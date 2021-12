Se honra al neurocirujano y físico francés, el doctor Alim Louis Benabid, ganador del 42° premio Honda

- El neurocirujano y físico francés, el doctor Alim Louis Benabid, ganador del 42 premio Honda, es honrado durante la celebración de la ceremonia de entrega de premios celebrada de forma online

- Destacado por su investigación pionera sobre la estimulación cerebral profunda (DBS) (*) y su contribución al tratamiento de los movimientos involuntarios causados por la enfermedad de Parkinson -

TOKIO, 20 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La Fundación Honda, con sede en Tokio, se muestra orgullosa al anunciar que el miércoles 17 de noviembre de 2021 se ha llevado a cabo la 42 ceremonia de entrega del premio Honda, entregando el premio de este año al doctor Alim Louis Benabid, profesor emérito de la Universidad Joseph Fourier y presidente del Centro de Investigación Biomédica Edmond J. Safra en Clinatec. Al igual que sucedió el año pasado, la ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo de forma online y se transmitió en directo a nivel global, incluyendo países como Japón y Francia.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202112094711-O3-uC5uti45

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202112094711/_prw_PI1fl_TO9z5cFf.jpg

Perfil y foto del doctor Alim Louis Benabid: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202112094711-O1-6k50s7L2.pdf

En su discurso de apertura, Hiroto Ishida, presidente de la Fundación Honda, comentó: "Es un gran placer dar la bienvenida hoy al doctor Benabid. El doctor Benabid fue el primer neurocirujano en aplicar la estimulación cerebral profunda (DBS) (*) en relación al tratamiento de los movimientos involuntarios provocados por la enfermedad de Parkinson progresiva y su uso en pacientes que la padecen. Desde que se demostró su eficacia en ensayos clínicos, más de 150.000 pacientes en todo el mundo se han sometido a la cirugía. En reconocimiento a este gran logro que persigue este premio honor, se lo otorgamos al doctor Benabid este año".

Tras estas declaraciones, la doctora Hirohisa Uchida, vicepresidenta del comité de selección del Premio Honda, explicó: "En lo que respecta al proceso de selección, prestamos especial atención a la cantidad de esfuerzo y al nivel de contribución a la vida diaria de las personas. DBS (*) se desarrolló como un tratamiento de los movimientos involuntarios causados por la enfermedad de Parkinson progresiva y el doctor Benabid estableció su uso en pacientes que la padecían en el mundo. Tradicionalmente, la cirugía estereotáctica se utilizaba como segunda opción cuando los movimientos anormales involuntarios no se podían manejar con medicamentos. Los beneficios de la estimulación cerebral profunda incluyen no solo que los electrodos se pueden quitar después de la implantación, sino también que la intensidad de los impulsos eléctricos se puede ajustar a medida que avanza la enfermedad. La estimulación cerebral profunda se usa para el tratamiento de la distonía, aparte de la enfermedad de Parkinson, y ha ayudado a mejorar la calidad de vida de muchas personas, por ejemplo, permitiéndoles volver a caminar. Su investigación pionera no solo condujo al desarrollo de este trato innovador, pero también mejoró la calidad de vida de muchas personas, lo que creemos lo hace apto como ganador del Premio Honda".

Al aceptar el certificado y la medalla, el doctor Benabid expresó su placer desde Francia diciendo: "Gracias. Aunque estoy aquí para recibirlo, este premio es para todos los neurocirujanos y todas las demás personas que participaron en el desarrollo de este tratamiento". Es un gran placer y un honor recibir el Premio Honda y estoy muy agradecido. Estoy impaciente por poder ayudar a un número cada vez mayor de pacientes en el futuro".

(*) DBS: Se implantan electrodos alrededor del núcleo subtalámico del cerebro, junto con un generador de estimulación colocado en el tórax. Ambos están conectados con un cable para estimulación eléctrica de alta frecuencia. Esto ayuda a restaurar las funciones del movimiento y a frenar los temblores y otros síntomas para mejorar la movilidad en la vida diaria.