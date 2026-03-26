Horos AM supera los 20.000 partícipes y alcanza los 440 millones en patrimonio bajo gestión - Horos AM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.-

La gestora de value investing, Horos Asset Management, ha superado los 20.000 partícipes, tras multiplicar por cuatro el número de inversores en apenas doce meses. En marzo, y a pesar de la volatilidad en los mercados, ha continuado ganando clientes y el patrimonio total se ha consolidado por encima de los 440 millones.

Este nuevo hito se produce tras un ejercicio en el que ha logrado el mayor crecimiento desde su fundación. Así, durante 2025 la firma value pasó de 5.000 a 16.000 partícipes, registrando en paralelo un salto en el volumen de patrimonio del 155%, para alcanzar los 384 millones. El año pasado también puso en marcha su primer producto de renta fija mixta, Horos Patrimonio.

“Desde el inicio hemos defendido un modelo basado en la toma de decisiones de inversión colegiadas y por convicción. Superar los 20.000 partícipes supone para nosotros algo más que un reconocimiento, porque es la consecuencia de años de buenos resultados, confianza y alineación real con nuestros coinversores”, apunta José María Concejo, CEO y socio de Horos AM.

En lo que llevamos de 2026, la firma liderada por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez ha registrado entradas netas por 72 millones en un momento en el que las correcciones del mercado están impulsando a los inversores a incrementar sus posiciones en renta variable. De esta forma, Horos Asset Management se sigue consolidando como una de las gestoras independientes españolas con mayor proyección.

Esta racha expansiva también ha tenido efectos en el equipo. Además del fichaje de Juan Luis Fresneda para cogestionar Horos Patrimonio, en los últimos meses se ha reforzado el área de relación con inversores con la incorporación de Jaime Escudier, procedente de ING, Mutuactivos y Renta 4. Asimismo, Rodrigo Blanco ha sido nombrado socio, tras una larga trayectoria en la firma que se remonta a su fundación.

Liderazgo de Horos Value International

La estrategia internacional, Horos Value International, acumula una rentabilidad del 103% desde su lanzamiento en 2018 y es la líder en partícipes y patrimonio dentro del grupo, con más de 14.000 inversores y 300 millones en activos.

Por su parte, Horos Value Iberia alcanza los 19 millones en patrimonio total, tras lograr una rentabilidad acumulada del 83% desde la creación de la gestora, lo que se traduce en un rendimiento anualizado del 8%.

En cuanto al primer producto de renta fija mixta de la gestora, Horos Patrimonio, está siendo clave en el crecimiento del grupo. Desde su lanzamiento, ha captado 1.250 partícipes y su patrimonio se sitúa en 60 millones de euros. Su modelo de inversión mantiene la filosofía value investing que se aplica en los productos de acciones, seleccionando emisiones de empresas con una atractiva rentabilidad/riesgo.

Horos cuenta con dos estrategias de renta variable —Horos Value International y Horos Value Iberia—, otra de renta fija mixta —Horos Patrimonio—, un plan de pensiones —Horos Internacional PP— y dos planes de empleo —Horos Internacional Empleo y Horos Internacional Autónomos—. En conjunto, los productos especializados en pensiones cuentan con más de 3.800 partícipes, gestionando de forma conjunta más de 60 millones de euros.

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