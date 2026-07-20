Horos AM supera los 500 millones en patrimonio tras captar más de 115 millones en 2026 - Horos Asset Management

(Información remitida por la empresa firmante)

Horos Value Internacional y Horos Value Iberia ganan un 2,2% y 7,3% en el primer semestre y un 112% y 95% desde el nacimiento de la gestora.

El equipo gestor incorpora Línea Directa a la cartera de la estrategia ibérica por primera vez desde que la aseguradora salió a bolsa en 2021.

Madrid, 20 de julio de 2026.- Horos Asset Management ha superado por primera vez los 500 millones de euros en activos bajo gestión, tras cerrar el primer semestre con más de 115 millones de euros en captaciones netas. La gestora, que supera ya los 26.500 partícipes, también ha reforzado su proyecto con la incorporación de Rodrigo Blanco como socio y de Marina Jordá y Jaime Escudier al equipo. Además, ha lanzado Horos Patrimonio, una nueva estrategia orientada a ampliar las opciones de diversificación para sus inversores.

Desde su creación hace más de 14 años por parte del equipo gestor, la estrategia internacional acumula una rentabilidad del 420%, que se traduce en un rendimiento anualizado del 12,4%, mientras que la estrategia ibérica se revaloriza un 388% o un 12,2% en términos anualizados. Por su parte, Horos Patrimonio, con ocho meses de vida, alcanza una rentabilidad del 2,3%.

Nueva carta trimestral

Coincidiendo con la presentación de sus resultados del primer semestre de 2026, Horos AM ha publicado una nueva edición de su Carta trimestral a los partícipes. En ella, su director de inversiones, Javier Ruiz, analiza la evolución de los mercados, el impacto de la inteligencia artificial y el sector tecnológico, al tiempo que mantiene una visión prudente sobre determinadas compañías. "Nuestro objetivo sigue siendo lograr rentabilidades satisfactorias y sostenibles a largo plazo, sin renunciar a nuestros principios de inversión", señala.

En este contexto, el equipo gestor de Horos, compuesto por Javier Ruiz, Miguel Rodríguez y Alejandro Martín, ha estado activo revisando la composición de las carteras de los fondos, aprovechando las fuertes revaloraciones de algunos valores para reducir exposición e incorporando nuevas compañías, como la española Línea Directa, que se integra en la estrategia ibérica por primera vez desde su salida a bolsa en la primavera de 2021, o Cirsa.

Horos Value International, sin Acerinox ni Talgo

Entre los movimientos más relevantes durante el segundo trimestre de Horos Value Internacional, que gana un 2,2% este año, y un 112% desde su lanzamiento en 2018, destaca la venta de Acerinox, tras la fuerte revalorización del sector del acero inoxidable en el último año, y de Talgo. La gestora ha canalizado parte de esa liquidez hacia Suzano, productor brasileño de celulosa que considera una oportunidad atractiva por su eficiencia en costes, su perfil familiar y su valoración.

Destaca, asimismo, la reducción de exposición a TGS, una de las apuestas de mayor convicción de Horos Value Internacional, aprovechando sus fuertes subidas bursátiles, que la han llevado a más que doblar su valor desde los mínimos de 2025. Aun así, la compañía de datos sísmicos continúa siendo una de las principales posiciones del fondo, ya que su potencial de revaloración es todavía muy elevado.

La estrategia de Horos Value Internacional se replica en el plan de pensiones Horos Internacional PP y en los planes de empleo Horos Internacional Empleo y Horos Internacional Autónomos.

Horos Value Iberia reinvierte en aseguradoras e incorpora Cirsa

Mientras Horos Value Internacional vendía por completo su posición en Acerinox, Horos Value Iberia, que suma un 7,7% en 2026 y un 95% desde el nacimiento de la gestora, mantiene todavía exposición a la compañía del Ibex 35 tras su fuerte apreciación, si bien la ha reducido. En cambio, al igual que el fondo internacional, la estrategia ibérica sí se ha desprendido por completo de Talgo.

Entre los principales movimientos de cartera, el fondo ibérico de Horos AM ha incorporado Línea Directa, al considerar que el mercado aún no refleja la mejora de su negocio tras las subidas de precios y la optimización de su cartera de clientes. Asimismo, ha iniciado posición en Cirsa, destacando la solidez de su modelo de negocio, su elevada rentabilidad y su capacidad de crecimiento mediante adquisiciones estratégicas.

Horos Patrimonio gira hacia nuevos sectores

En cuanto a Horos Patrimonio, el producto de renta fija mixta de la firma, durante el segundo trimestre se ha desprendido de los bonos de Vermilion Energy y Cirsa. Con esa liquidez ha incorporado tres nuevas emisiones a la cartera: el bono de Fertiberia, líder en fertilizantes en la Península Ibérica; el de Serica Energy, uno de los principales productores de gas del Reino Unido; y el de Performance Shipping, naviera griega de transporte de crudo cuyos contratos de fletamento dan una gran visibilidad de ingresos para los próximos años.

Sobre Horos AM

Fundada en 2018, Horos Asset Management es una gestora española cuyo equipo combina juventud y experiencia, con la convicción de que el value investing es la filosofía de inversión óptima para el largo plazo. El equipo de inversión está liderado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, gestores responsables de los fondos y socios de la firma. A ellos se suman, dentro del equipo, José María Concejo, consejero delegado; Beatriz Martín, directora de operaciones (COO); y Rodrigo Blanco, director de Relación con Inversores, todos ellos también socios de la gestora. Su gama de productos está compuesta por tres fondos de inversión —Horos Value Iberia, Horos Value Internacional y Horos Patrimonio— y tres planes de pensiones: Horos Internacional PP, Horos Internacional Autónomos y Horos Internacional Empleo.

Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará́ a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.horosam.com

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