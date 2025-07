Los hoteles rurales apuestan por el satélite para evitar la desconexión de sus clientes

(Información remitida por la empresa firmante)

En zonas sin fibra óptica ni buena cobertura móvil, el satélite se consolida como la solución más fiable según Serenae

Madrid, 30 de julio de 2025.- Cada vez más viajeros eligen alejarse del ruido y el calor de la ciudad durante sus vacaciones para alojarse en entornos rurales donde el silencio, el paisaje y la gastronomía marcan el ritmo. Sin embargo, esa búsqueda de tranquilidad no significa renunciar a una conexión rápida y estable. Hoy, el turismo rural también exige tecnología.



En un mercado donde más de la mitad de los turistas valora el wifi como un factor clave para reservar alojamiento, muchos negocios del ámbito rural se enfrentan a un desafío: ofrecer conectividad en zonas donde ni la fibra óptica ni la cobertura móvil convencional llegan con calidad suficiente. Frente a esta limitación, la conectividad por satélite se está consolidando como la solución más práctica y eficaz.



Serenae, proveedor especializado en conectividad vía satélite, puede desplegar sus soluciones en este tipo de alojamientos rurales y que así puedan ofrecer servicio de internet a sus clientes. El objetivo: que ningún negocio turístico se quede atrás por su ubicación.



"Hay muchos alojamientos rurales que ven mermada su actividad en temporada alta por culpa de una mala conexión. Ya no se trata solo de los clientes, que también, sino de poder cobrar con datáfono, emitir facturas electrónicas o gestionar reservas. El satélite es una solución estable, rápida de instalar y que funciona incluso en las zonas más aisladas", explica Vanessa Cota, Directora de Marketing y Experiencia del Cliente de Serenae.



Tecnología para no quedarse fuera del mapa turístico

España cuenta con miles de alojamientos rurales repartidos por todo el territorio, y muchos de ellos están ubicados en parajes naturales o núcleos de muy baja densidad. Esto les aporta encanto, pero también limita su acceso a infraestructuras básicas como la banda ancha. Con el auge del teletrabajo, las plataformas de contenido en streaming y la conectividad constante que exigen las redes sociales, ofrecer una buena conexión ya no es opcional.



A diferencia de otras soluciones, el satélite garantiza cobertura allí donde no llega nada más y lo hace con una infraestructura mínima. En apenas unas horas, es posible conectar un alojamiento sin necesidad de grandes obras ni cableado, con un servicio que puede escalarse según las necesidades del negocio.



Más reservas y mejores valoraciones

No contar con conexión puede suponer una pérdida real de competitividad. Muchas plataformas de reserva penalizan a los alojamientos que no ofrecen wifi fiable, y las reseñas negativas por problemas de conexión afectan directamente a la reputación online. Por el contrario, ofrecer internet de calidad puede traducirse en mayores reservas, mejor puntuación y más fidelidad por parte del cliente.



"Mientras el turismo rural continúa creciendo, también lo hacen las expectativas de quienes lo disfrutan. Y aunque el silencio y la desconexión sigan siendo un valor diferencial, estar conectados sigue siendo imprescindible. Con soluciones como la de Serenae, ningún alojamiento tiene que elegir entre naturaleza y tecnología. Puede tener ambas" concluye Vanessa Cota.



