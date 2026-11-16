Horizon Capital, con sede en Kiev, alcanza los 200 millones de euros en el segundo cierre del Catalyst Fund

Muestra un impulso significativo en la canalización de capital para fomentar la resiliencia y la recuperación económica de Ucrania.

El fondo prioriza sectores centrados en la reconstrucción, incluidos la energía, la infraestructura digital y la construcción.

Hasta la fecha, se han recaudado dos tercios del objetivo de 300 millones de euros; los compromisos de EBRD e IFDK han permitido movilizar una cantidad considerable de capital del sector privado hacia el HCCF en el segundo cierre.

Los 200 millones de euros de capital inicial recaudado permiten atraer aproximadamente 2.000 millones de euros en capital total —un efecto multiplicador de 10 veces— destinados a operaciones en sectores estratégicos de la economía de Ucrania.

(Información remitida por la empresa firmante)

KIEV, Ucrania, 16 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Horizon Capital, una firma líder de capital privado en la Europa emergente con 1.800 millones de dólares en activos bajo gestión, anunció el segundo cierre del Horizon Capital Catalyst Fund (el "Fondo", "HCCF" o Catalyst Fund). Con un total de compromisos que alcanza los 200 millones de euros de un objetivo de 300 millones de euros, el Fondo ha logrado un impulso significativo a la hora de canalizar capital vital hacia la resiliencia y la recuperación económica de Ucrania. Al destinar sus primeras inversiones de capital a una cartera de operaciones prometedoras, el Catalyst Fund aspira a movilizar hasta 2.000 millones de euros en inversión total para Ucrania con su tamaño actual, cifra que podría ascender hasta los 3.000 millones de euros una vez que alcance su objetivo de 300 millones de euros.

El segundo cierre tuvo lugar en la conferencia Rebuild Ukraine, celebrada en Varsovia el 12 de noviembre, con la participación del ministro de Economía y Medio Ambiente de Ucrania, Oleksandr Kravchenko, junto con representantes del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ("EBRD") y de Impact Fund Denmark ("IFDK"). Se trata de inversores institucionales que respaldan el Fondo y cuyos compromisos permitieron movilizar un volumen significativo de capital del sector privado en este segundo cierre, con el fin de apoyar la resiliencia y la recuperación inmediatas de Ucrania.

Catalyst Fund:

Aprovechando el impulso de su cierre inicial, celebrado en la Ukraine House Davos en enero de 2026, Catalyst Fund se creó para abordar la crítica escasez de capital propio en sectores clave de activos reales en Ucrania, tales como la energía, la infraestructura digital y la construcción. El Fondo prioriza las inversiones en el sector energético destinando a este ámbito el 60 % de sus operaciones, y compromete al menos el 30 % de sus inversiones a actividades relacionadas con el clima. La primera inversión del Fondo consiste en una alianza estratégica con el promotor europeo de energías renovables NOTUS Energy, en el marco de un proyecto de 253 millones de euros para desarrollar un parque eólico de 124 MW en Ucrania. Mediante la inyección de capital de crecimiento como socio minoritario, el Fondo aspira a generar un efecto multiplicador de 10 veces, logrando atraer hasta 3.000 millones de euros de capital total una vez que alcance el tamaño objetivo del fondo.

Detalles del inversor:

Catalyst Fund contó, en su cierre inicial, con un compromiso de 50 millones de euros por parte de la International Finance Corporation ("IFC"), junto con una aportación inicial de 30 millones de euros del EBRD. En el segundo cierre, el EBRD incrementó su compromiso en 20 millones de euros, alcanzando un total de 50 millones, mientras que IFDK se comprometió a aportar 5 millones de euros al Fondo. Además del EBRD, IFC, IFDK e inversores privados, el Fondo ha obtenido hasta la fecha compromisos de instituciones de gran prestigio, entre las que se incluyen la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique ("Proparco"), Swedfund International AB ("Swedfund"), el Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo ("Norfund") y el Dutch Entrepreneurial Development Bank ("FMO").

El segundo cierre de Catalyst Fund resulta significativo tanto por el volumen total de capital movilizado como por la participación de inversores privados. El Fondo captó 23 millones de euros de capital privado provenientes de diversos inversores, lo que refleja su confianza en el futuro de Ucrania. En conjunto, estos inversores privados, junto con destacadas instituciones financieras internacionales y entidades de financiación para el desarrollo, envían un mensaje contundente a los mercados de capitales globales: hoy en día es posible realizar inversiones de capital en Ucrania que sean viables y generen un alto impacto.

Lenna Koszarny, socia fundadora y consejera delegada, comentó:

"Con el respaldo de nuestros inversores, Horizon Capital ha recaudado más de mil millones de dólares durante la última década para inversiones en Ucrania. Agradecemos al EBRD, IFDK y a los estimados inversores privados que respaldaron este último cierre por su resonante señal de confianza en Ucrania y su futura prosperidad económica. Los compromisos asumidos en el segundo cierre aumentarán el capital total catalizado para la energía y otros sectores estratégicos de la economía del país en 500 millones de euros adicionales hasta 2.000 millones de euros, y promoverán nuestra misión de asociarnos con fondos estratégicos internacionales y de infraestructura global para financiar transacciones convincentes que allanen el camino para la resiliencia de hoy y la reconstrucción del mañana".

Dmytro Boroday, socio, Catalyst Fund Lead añadió:

"Lograr nuestro primer cierre en enero de 2026, apenas seis meses después de iniciar la captación de fondos, marcó un ritmo sin precedentes para el mercado ucraniano. Al ejecutar con éxito operaciones iniciales y demostrar que el riesgo puede valorarse, estructurarse y mitigarse, hemos probado que invertir en Ucrania en este momento resulta sumamente atractivo, tanto desde la perspectiva de la rentabilidad como del impacto. Las empresas que integran nuestra cartera en todos nuestros fondos han mostrado una resiliencia extraordinaria; de hecho, todas ellas han superado los indicadores financieros y operativos que registraban en 2021, antes de la guerra. Horizon Capital sigue desarrollando una sólida cartera de proyectos de inversión, aprovechando sus 20 años de trayectoria y el rendimiento de primer nivel de sus fondos a escala global para impulsar la movilización de capital destinada a la recuperación económica sostenible de Ucrania".

Acerca de Horizon Capital

Horizon Capital es la principal firma de capital privado en la Europa emergente, con más de 1.800 millones de dólares en activos bajo gestión, provenientes de inversores que cuentan con una base de capital superior a los 700.000 millones de dólares. La estrategia de inversión de la firma se centra en proporcionar capital de crecimiento a sectores orientados tanto a la exportación como al mercado interno, principalmente en Ucrania, estableciendo alianzas con emprendedores visionarios, socios estratégicos globales e inversores financieros internacionales. Los fondos gestionados por Horizon Capital han invertido en más de 200 empresas que emplean a más de 61.000 personas. El Catalyst Fund tiene como objetivo alcanzar una dotación de 300 millones de euros, aunando a instituciones públicas y capital del sector privado para respaldar la resiliencia, la recuperación y la reconstrucción de Ucrania.

Contacto: Alona Kotsiubynskaakotsiubynska@horizoncapital.com.ua

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