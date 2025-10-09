Hotel Apartamento Simón Verde, reconocido con la “S” de Sostenibilidad Turística

(Información remitida por la empresa firmante)

El establecimiento mide la calidad del aire y del sueño, ofrece bicis eléctricas y se surte de proveedores cercanos

Ahorrar consumo, reutilizar y buscar estrategias para minimizar la huella de carbono es una prioridad para Hotel Apartamento Simón Verde desde hace tiempo. Una línea de trabajo que se ha visto recompensada por el sello de Sostenibilidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española, una certificación, la S, que lo ha situado en el selecto grupo de establecimientos hoteleros que la ostentan. Este reconocimiento oficial se suma a otros ya obtenidos como el “certificado sostenibilidad ESG” Hotel Check Bio y la certificación Ecostars.

La fuerza de estas distinciones se entiende porque la sostenibilidad hotelera se ha convertido en un pilar esencial dentro de la industria turística en los últimos años, hasta el punto de que para Hotel Apartamento Simón Verde es una prioridad que lidera su estrategia en base a un desarrollo empresarial sostenible. Y prueba de ello es que el establecimiento sigue un proceso de mejora continua en el compromiso de adopción de medidas alineadas con los principios del turismo sostenible para reducir la huella de carbono, la conservación de los recursos naturales y el respeto por el entorno, así como el impulso a actividades económicas sostenibles que mejoren el medio ambiente.

A todo ello se suma que Hotel Apartamento Simón Verde establece sinergias de colaboración con empresas especializadas que ayudan al desarrollo sostenible. Así, entre otras medidas adoptadas, ha instalado una planta fotovoltaica en su cubierta para aprovechar energía solar limpia, dispone de un innovador y pionero sistema en ahorro de agua que no afecta al confort del cliente, mide la calidad del aire de sus espacios, utiliza sistemas lumínicos de bajo consumo y detectores de presencia, además de practicar y promover el reciclaje de residuos.

CARGADORES Y BICIS ELÉCTRICAS

Fruto de la búsqueda continua de nuevas soluciones sostenibles es la reciente instalación de un servicio de cargadores de vehículos eléctricos y la puesta a disposición de los huéspedes de bicicletas eléctricas para recorrer el entorno.

Pero hay muchas otras medidas. “No te conformes con dormir, sueña con nosotros” es más que un slogan porque ofrecen a sus clientes una experiencia que va mas allá del simple sueño: Se le presta especial atención a mejorar el descanso de sus clientes, algo que les ha permitido obtener el sello “dreamcheck” en base a que ofrecen recomendaciones a todos sus huéspedes para dormir mejor, habiendo llegado incluso a crear un apartamento especial, la “Dreamsuite”, que consigue el “sueño perfecto” de su cliente alojado.

Hotel Apartamento Simón Verde convierte la visita al alojamiento en una experiencia completa que va mas allá de la pernoctación, con atractivos añadidos tales como el fomento de la lectura mediante un servicio de biblioteca gratuito, una zona de juegos y entretenimiento o la posibilidad de lavar el coche en su centro propio de lavado.

El complejo ofrece prestaciones especiales tanto al viajero individual como a grupos, contando además con un centro de reuniones que alberga encuentros y eventos con capacidad para hasta 200 personas.

Como complemento a un servicio global, en las próximas semanas proyecta la apertura de un nuevo espacio de bienestar en las instalaciones que contempla servicios de fitness, spa, relax y diversos tratamientos que, abierto al público general, está llamado a convertirse en referente de calidad en el entorno.

ESPACIO VIOLETA

Otra característica sostenible de Hotel Apartamento Simón Verde es que prioriza la relación con proveedores de su entorno más próximo y cuenta con un comité que vela y cuida por la igualdad y el respeto de los derechos de los trabajadores y clientes, algo que le ha valido la calificación de “espacio Violeta” y los ha llevado a pertenecer a la red de referentes en Igualdad.

Actualización continua mediante la práctica de acciones que no solo buscan el mejor confort y satisfacción de sus clientes, sino también desarrollar una práctica sostenible que se alinea con el cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas.

