Hospes Maricel & Spa presenta Oyster Bar junto a Oysters Menorca, el nuevo place to be en Mallorca - Hospes Maricel & Spa

(Información remitida por la empresa firmante)

Mallorca, 17 de septiembre de 2026.- Hospes Maricel & Spa, ubicado en una de las localizaciones más privilegiadas de Mallorca, presenta Oyster Bar, un nuevo concepto desarrollado junto a Oysters Menorca, que desembarca por primera vez en Mallorca para ofrecer una experiencia en torno a algunos de los mejores productos del mar.

Situado en el Pool Club, en primera línea de mar, propone disfrutar de la gastronomía premium durante todo el día, fusionando las raíces menorquinas con el alma balear en el entorno único de Hospes Maricel & Spa.

La excelencia del mar en un entorno único

El recorrido culinario gira en torno a una cuidada barra de caviar, ostras y champagne, acompañada de una carta donde el producto es el auténtico protagonista: desde pequeños bocados como la gilda clásica, el boquerón en vinagre, la anchoa del Cantábrico, las aceitunas Santa Catalina o el pan con mantequilla ahumada, hasta platos como el tartar de atún rojo Bluefin, el carpaccio de gamba o el sashimi de bogavante. Sin olvidar, por supuesto, los platos estrella: la Pasta de berberechos y la Pasta Caviar.

La experiencia continúa con algunas de las especialidades más reconocibles de Oysters Menorca: croquetas de carabinero, nuggets con caviar, brioche de gamba o de cangrejo real, y mini hamburguesa de pollo con caviar, entre otras delicias. Además, el marisco fresco ocupa un lugar protagonista con una selección de camarones, cañillas, langostinos y pata de cangrejo real, o sus espectaculares torres de marisco, disponibles en distintos tamaños. Como broche final, sorprenden postres como el cheesecake de queso de Mahón, el helado con caviar o la mousse de chocolate.

Un viaje por el origen y la pureza de la ostra

Uno de los grandes protagonistas es la selección de ostras, cuidadosamente elegida según origen y temporada. La carta reúne variedades como Irish Mór Nº3, procedente de Carlingford (Irlanda), de textura cremosa y equilibrada, y Spéciale Volant Nº3, cultivada en Normandía (Francia), de sabor intenso y textura jugosa. Ambas pueden degustarse al natural o acompañadas de ponzu con huevas de salmón, salsa kimchi y cebollino o caviar, permitiendo personalizar la experiencia según el gusto de cada comensal.

Todo ello puede maridarse con una exclusiva selección líquida: champagne, vinos y cócteles pensados para acompañar cada momento del día.

Abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas para huéspedes, Oyster Bar ofrece servicio de comidas y cenas en un entorno privilegiado que refleja la filosofía de servicio de Hospes Maricel & Spa: una hospitalidad basada en la cercanía, la precisión y la capacidad de anticiparse a los deseos de cada huésped, creando una experiencia única y personalizada en cada visita. Además, hasta el mes de octubre, el espacio estará disponible para clientes externos de 18:30 a 22:00 horas.

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Emisor: Hospes Maricel & Spa

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