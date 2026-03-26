Hotel Sacher Vienna celebra su 150 aniversario con esculturas de Erwin Wurm

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Hotel Sacher Vienna abrió sus puertas en 1876 y celebra su 150 aniversario en 2026. El año del aniversario comienza con la presentación de las esculturas "Step Big" y "Dancer" del renombrado artista Erwin Wurm frente a la entrada del hotel. El 26 de marzo de 2026 se inauguraron solemnemente en presencia del artista, el alcalde de Viena, Dr. Michael Ludwig, y la familia propietaria. Permanecen en exhibición allí durante todo el año del aniversario.

"Los 150 años del Hotel Sacher Vienna representan una tradición vivida combinada con una renovación continua, así como la pasión y la excelencia de muchas personas que han formado Sacher a lo largo de generaciones: tanto huéspedes como empleados. Gracias a ellos podemos estar aquí hoy", destacaron los propietarios Alexandra Winkler y Georg Gürtler.

"Felicito calurosamente al Hotel Sacher por su 150 aniversario. Sacher representa la historia vienesa y la genuina hospitalidad, lo que lo convierte en un importante embajador de Viena en todo el mundo", afirmó el alcalde de Viena, Dr. Michael Ludwig.

Bolsos de gran tamaño frente al hotel

Para marcar el comienzo del año del aniversario, el Hotel Sacher Vienna presenta en su entrada dos esculturas del artista austriaco de renombre internacional Erwin Wurm: "Step Big" y "Dancer", bolsos de gran tamaño con patas largas y delgadas. La instalación puede entenderse como una reflexión poética sobre el "equipaje invisible" que lleva cada persona, moldeado por su origen, historia y experiencia. Al mismo tiempo, esta colaboración destaca la fuerte conexión de Sacher con el arte y la cultura.

"Hice estos bolsos para caminar, saltar, bailar y dar pasos para abordar ciertas ideas sobre cómo nos diseñamos, cómo nos presentamos, cómo pretendemos, qué queremos ser y cómo queremos que nos vean, tanto en el mundo masculino como en el mundo femenino", explicó Erwin Wurm.

150 años marcados por la familia y la excelencia

La fundación de Sacher se remonta a 1832, cuando Franz Sacher creó la Original Sacher-Torte. Hasta el día de hoy se fabrica a mano en 34 pasos individuales y se considera un icono culinario de Viena. Con la inauguración del Hotel Sacher Vienna en 1876, Eduard Sacher continuó esta historia de éxito y, junto con Anna Sacher, convirtió el hotel en un lugar de encuentro social de renombre internacional. El Hotel Sacher Vienna es uno de los pocos hoteles de cinco estrellas superior de propiedad privada y gestión familiar, miembro de The Leading Hotels of the World y figura entre The World's 50 Best Hotels 2025.

Las esculturas marcan el inicio de las celebraciones del aniversario. Seguirán otras iniciativas, como mensajes de personalidades destacadas y un cortometraje que combina animación e imágenes de acción real. Puede encontrar más información en: www.sacher.com/en/sacher-vienna-150-years.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943336/150_Years_Hotel_Sacher.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2943337/5885661/Hotel_Sacher_Logo.jpg

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