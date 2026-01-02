Horos AM firma un 2025 histórico; lanza estrategia de renta fija y bate récords de crecimiento y partícipes - Horos Asset Management

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de enero de 2026.-

Despide el ejercicio con cerca de 15.600 partícipes, tres veces más que en 2024, tras captar 178 millones de euros en entradas netas en doce meses.

El patrimonio total alcanza los 384 millones de euros, lo que supone un crecimiento anual del 155%.

La nueva estrategia de renta fija, Horos Patrimonio, recibe aportaciones por 40 millones en apenas dos meses.

Los planes de pensiones, Horos Internacional PP y Horos Internacional Empleo y el plan de empleo para profesionales, Horos Internacional Autónomos, suman ya 3.251 clientes, tras acumular una rentabilidad del 28% en el año.

Madrid, 29 de diciembre de 2025.- La firma española de value investing Horos Asset Management ha superado los 384 millones en activos bajo gestión en 2025, tras registrar el mayor crecimiento de toda su historia, con un aumento del 155% en el patrimonio bajo gestión en doce meses y casi triplicando el número de partícipes, que ya rozan los 15.600 frente a los 5.255 de 2024, tras incorporar en el segundo semestre más de 7.400 nuevos clientes.

“Estamos muy satisfechos con el reconocimiento del mercado a nuestro modelo de gestión. 2025 indudablemente ha sido un año histórico para nosotros no solo por la fuerte entrada de dinero, con captaciones netas por 178 millones, sino también porque hemos llevado el value investing a la renta fija con el lanzamiento de Horos Patrimonio”, apunta José María Concejo, CEO y socio de Horos AM.

En 2025, Horos Asset Management celebró su séptimo aniversario, registrando su mayor crecimiento desde que la gestora fue fundada y apoyado en la buena evolución de sus productos. Sus dos estrategias principales, Horos Value Internacional y Horos Value Iberia, acumulaban una rentabilidad del 27,5% y 42,2%, respectivamente, hasta el 28 de diciembre, elevando su rendimiento anualizado al 10% y 8,1%. Si se tiene en cuenta la evolución durante la trayectoria del actual equipo gestor, la rentabilidad total de la estrategia internacional se sitúa en el 404,5% y en el 352,5% para la estrategia ibérica con un rendimiento anualizado del 12,7% y 12,1%, respectivamente, desde mayo de 2012.

Un buen comportamiento que se refleja en los planes de pensiones y los planes de empleo de la firma value, que replican la cartera de Horos Value Internacional. Así, Horos Internacional PP, Horos Internacional Empleo y Horos Internacional Autónomos cierran 2025 con una rentabilidad que roza el 28%, convirtiéndose en uno de los productos más rentables de su categoría en el año. Casi 3.251 partícipes confían en estos productos, que ya gestionan de forma conjunta más de 50 millones de euros, y que cuentan con 12 empresas adscritas.

Red de alianzas

El modelo de gestión value investing del equipo compuesto por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez se ha reforzado este año con la incorporación de Juan Luis Fresneda para cogestionar Horos Patrimonio, la nueva estrategia de renta fija. En solo dos meses de vida, este nuevo producto ha captado 40 millones de euros y ha alcanzado los 578 partícipes, apuntalando el crecimiento en 2025.

Otra de las piezas clave en la destacable trayectoria de Horos en el ejercicio es su red de alianzas. Los productos de la gestora pueden suscribirse a través de numerosas plataformas como Inversis, Allfunds y Tressis así como en subcomercializadores como MyInvestor o Renta 4 (exclusivamente para Horos Patrimonio). Esta estrategia, que Horos continuará consolidando a lo largo de 2026, permite llegar a nuevos partícipes y visualiza la buena evolución de los productos value de la firma. Asimismo, todos los fondos y estrategias para pensiones pueden contratarse de forma directa con Horos.

Horos AM, líder a 5 años según VDOS

Además de su crecimiento, Horos Asset Management continúa liderando los rankings de rentabilidad. Por segundo año consecutivo, se ha posicionado como una de las gestoras más destacadas del sector de inversión en España. De acuerdo con el “Mapa de gestoras de fondos de inversión” elaborado por VDOS, la firma ocupaba el segundo lugar en rentabilidad a cinco años y encabezaba el grupo de gestoras independientes con un volumen de activos bajo gestión de entre 100 y 300 millones de euros, al registrar una rentabilidad del 75,1% en ese periodo.



Emisor: Horos Asset Management

Contacto: Horos Asset Management

Número de contacto: 91 737 09 15