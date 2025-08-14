(Información remitida por la empresa firmante)

- Tendencias globales de hostelería y alimentación y bebidas para 2025: HOTELEX centra su atención en las perspectivas del sector

SHANGHAI, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- HOTELEX 2026 se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, con una superficie de 400.000 m que abarca toda la cadena de suministro de la hostelería y la restauración, desde equipos y suministros de catering, vajillas, gastronomía, equipos de refrigeración, bebidas, café y té, equipos y materias primas para repostería, y el bar y las bebidas, hasta soluciones hoteleras inteligentes. Según los últimos informes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y Euromonitor International, se prevé que las industrias globales de la hostelería y la restauración mantengan un crecimiento constante en 2025, alcanzando niveles récord de mercado. En este contexto, la feria se centrará en "Conectar recursos globales, descubrir perspectivas del sector", invitando a colegas de la industria de todo el mundo a explorar el futuro del sector.

El informe Global Foodservice Outlook 2025 de Euromonitor prevé que el mercado mundial de servicios de alimentación superará los 4,6 billones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 6,2 %. En el sector hotelero, se espera que los ingresos hoteleros globales aumenten más del 5 % con respecto al año pasado, impulsados por la recuperación del turismo y el repunte de los viajes de negocios (fuente: Informe de Impacto Económico Global 2025 del WTTC). Las tendencias clave que definen la industria incluyen la sostenibilidad, las mejoras inteligentes y las experiencias localizadas para los huéspedes. Los restaurantes están acelerando su transformación digital, mientras que los hoteles priorizan la eficiencia energética y el diseño ecológico, factores que están transformando el panorama competitivo.

Con la industria hotelera y de alimentos y bebidas en plena transformación, HOTELEX 2026 se mantiene como una plataforma estratégica y dinámica para las empresas que buscan expandir sus operaciones, impulsar la innovación y lograr un crecimiento sostenible en el sector hotelero de Asia-Pacífico. Esperamos colaborar con colegas de la industria para aprovechar las oportunidades emergentes y forjar juntos el futuro. ¡Únase a nosotros en HOTELEX 2026 y forme parte del futuro de la hostelería!

Contacte con nosotros： Consulta de stand:Jason JinTel: +86 21 3339 2197 Junyan.Jin@imsinoexpo.com

Consultoría de medios y visitantes:Lizzy ChenTel: +86 21 3339 2566 Lizzy.chen@imsinoexpo.com

