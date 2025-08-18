Horos Asset Management alcanza los 250 millones de euros bajo gestión y supera los 9.500 partícipes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de agosto de 2025.- La gestora independiente de fondos llega al verano con un nuevo hito en su trayectoria, impulsada por la buena evolución de sus estrategias internacional e ibérica y el crecimiento de sus planes de pensiones, que ya superan los 40 millones de euros en activos

Horos Asset Management ha cerrado los meses de verano consolidando su crecimiento en el sector de la gestión independiente. La firma ha alcanzado los 250 millones de euros en activos bajo gestión y una base creciente de más de 9.500 partícipes, tras un ejercicio 2025 marcado por el firme comportamiento de sus fondos de inversión y la confianza renovada de los inversores.

Uno de los puntos destacados ha sido el notable avance de sus planes de pensiones, que superan ya los 40 millones de euros bajo gestión, confirmando la creciente demanda de los ciudadanos por contar con soluciones de ahorro a largo plazo que les permitan garantizar un futuro financiero más estable. Tanto los planes individuales como los dirigidos a autónomos y los planes de empleo para empresas se posicionan como una herramienta esencial para la planificación de la jubilación en un contexto de incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema público.

Alejandro Martín, socio y gestor de Horos AM, afirma que “las compañías que más han contribuido a la rentabilidad de nuestras estrategias en lo que llevamos de ejercicio han sido Zegona, Catalana Occidente y Naspers. Este buen comportamiento ha sido posible gracias a la revalorización tanto de nuestras inversiones en compañías españolas como de las cotizadas en Hong Kong, dos segmentos que habían sido ampliamente castigados en ejercicios anteriores y que ahora muestran un notable desempeño”.

En lo que va de año, los fondos gestionados por Horos han registrado una evolución muy positiva, con revalorizaciones del 21,2% en la estrategia internacional y del 31,2% en la estrategia ibérica, reforzando el atractivo de la filosofía de inversión en valor aplicada por la firma.

“Estos resultados refuerzan nuestro compromiso con una gestión de calidad, independiente y orientada al largo plazo, siempre en beneficio de nuestros partícipes”, ha subrayado Martín.

Con más de una década de experiencia acumulada y un historial de rentabilidad anualizada superior al 12%, el equipo gestor de Horos Asset Management consolida así su posición como una de las gestoras de referencia en la inversión en valor en España, ampliando su base de clientes y reforzando la confianza de los inversores en un modelo de gestión independiente y transparente.

Acerca de Horos Asset Management

Horos Asset Management es una gestora independiente especializada en ‘value investing’ o inversión en valor, con más de trece años de experiencia y un firme compromiso con la gestión activa, el largo plazo y la transparencia. Su filosofía se apoya en un proceso de inversión disciplinado, cercano al partícipe y cuidado al detalle, lo que le ha permitido consolidar un historial diferencial y liderar el ranking de gestoras de fondos a 5 años según VDOS*.

Emisor: Horos Asset Management

Contacto: Horos Asset Management

Número de contacto: 91 737 09 15