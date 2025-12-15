Hospital U. Vithas M. La Milagrosa presenta documental sobre el equipo de neurocirugía del Dr. De la Torre

72h con el Equipo De la Torre - Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa

'72 horas con De la Torre' presenta el día a día de la Unidad de Neurocirugía de este emblemático hospital. El equipo del doctor De la Torre cuenta con más de 30 años de trayectoria médica y en torno a 40.000 cirugías de todo ámbito neuroquirúrgico. El documental recoge testimonios e historias de pacientes que han pasado por sus manos para recuperarse de diferentes patologías

Madrid, 15 de diciembre.- El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha estrenado un documental centrado en la figura del Dr. Manuel De la Torre, reconocido neurocirujano y director médico del servicio de Neurocirugía del centro madrileño. La producción audiovisual busca acercar a la población y a los pacientes el trabajo de uno de los equipos médicos más especializado en patologías neurológicas complejas de España. A través de imágenes exclusivas y testimonios reales de pacientes, el documental pone en valor la innovación clínica, la atención personalizada, la tecnología de vanguardia y el compromiso ético que caracterizan a esta unidad.



"El primer objetivo que marcamos cuando un paciente entra por la puerta es resolver su problema", introduce el Dr. De la Torre. "Tenemos que entender qué es lo que le sucede para ver de qué manera podemos ayudarle mejor, adaptando nuestra actuación a la patología del paciente y no que el paciente se adapte a lo que nosotros hacemos mejor". Por ese motivo, confiesa que es fundamental "tener la capacidad de ofrecer todo tipo de técnicas y soluciones, tanto médicas como quirúrgicas, para que el problema de salud del paciente se solucione lo mejor posible".



El documental, disponible a través del siguiente enlace: ver documental completo, ofrece una mirada íntima y profesional del día a día del equipo liderado por el doctor De la Torre. "Este documental pone en alza la trayectoria médica marcada por la excelencia y es también una herramienta para que los pacientes comprendan que detrás de cada tratamiento hay un equipo humano altamente cualificado que trabaja con la mejor tecnología de vanguardia", afirma Isaac Millán, director gerente del Hospital Universitario Vithas La Milagrosa.



Con más de tres décadas de experiencia en neurocirugía, el equipo del Dr. De la Torre ha intervenido a unos 40.000 pacientes que han visto cómo su calidad de vida mejoraba por completo. "Mi vida dependía del dolor, lo cual me tenía en una situación inhabilitante y no podía hacer prácticamente nada: andar, dormir… de hecho, los tres días anteriores a la operación tuve que dormir en una mesa", explica Juan, uno de los pacientes que cuentan su experiencia en el documental. "Al despertarme de la anestesia ya no me dolía y al día y medio ya estaba caminando", narra gratamente sorprendido.



El servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa es pionero en técnicas mínimamente invasivas aplicadas a la columna vertebral y cuenta con un equipo multidisciplinar que ofrece una atención altamente especializada, desde el diagnóstico hasta la rehabilitación. "Además de la experiencia, la formación y los años de práctica del cirujano, el paciente va a contar con una serie de tecnología que va a optimizar el resultado", resalta el doctor poniendo en valor los diferentes avances tecnológicos con los que cuentan en el centro.



Con esta iniciativa, el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa busca acercar la historia del Dr. De la Torre y su experiencia a los pacientes que afrontan decisiones complejas relacionadas con su salud para que puedan conocerlo de primera mano.







