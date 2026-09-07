Horos AM registra el mayor crecimiento porcentual en fondos de inversión del sector en lo que va de 2026 - Horos AM

(Información remitida por la empresa firmante)

El patrimonio de la gestora value en fondos de inversión alcanza los 453,66 millones de euros a cierre de julio, con un avance del 92,43% en el año y del 166,29% en los últimos doce meses; el patrimonio total del grupo, incluyendo planes de pensiones y otros vehículos, supera ya los 539 millones de euros.

Madrid, 7 de septiembre de 2026.- Horos Asset Management encabeza por crecimiento porcentual el ranking mensual que publica Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) con un incremento del 92,43% en su patrimonio en fondos de inversión entre enero y julio de 2026. La gestora de fondos de inversión española cerró julio en 453,66 millones de euros, lo que equivale además a un crecimiento del 166,29% en los últimos doce meses.

Esta cifra no incluye, sin embargo, el patrimonio que Horos AM gestiona en planes de pensiones y que Inverco no computa en este ranking. Sumando todos los negocios, el patrimonio total gestionado por el grupo alcanzó los 539 millones de euros a cierre de julio de 2026, su cifra más alta desde su creación.

Según el informe mensual de Inverco "Ranking por grupos: evolución de patrimonios", correspondiente a julio de 2026, Horos AM se sitúa, en su negocio de fondos de inversión, por delante de MCH, segunda clasificada con un avance del 73,13% en el año, y de EBN Banco de Negocios, tercera con un 64,88%. En conjunto, el patrimonio de las gestoras españolas de fondos de inversión creció un 6,03% media en los siete primeros meses de 2026, hasta un total de 478.069 millones de euros. Este ranking fue recogido inicialmente por el diario Valencia Plaza; los datos que se citan en esta nota proceden directamente de las estadísticas publicadas por Inverco.

El crecimiento patrimonial de Horos AM responde tanto a la entrada de nuevos partícipes como al recorrido de sus fondos, gestionados bajo la filosofía value investing que ha guiado a la firma desde su origen: invertir con sentido común, buscando compañías infravaloradas por el mercado y protegiendo siempre el capital con un margen de seguridad adecuado. El equipo gestor —formado por Javier Ruiz, CFA (director de Inversiones), Alejandro Martín y Miguel Rodríguez— acumula una rentabilidad anualizada del 12,4% en la estrategia internacional y del 12,2% en la ibérica a lo largo de más de 14 años de trayectoria conjunta, un track record que incluye los resultados obtenidos por el equipo en su etapa profesional previa a la fundación de Horos AM, antes de incorporarse al proyecto en mayo de 2018.

La gestora ofrece actualmente tres fondos de inversión —Horos Value Iberia, Horos Value Internacional y Horos Patrimonio— y tres planes de pensiones de renta variable global —Horos Internacional, Horos Internacional Empleo y Horos Internacional Autónomos—. Toda la información sobre rentabilidades y posicionamiento de cada producto está disponible en la página de fondos de inversión de Horos AM.

Horos AM obtuvo el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo de 2018. El proyecto, impulsado por José María Concejo, consejero delegado de la firma, se completó pocas semanas después con la incorporación de Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, quienes hasta entonces formaban equipo en otra gestora de fondos de inversión.

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