Hospes Hotels nombra a Sergio Gregorio Díaz como director corporativo de alimentos y bebidas

Hospes Hotels anuncia el nombramiento de Sergio Gregorio Díaz como nuevo Director Corporativo de Alimentos y Bebidas, un movimiento estratégico que refuerza la apuesta de la cadena por consolidar su posición como referente gastronómico dentro del segmento hotelero de lujo en España y Portugal.

Una trayectoria marcada por la excelencia

Con una dilatada experiencia en la dirección de Food & Beverage, Sergio Gregorio Díaz ha desarrollado su carrera en reconocidas cadenas nacionales e internacionales. Hasta su incorporación a Hospes, desempeñaba el cargo de Director de F&B en BLESS Collection Hotels, donde lideró la transformación de la propuesta gastronómica de la marca, apostando por conceptos innovadores y experiencias personalizadas para clientes de alto nivel.

Four Seasons Hotels and Resorts, una de las compañías hoteleras más prestigiosas a nivel mundial, donde ejerció como Manager, consolidando su visión internacional y su capacidad de gestión en entornos de máxima exigencia. Asimismo, ocupó responsabilidades destacadas en el Gran Hotel Inglés, uno de los hoteles de lujo más emblemáticos de Madrid, y en el Radisson Blu, donde contribuyó a potenciar la identidad culinaria de sus restaurantes y bares.

Este recorrido profesional le ha permitido combinar un sólido expertise en operaciones con una marcada orientación a la innovación y a la creación de experiencias memorables, cualidades que ahora pone al servicio de Hospes Hotels.

Estrategia para Hospes Hotels

En su nueva posición como Director Corporativo de Alimentos y Bebidas, Sergio Gregorio Díaz tendrá como principal misión reforzar la propuesta gastronómica de la cadena en sus hoteles boutique. Su estrategia se centrará en:

Impulsar la identidad culinaria propia de cada destino, poniendo en valor la riqueza gastronómica local.

Fomentar la sostenibilidad y el producto de proximidad, en línea con la filosofía KM0 de Hospes.

Elevar la experiencia del huésped a través de la integración de la gastronomía en el viaje, no solo como complemento, sino como uno de los pilares de la estancia.

Potenciar el posicionamiento de los restaurantes y bares de Hospes como espacios de referencia gastronómica abiertos tanto a viajeros como al público local.

“La gastronomía es un pilar fundamental en la experiencia en los Hoteles Hospes. Con la incorporación de Sergio Gregorio, damos un paso más en nuestra apuesta por la innovación y la excelencia, ofreciendo a nuestros clientes experiencias culinarias únicas en cada destino”, ha señalado Manuel Olivares CEO de Hospes Hotels.

Un nombramiento que refuerza la visión de Hospes

Este nombramiento refleja el compromiso de Hospes Hotels con la excelencia gastronómica como valor diferencial, integrando la tradición culinaria de cada ciudad con un enfoque contemporáneo y de vanguardia. La cadena continúa así afianzando su propuesta de valor, donde la gastronomía, el bienestar y la autenticidad local se entrelazan para ofrecer experiencias de lujo exclusivas y memorables.

Sobre Hospes Hotels

Hospes Hotels es una cadena española de hoteles boutique de lujo presente en destinos emblemáticos como Madrid, Sevilla, Valencia, Córdoba, Granada, Salamanca, Cáceres, Alicante, Mallorca y Oporto. Fiel a su filosofía de excelencia, autenticidad y bienestar, Hospes combina alojamiento boutique, experiencias gastronómicas, wellness y cultura local en cada uno de sus establecimientos.

En el marco de su plan estratégico de reposicionamiento, Hospes Hotels ha culminado recientemente la renovación integral de espacios en Hospes Palacio de los Patos en Granada, a cargo de la interiorista Bárbara Chapartegui y Alejandro Briones, así como en Hospes Palau de la Mar en Valencia, a cargo de Tomás Alía. A estas actuaciones se suma el inicio de la renovación en Hospes Palacio del Bailío en Córdoba, que pondrá en valor la singularidad histórica del primer hotel cinco estrellas de Andalucía, siempre bajo la premisa de aunar patrimonio, diseño y excelencia en la experiencia del huésped.

