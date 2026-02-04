(Información remitida por la empresa firmante)

-Desde licores hasta cerveza artesanal: HOTELEX Shanghai 2026 abre una nueva puerta al mercado de bares de Asia

Punto clave:Nueva vertical | Licores, vinos, cerveza artesanal | Experiencia inmersiva | Acceso al comprador | Oportunidades de negocio

SHANGHÁI, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la industria de bebidas y bares en Asia se recupera con un crecimiento renovado, impulsada por la creciente premiumización, la demanda de los consumidores más jóvenes y la expansión de la cultura de la bebida experiencial, HOTELEX Shanghai 2026 estrenará The Bar & Drinks Shanghai. Esta plataforma de alto impacto, basada en escenarios, conecta marcas globales de licores, vinos y cervezas artesanales con los compradores más influyentes del sector de bares y hostelería de Asia, ofreciendo experiencias inmersivas, interacción directa y oportunidades comerciales inigualables en China y la región. Esta nueva vertical transforma la exposición tradicional en un entorno empresarial práctico para la entrada y expansión en el mercado, permitiendo a las marcas conectar con los compradores, presentar sus productos y forjar alianzas duraderas en un mercado en rápida recuperación.

Programada del 30 de marzo al 2 de abril de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, HOTELEX Shanghai 2026 volverá a operar a una escala inigualable, recibiendo a más de 300.000 visitantes profesionales en 400.000 metros cuadrados, con más de 3.800 expositores y 12.000 compradores internacionales.

Desarrollada bajo la incubación oficial de HOTELEX, The Bar & Drinks Shanghai está diseñada específicamente para expositores del canal de bares y bebidas. A diferencia de las áreas de exhibición convencionales, la plataforma presenta exhibiciones inmersivas basadas en escenarios que replican entornos de bares reales, lo que permite a las marcas presentar sus productos a través de la experiencia, la narración y la interacción directa.

La exposición se centra en tres categorías de alto crecimiento: licores, dirigidos a consumidores premium y jóvenes; vinos, en línea con la transición de China hacia un consumo más ligero y basado en la experiencia; y cerveza artesanal, donde la calidad, la individualidad y la identidad cultural influyen cada vez más en las decisiones de compra. Los expositores obtienen acceso directo a propietarios de bares, grupos hoteleros, distribuidores, importadores y compradores con un estilo de vida definido, lo que crea oportunidades inigualables para la entrada al mercado y el crecimiento empresarial.

Para optimizar los resultados comerciales, The Bar & Drinks Shanghai integra exhibiciones de coctelería, concursos de bartenders, soluciones de diseño y equipamiento para bares, así como bebidas sin alcohol y envases sostenibles, lo que proporciona múltiples puntos de contacto para la visibilidad de la marca, la generación de leads y el desarrollo de alianzas.

Como una actualización estratégica dentro de HOTELEX Shanghai 2026, The Bar & Drinks Shanghai ofrece a las marcas de bebidas una puerta de entrada estratégica y de alto impacto al mercado de Asia de bares y hostelería, en rápida evolución. Combina experiencias inmersivas, acceso a compradores específicos y una interacción adaptada a cada escenario para ayudar a las marcas internacionales a entrar y crecer en China y el resto de Asia.

