HONOR presenta el Informe ESG 2023 en el Foro de Desarrollo Sostenible

- Exposición de los trabajos premiados de HONOR Talents en el prestigioso Museo del Palacio

PEKÍN, 31 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR ha celebrado hoy con éxito el segundo Foro de Desarrollo Sostenible HONOR ESG en el Jardín del Palacio Jianfu del Museo del Palacio. Con el apoyo de prestigiosas organizaciones, como la Oficina de Promoción de Inversiones y Tecnología (OPIT) de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Academia Central de Bellas Artes (CAFA) y la Asociación China de Economía Circular (CACE), el foro reunió a diplomáticos, organizaciones internacionales, asociaciones industriales, universidades y empresas para debatir en profundidad sobre la sostenibilidad.

Durante el acto, HONOR dio a conocer oficialmente su Informe Medioambiental, Social y de Gobierno (ESG) 2023, en el que destaca sus avances en materia de capacitación de los jóvenes, Tech for Good y transformación ecológica. Por otra parte, la exposición HONOR Talents Global Design Awards ha llegado al Museo del Palacio, mostrando el firme compromiso de HONOR con la capacitación de los jóvenes y la preservación del patrimonio cultural.

Impulsar el desarrollo sostenible con innovaciones tecnológicas

Como destacada marca tecnológica mundial, HONOR sitúa a ESG como un enfoque estratégico a largo plazo, que abarca siete áreas clave: Protección del Medio Ambiente, Tech for Good, Privacidad, Empoderamiento de los Jóvenes, RSC de Proveedores, Desarrollo de Empleados y Gobierno Responsable.

"Comprometida con el desarrollo sostenible centrado en el ser humano, HONOR se esfuerza por fomentar una empresa responsable, innovadora, abierta e integradora. Nos esforzamos por ir más allá y crear un nuevo mundo inteligente para todos", declaró George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co. Ltd.

Capacitar a los jóvenes talentos para que muestren su potencial

Los HONOR Talents Global Design Awards se han convertido en una plataforma para que jóvenes talentos de todo el mundo muestren todo su potencial. En los últimos cuatro años, ha recibido 25.000 candidaturas de más de 40 mercados y 240 universidades. En 2023, la instalación artística interactiva What's Going on in the Stone, creada por Yuan Shi, de CAFA, ha sido galardonada con el Primer Premio Mundial. Esta instalación invita a los espectadores a participar en interacciones intergeneracionales con personajes de la dinastía Han, capturando vívidamente la intrigante colisión entre tecnología y cultura.

Por su parte, la exposición de los Premios Mundiales de Diseño HONOR Talents se celebró en el Pabellón Yanchun del Jardín del Palacio Jianfu. Tras las exposiciones celebradas anteriormente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Paseo de la Reforma de México y Speicherstadt, Patrimonio de la Humanidad de Hamburgo, el proyecto de HONOR para la capacitación de los jóvenes ha vuelto a entrar en un hito cultural mundial.

El compromiso de HONOR con Tech for Good

En el marco de su estrategia Tech for Good, HONOR sigue desarrollando tecnologías y productos centrados en el ser humano. Para satisfacer las necesidades digitales de las personas mayores y las personas con discapacidad visual y auditiva, HONOR ofrece soluciones de inteligencia artificial en los dispositivos, como lectura de pantalla y subtítulos de inteligencia artificial, reduciendo la brecha digital con funciones de accesibilidad personalizadas y fuera de línea. A finales de 2023, HONOR habrá desarrollado y puesto en marcha 26 proyectos adaptados a las personas mayores, que beneficiarán a más de 4,66 millones de usuarios con funciones de asistencia visual y a más de 940.000 usuarios con funciones de asistencia auditiva.

Durante el acto, HONOR hizo una demostración de su función patentada de subtítulos de IA en tiempo real, que hace visible el sonido para las personas con discapacidad. "HONOR mantiene un enfoque abierto y colaborativo en sus próximas iniciativas de Tech for Good. A través de colaboraciones abiertas, estamos liberando plenamente el potencial de la IA en ESG y otros campos mediante el aprovechamiento de la sinergia entre la IA basada en dispositivos y en la nube", indicó George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd.

El uso de energía limpia alcanzó el 8% en el primer año

HONOR incorpora activamente el cambio climático en su gestión empresarial. Con el objetivo de lograr operaciones neutras en carbono para 2045, HONOR ha realizado importantes esfuerzos para reducir sus emisiones de carbono en todos sus productos, fabricación y operaciones, demostrando un firme compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Desde 2023, HONOR ha adoptado el uso de energías limpias, que representaron el 8% de su consumo energético en el primer año.

HONOR ha logrado hitos notables en su compromiso con los productos y la fabricación ecológicos. Impulsados por los avances en investigación y diseño, selección de materiales, durabilidad y eficiencia, 128 smartphones y tablets HONOR han obtenido la certificación medioambiental CQC, lo que ha supuesto una reducción de aproximadamente 876 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Por su parte, las innovaciones de embalaje aplicadas en 2023 lograron una reducción de carbono de más de 650 toneladas.

El Parque Industrial de Fabricación Inteligente HONOR ha sido reconocido como fábrica ecológica a nivel nacional, con una central fotovoltaica de construcción propia que se espera genere 700.000 kWh de electricidad limpia al año.

En cuanto a las operaciones ecológicas, HONOR ha adoptado operaciones sin papel en las oficinas internas y en las tiendas fuera de línea, logrando una reducción del consumo de papel impreso equivalente a evitar la tala de 108 pinos Masson en 2023.

En 2023, los proyectos ESG de HONOR obtuvieron el reconocimiento de múltiples instituciones autorizadas del sector, como Fortune China Best Designs y Bloomberg Green ESG 50.

Haga clic aquí para leer el informe completo HONOR ESG 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427003/image_5003200_39833528.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427004/image_5003200_39833621.jpg

