Horion y DisplayNote se asocian para ofrecer una experiencia de reuniones más fluida en pantallas interactivas

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza integra DisplayNote Launcher en las pantallas interactivas de Horion, simplificando el acceso a herramientas de videoconferencia, calendario y colaboración

SHENZHEN, China, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Horion, proveedor global de soluciones profesionales de pantallas interactivas, ha dado a conocer hoy su alianza con DisplayNote, la plataforma de experiencia de usuario para espacios compartidos de reuniones y aprendizaje. Esta colaboración combina DisplayNote Launcher con las pantallas planas interactivas (IFPD) de Horion con el objetivo de poder crear una solución integrada para salas de reuniones que las hace más sencillas e intuitivas.

Gracias a DisplayNote Launcher, los usuarios pueden acceder a las aplicaciones de videoconferencia compatibles, los calendarios de sala y las herramientas de uso frecuente directamente desde la pantalla Horion. Los horarios de las reuniones se pueden visualizar por medio de la interfaz de Launcher, mientras que el acceso con un solo toque permite a los usuarios iniciar o unirse a llamadas con mayor facilidad.

De forma conjunta, Horion y DisplayNote integran hardware y software dentro de una experiencia de sala de reuniones que sea más unificada, lo que ayuda a las organizaciones a reducir las dificultades de configuración y a proporcionar a los usuarios una forma consistente de acceder a las herramientas que necesitan.

Al combinar DisplayNote Launcher con las pantallas interactivas de Horion, conseguimos poder crear una experiencia más integrada e intuitiva para los espacios de reuniones modernos, afirmó Ryan, director global de ventas y marketing de Horion. Esta alianza es un reflejo de nuestro compromiso de hacer que la tecnología de colaboración sea más fácil de usar y más accesible.

Las mejores experiencias en las salas de reuniones dependen de que el hardware y el software funcionen en perfecta sincronía, indicó Ed, consejero delegado de DisplayNote. Al integrar la experiencia de usuario de DisplayNote en las pantallas interactivas de Horion, logramos que la tecnología en la sala resulte más sencilla y natural para quienes la utilizan. Esperamos fortalecer nuestra colaboración con Horion y trabajar para alcanzar nuestro objetivo a largo plazo de eliminar las dificultades en los espacios de reuniones.

La solución integrada para salas de reuniones está diseñada para organizaciones que buscan una experiencia de reuniones más intuitiva y manejable en entornos corporativos y profesionales.

Acerca de Horion

Horion es un proveedor global de soluciones profesionales de visualización interactiva y colaboración. La empresa desarrolla productos integrados de hardware y software diseñados para facilitar la comunicación, el trabajo en equipo y la interacción digital en entornos profesionales de todo el mundo.

Acerca de DisplayNote

DisplayNote es la capa de experiencia para espacios compartidos de reuniones y aprendizaje, que proporciona soluciones de software para el acceso a reuniones, la colaboración inalámbrica y la gestión de espacios compartidos.

Si desea más información acerca de Horion, visite: global.horion.comEncuéntrenos en:LinkedInFacebookYouTube

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