meteorite Black) lleva incluidos los auriculares HONOR Classic Earphones y la correa HONOR Watch Magic Strap a un precio de solo 79,9 euros, tras 120 euros de descuento en las Rebajas de invierno de HONOR en Francia [https://www.hihonor.com/france/winter-sales.html?utm_source=...].

Además, entre las 20:00 pm y las 02:00 am de la mañana siguiente hasta el 29 de enero, HIHONOR Spain [https://www.hihonor.com/spain/promo.html?utm_source=PRWinter...] realizará ventas flash, ofreciendo acuerdos que incluyen una oferta para el HONOR Watch Magic de solo 69,9 euros y hasta un 69% en otras ofertas.

Sitio Web: https://www.hihonor.com/