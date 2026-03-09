Hornetsecurity comparte las novedades de su estrategia de canal con sus partners en España

Hornetsecurity - Hornetsecurity

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía recorrerá las ciudades de Sevilla, Bilbao y Barcelona entre los meses de marzo y abril de 2026 para mostrar cómo la IA está afectando a las estrategias de ciberseguridad de los negocios

Madrid, 9 de marzo de 2026.- Hornetsecurity acaba de celebrar la primera parada de su Partner Roadshow 2026, en la ciudad de Sevilla. Esta iniciativa busca acercar las novedades y ventajas de su programa de canal a sus partners en España. Además de Sevilla, la compañía tiene planificados diferentes eventos en Bilbao (10 de marzo) y Barcelona (16 de abril).



Durante el evento, Hornetsecurity compartirá todas las novedades del refuerzo de su programa de partners, incluyendo detalles sobre recursos, soporte, fondos de marketing, formación, niveles, beneficios y recompensas. Además, la compañía ofrecerá al canal información exclusiva sobre su estrategia, visión de mercado, soluciones, ejemplos de casos reales y escenarios prácticos con clientes, así como mejores prácticas para afrontar los riesgos que supone el ransomware para las empresas españolas y cómo está afectando la irrupción de la IA a las estrategias de ciberseguridad de los negocios.



"Vivimos en un mundo cada vez más marcado por la ciberseguridad. De hecho, el INCIBE detectó más de 122.000 incidentes de seguridad en 2025, lo que supone un aumento del 26% con respecto a 2024. En este contexto, y a través de este Partner Roadshow 2026, queremos compartir con los partners españoles todas las novedades de nuestro programa de canal, nuestras innovadoras soluciones y nuestra apuesta por la IA para responder a los nuevos retos de ciberseguridad a los que se enfrentan las empresas", afirma Carlos Vieira, Country Manager de Hornetsecurity en Iberia, Italia y Latam. "Desde Hornetsecurity seguimos apostando decididamente por el canal, ya que somos conscientes del papel estratégico que tiene para nuestro negocio".



Las diferentes jornadas contarán con la participación de los principales directivos de la compañía, como Carlos Vieira, Country Manager de Hornetsecurity en Iberia, Italia y Latam.





Contacto

Emisor: Hornetsecurity

Nombre contacto: Rocío González

Descripción contacto: Archetype

Teléfono de contacto: 915619415