Horos AM supera los 490 millones de euros en activos y marca un nuevo máximo histórico

Madrid, 27 de abril de 2026.-

La gestora de fondos Horos Asset Management ha logrado un nuevo hito desde su creación en 2018 al elevar su patrimonio gestionado hasta los 490 millones de euros y su base de inversores hasta los 20.700 partícipes. Este crecimiento ha sido posible gracias a la entrada de 81 millones de euros en captaciones durante el ejercicio en curso.

En lo que respecta a los cambios en su cartera global, Horos Value Internacional ha sumado nuevas posiciones en compañías como GCI Liberty, Booking Holdings, Exor, Renault, Constellation Oil Services y Antin Infrastructure Partners. Por el contrario, la gestora ha liquidado sus participaciones en Seadrill, Sonae, Zegona, Jupiter Fund Management y Noah Holdings.

La estrategia internacional acumula una revalorización del 5% el arranque de 2026, supera el 35% en el cómputo de los últimos doce meses y sobrepasa el 110% su puesta en marcha en 2018. Este vehículo sirve también de referencia para el plan de pensiones Horos Internacional PP y los planes de empleo Horos Internacional Empleo y Horos Internacional Autónomos.

En cuanto a la cartera ibérica, Horos Value Iberia participó en la OPA lanzada por Boldalti sobre Ercros y vendió su posición en Zegona, sin incorporar ningún nuevo valor a la cartera. No obstante, el fondo reforzó el peso de compañías ya presentes como Acciona Energía y HBX Group. Meliá, por su parte, ganó ponderación de forma natural gracias a su positivo comportamiento bursátil. Este fondo supera ya los 20 millones de euros en patrimonio y acumula una rentabilidad superior al 7% en lo que va de año.

Sobre Meliá, Horos AM señala en su carta trimestral que la compañía hotelera continúa cotizando con un descuento relevante tanto frente a sus comparables sectoriales como frente a una valoración prudente de sus activos.

En cuanto al fondo mixto de renta fija Horos Patrimonio, durante el último trimestre se deshizo de las acciones de Ercros tras la OPA de Boldalti y redujo su exposición a los bonos de TGS y Vermillion, al tiempo que amplió su presencia en los bonos de Kinetics LNG y Greenalia. Este vehículo gestiona un patrimonio que supera los 60 millones de euros y acumula una rentabilidad cercana al 3?sde su lanzamiento el pasado octubre, con un avance del 1,87% en el año en curso.