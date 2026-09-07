Horno empotrable Midea SpaceMaster Series. Domina los momentos de la pizza.

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La cocina siempre ha sido el corazón del hogar, donde las rutinas se convierten en tradiciones y las recetas en platos emblemáticos. Sin embargo, los cocineros caseros europeos han aceptado durante mucho tiempo ciertas limitaciones: espacios reducidos, resultados irregulares y un precalentamiento interminable. El nuevo horno empotrable Midea SpaceMaster Series elimina estos inconvenientes, llevando a casa una experiencia muy codiciada: la auténtica pizza.

La mayoría de los hornos alcanzan un máximo de 250 °C, suficiente para un guiso, pero insuficiente para lo que exige una pizza de verdad. Las pizzerías profesionales hornean a 350 °C o más, creando la corteza crujiente, el tostado característico y la textura aireada pero crujiente que define una buena pizza. Hasta ahora, conseguir esto en casa significaba tener un horno de ladrillo en el jardín o conformarse con pedir pizza a domicilio.

El horno empotrable Midea SpaceMaster Series cambia la ecuación al alcanzar los 350 °C, una temperatura que rara vez se ve en los electrodomésticos. Pero el calor por sí solo no es suficiente. El horno combina esta intensidad con una piedra Pizzaz incorporada, diseñada para absorber e irradiar calor directamente a la masa, imitando la solera de un horno de ladrillo tradicional. El resultado: una pizza que pasa de masa cruda a una de pizzería perfecta en menos de tres minutos: nunca empapada, nunca seca, siempre brillante.

Lo que hace esto posible es una arquitectura de flujo de aire completamente repensada. Un ventilador de impulsor cerrado ofrece 4 veces la velocidad del flujo de aire de los hornos convencionales, mientras que las rejillas de ventilación en ángulo de 28° garantizan una distribución del calor un 30 % más uniforme. Cada pizza emerge con color, textura y cocción consistentes desde el borde hasta el centro.

Su tecnología de calor instantáneo de 0,2 segundos con Graphene Turbo Airflow hace que el precalentamiento no sea un evento. Lo configuras y está listo.

Más allá de la pizza, el horno empotrable Midea SpaceMaster Series ofrece 81 litros de capacidad con soporte para cocción en cuatro niveles: cenas entre semana, horneados de fin de semana o banquetes festivos, todo en un solo ciclo. La puerta de cristal se integra a la perfección con los muebles de cocina, mientras que el sistema de cierre silencioso garantiza un funcionamiento suave y silencioso.

El horno empotrable Midea SpaceMaster Series no es solo una hoja de especificaciones hecha realidad; es una declaración de lo que puede ser la cocina casera cuando tu electrodoméstico finalmente está a la altura de tus ambiciones.

Horno empotrable Midea SpaceMaster Series. Domina los momentos de la pizza.

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