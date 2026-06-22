Hospes Palacio del Bailío presenta la nueva forma de saborear Córdoba este verano - Hospes Hotels

(Información remitida por la empresa firmante)

El hotel 5 estrellas Gran Lujo, recientemente renovado por Bárbara Chapartegui y Tristán Domecq, estrena una nueva etapa gastronómica bajo la dirección del Chef Rubén González.

El Restaurante Arbequina presenta su nuevo Menú Gastronómico "Signature Experience", en un enclave único: un Palacio histórico con una Domus Romana del siglo I bajo sus salones, donde la cocina, la cultura y la memoria de Córdoba se encuentran en una experiencia singular.

Córdoba, 22 de junio de 2026.- Hospes Palacio del Bailío, Hotel 5 estrellas Gran Lujo y uno de los enclaves Patrimoniales más excepcionales de Córdoba, presenta este verano una renovada propuesta gastronómica concebida para elevar la experiencia del destino a través de la cocina, la historia y la belleza del entorno.

Ubicado en un Palacio cordobés del siglo XVI y recientemente renovado por los interioristas Bárbara Chapartegui y Tristán Domecq, el hotel inicia una nueva etapa en la que la gastronomía adquiere un protagonismo esencial. Bajo la dirección del Chef Rubén González, el Restaurante Arbequina, El Tapas Bar, el Pool Bar y la oferta de desayunos estrenan nuevas cartas y experiencias culinarias que celebran el producto local, la creatividad contemporánea y la identidad andaluza de Córdoba.

En este contexto, Hospes Palacio del Bailío propone una manera única de disfrutar la ciudad: a través de una cocina que dialoga con el patrimonio, con el territorio y con la emoción de estar en un lugar irrepetible. Bajo el restaurante, una Domus romana del siglo I convierte cada visita en una experiencia que va más allá de la mesa, uniendo gastronomía y cultura en uno de los escenarios más singulares de Andalucía.

“Cada experiencia en la mesa comienza con una idea y termina en una emoción que se recuerda”, afirma Rubén González. Su cocina parte del respeto por el producto fresco y mediterráneo, preservando la esencia de cada ingrediente y elevándola con matices creativos, técnicas actuales y una mirada profundamente vinculada al entorno.

Arbequina: un Menú Gastronómico entre historia, producto y emoción. Signature Experience.

El Restaurante Arbequina presenta su nuevo Menú Signature Experience , concebido como un viaje sensorial por los sabores, aromas y tradiciones del territorio. Una propuesta que refleja la nueva identidad culinaria del hotel y que invita a descubrir Córdoba desde una mirada contemporánea, delicada y profundamente conectada con su historia.

La experiencia se desarrolla en un entorno de extraordinaria belleza, donde la arquitectura palaciega, la renovación interiorista y la presencia de la Domus romana del siglo I elevan el ritual gastronómico. En Arbequina, cada plato se convierte en una forma de interpretar el destino: el producto local, la memoria mediterránea y la creatividad del chef Rubén González se unen para construir una experiencia con alma cordobesa.

El Menú Gastronómico se completa con una renovada carta principal en la que destacan elaboraciones de autor, sabores reconocibles y una cuidada selección de productos de temporada. Entre sus nuevas creaciones figuran la crema de remolacha especiada con yogur de haba tonka y pipas de calabaza frita; el arroz de pato a la llauna con magret, shimejis y foie; y el rape asado con bilbaína de algas marinas, espárragos trigueros y bizcocho salado de tinta de calamar.

Una propuesta gastronómica para vivir Córdoba en todos sus momentos

La renovación gastronómica de Hospes Palacio del Bailío, va más allá de su Restaurante Arbequina, alcanza también El Tapas Bar, el Pool Bar y los desayunos del hotel, ampliando las posibilidades de disfrutar de la cocina en diferentes momentos del día.

La nueva propuesta busca crear experiencias más versátiles y sugerentes, tanto para quienes desean disfrutar de una cena especial en Arbequina como para quienes buscan una copa, una tapa o una experiencia más informal en un entorno de extraordinaria belleza.

La selección de vinos adquiere también un papel destacado, con especial protagonismo de las referencias de la D.O. Montilla-Moriles, como homenaje al carácter, la tradición y la riqueza vinícola de la provincia. Una bodega pensada para acompañar la nueva cocina del hotel y reforzar el vínculo con el territorio.

El sabor del verano junto a la piscina

Con la llegada de la temporada estival, el Pool Bar estrena una nueva carta de platos frescos, ligeros y apetecibles, pensados para disfrutar de los días y noches de verano en uno de los espacios más especiales del hotel.

La propuesta se completa con una renovada selección de cócteles de autor, diseñada para acompañar las tardes junto a la piscina y prolongar la experiencia gastronómica al aire libre en pleno corazón de Córdoba. Un espacio pensado para disfrutar del verano desde la calma, la elegancia y el placer de los pequeños rituales.

Un hotel 5 estrellas Gran Lujo reconocido entre los más excepcionales del mundo

Hospes Palacio del Bailío cuenta, además, con la prestigiosa distinción de Una Llave Michelin, un reconocimiento que distingue a los alojamientos más excepcionales del mundo. El hotel se convierte así en el primero de la ciudad de Córdoba en recibir este honor, reforzando su posición como referente de hospitalidad, diseño, historia y excelencia.

Tras su reciente renovación, el hotel consolida una propuesta donde cada detalle contribuye a una experiencia completa: la arquitectura palaciega, el interiorismo, la gastronomía, el bienestar y la cultura se integran para ofrecer una forma única de vivir Córdoba.

En este contexto, la cocina se convierte en una parte esencial de la experiencia Hospes: una invitación a descubrir el destino a través del sabor, a disfrutar de un entorno extraordinario y a transformar cada estancia o visita en un recuerdo memorable.

Experiencias, regalo único para momentos especiales

Hospes Palacio del Bailío propone también sorprender a través de sus bonos regalo, una opción perfecta para disfrutar de la nueva carta de Arbequina, del Menú Gastronómico o de una experiencia culinaria en un entorno único.

Una invitación a celebrar, descubrir y regalar momentos especiales en uno de los hoteles más emblemáticos de Córdoba, donde la gastronomía, la cultura y la hospitalidad se encuentran bajo el sello de la excelencia.

Con esta nueva propuesta, Hospes Palacio del Bailío reafirma su compromiso con la alta gastronomía, el producto local y la creación de experiencias memorables, consolidándose como uno de los grandes referentes culinarios y hoteleros de la ciudad.

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