HOTELEX 2026: La potencia de la hostelería y la restauración de Asia regresa a Shanghái

SHANGHÁI , 8 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Del 30 de marzo al 2 de abril de 2026, HOTELEX Shanghai volverá a ser el centro de atención en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC), ofreciendo una plataforma de clase mundial donde los profesionales de la hospitalidad se conectan, colaboran y dan forma al futuro.

La edición de 2026 abarcará una impresionante superficie de 400.000 metros cuadrados, albergará a más de 3.500 expositores y dará la bienvenida a más de 250.000 visitantes profesionales de más de 130 países y regiones. Con 12 sectores temáticos —entre ellos, café y té, equipos y suministros para catering, bebidas, vajillas, gastronomía, bar y bebidas, recursos para franquicias de marca y cadenas de tiendas, y más— HOTELEX ofrece una visión general completa de toda la cadena de suministro de la hostelería, todo en un mismo lugar.

HOTELEX es más que una simple feria comercial: es un festival inmersivo del sector. Los asistentes disfrutarán de más de 50 eventos dinámicos en sus instalaciones, desde los prestigiosos Campeonatos Mundiales de Café y Batallas de Arte Latte, hasta retos culinarios, espectáculos de coctelería, foros de sostenibilidad y conferencias de negocios enriquecedoras. Estos vibrantes programas ofrecen una visión más profunda de las tendencias, técnicas y talentos que están moldeando el futuro de la hostelería a nivel mundial.

Con décadas de experiencia y la confianza del sector, HOTELEX continúa evolucionando junto con el mercado al que presta servicios. Con el auge del turismo receptivo en China, las expectativas de los consumidores se incrementan y las marcas hoteleras globales expanden su presencia, HOTELEX 2026 llega en un momento crucial, ofreciendo un acceso inigualable a uno de los panoramas hoteleros más emocionantes y de mayor crecimiento del mundo.

Ya sea un operador de hotel, dueño de un restaurante, distribuidor, propietario de una franquicia o proveedor de soluciones, HOTELEX 2026 es el lugar ideal para estar: crear conexiones, lanzar productos y mantenerse a la vanguardia del cambio de la industria.

Únete a los líderes. Descubre las tendencias. Amplía tu mundo.

