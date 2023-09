House of Suntory lanza el whisky Hibiki 21-Year-Old de edición limitada para celebrar el centenario (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-House of Suntory lanza el whisky Hibiki 21-Year-Old de edición limitada y diseño de botellas de armonía japonesa Hibiki en honor al aniversario del centenario

La casa pionera del whisky japonés revela dos nuevos embotellados de edición limitada dentro de su rango centenario de celebración de seis partes.

NUEAV YORK, 18 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Como 2023 marca un año trascendental para House of Suntory, la casa fundadora del whisky japonés está encantada de revelar el tan esperado lanzamiento centenario de Hibiki 21-Year-Old y un diseño de botella de edición limitada de Hibiki Japanese Harmony que honra a las cuatro estaciones y es un guiño al pasado, el presente y el futuro. Los dos lanzamientos limitados marcan las últimas ofrendas de whisky del centenario de la celebración de aniversario de House of Suntory, en honor a un siglo desde que el fundador Shinjiro Torii estableció la primera destilería de whisky de malta de Japón en 1923.

Originalmente haciendo su debut en 1989, Hibiki se considera entre los whiskies más prestigiosos del mundo y se ha convertido en uno de los whiskies mezclados japoneses más buscados. Hibiki es una mezcla armoniosa de varios whiskies de malta y grano de las destilerías Yamazaki, Hakushu y Chita de Suntory. El Hibiki 21-Year-Old de edición limitada es una delicada mezcla de whiskies de malta y granos que se mezclan meticulosamente para crear una orquesta de sabores y aromas. Para esta edición especial del centenario, el roble raro de Mizunara se coloca a la vanguardia, influyendo profundamente en la mezcla mientras mantiene el carácter y la esencia de Hibiki.

"Para el Hibiki 21-Year-Old de edición limitada, nuestro equipo asumió el desafío de elaborar una nueva mezcla para celebrar nuestro centenario", dijo el jefe mezclador de Suntory Shinji Fukuyo. "Con una precisión meticulosa, logramos aprovechar las características desafiantes pero recompensas del roble japonés Mizunara para acentuar el perfil de sabor único para el cual se conocen nuestros whiskies hibiki. Este whisky especial muestra nuestra dedicación continua a la artesanía en House of Suntory".

El diseño de la etiqueta del aniversario del centenario en la botella Hibiki 21-Year-Old muestra ingeniosamente una transición gradual de colores que evoca el amanecer en Japón, un símbolo de vida, vitalidad y el paso del tiempo siempre flotante. En la cultura japonesa, el sol tiene un significado profundo, ya que nutre la naturaleza circundante y proporciona energía esencial. Es un recordatorio para apreciar la vida y abrazar los cambios que vienen con cada momento que pasa.

En color de oro tierno, este extraordinario whisky encarna el espíritu de "wa" o unidad, con aromas atractivos. Ofrece notas refinadas y elegantes de kumquat y jazmín con incienso japonés. El paladar es sutilmente dulce y floral combinado con sándalo especiado y madera de agar. El resultado es un acabado largo y profundo con matices de madera de Mizunara especiada. Hibiki 21-Year-Old está embotellado en un 43 por ciento de ABV. Está disponible a nivel mundial en mercados seleccionados.

El diseño centenario de la botella Hibiki Japanese Harmony de House of Suntory da vida al arte de la artesanía "Monozukuri": es esta misma búsqueda incesante de calidad, ingenio y expresividad la que ha inspirado el diseño de cada una de las ediciones limitadas centenarias de la casa. El envase de la edición centenaria de Hibiki Japanese Harmony presenta motivos de nieve, luna y flores que representan los cambios de estación en Japón. El 'Kakehashi' (puente) representado en la botella conecta a Japón y al mundo con el pasado, el presente y el futuro. El agua que fluye debajo es pura y clara, simbolizando la limpieza de las dificultades y calamidades. El 'Kakehashi' simboliza la conexión emocional del pueblo japonés con la estacionalidad única de su país y su importancia en la vida cotidiana, fomentando una apreciación por el tiempo que resuena e inspira profundamente a Hibiki.

De color ámbar, este whisky luminoso y delicado presenta en nariz notas de rosa, lichi, un toque de romero, madera madura y sándalo. En boca ofrece aromas de dulzura similar a la miel, piel de naranja confitada y chocolate blanco. El final es a la vez sutil y tierno con un toque de Mizunara. Hibiki Japanese Harmony se embotella con un 43 por ciento de ABV. Está disponible a nivel mundial en mercados selectos.

A principios de este año, la Casa presentó su edición centenaria de los whiskies Yamazaki 18-Year-Old Mizunara y Hakushu 18-Year-Old Peated Malt. También se lanzaron etiquetas limitadas del centenario de los buques insignia Yamazaki 12-Year-Old y Hakushu 12-Year-Old para el centenario. Los cuatro están disponibles en mercados selectos de todo el mundo.

House of Suntory invita a sus seguidores a unirse a su nuevo programa de membresía global, que ofrece beneficios exclusivos como acceso temprano a nuevos lanzamientos, invitaciones prioritarias a experiencias de consumo*, noticias sobre destilerías, conocimientos culturales y más. Para registrarse y obtener más información sobre House of Suntory, visítenos en línea aquí .

Para obtener más información sobre los nuevos whiskies de edición limitada, visítenos en línea aquí para Hibiki 21-Year-Old y aquí para Hibiki Japanese Harmony.

*Número limitado de invitaciones en ciudades clave.

Acerca de la House of SuntoryDesde 1923, Suntory ha sido reconocida como pionera del whisky japonés por su House of Master Blenders y por su Art of Blending. El fundador Shinjiro Torii construyó la primera destilería de whisky de malta de Japón en Yamazaki, y el legado de Suntory continuó con el hijo de Torii y el segundo Master Blender de Suntory, Keizo Saji, quien continuó estableciendo destilerías, incluida la destilería Hakushu. A medida que avanzan las generaciones de maestros mezcladores de Suntory, Suntory Whisky sigue comprometido con el legado y la innovación. The House of Suntory ha sido nombrada cuatro veces Destilador del Año en el International Spirits Challenge en Londres, Reino Unido (2010, 2012, 2013, 2014). Los whiskies Suntory son sutiles, refinados y complejos. La cartera incluye Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki y Ao. La cartera de House of Suntory también ofrece Roku Japanese Gin y Haku Japanese Vodka. Creado a partir de ingredientes japoneses por los maestros artesanos de House of Suntory, Roku Gin y Haku Vodka representan la naturaleza y el espíritu de Japón. Este año, Suntory Whisky celebra cien años de innovación en whisky, un hito importante no solo para la historia de la marca, sino también para la cultura de las bebidas espirituosas japonesas en general. Para conmemorar este aniversario, House of Suntory lanzará su campaña del centenario a lo largo de 2023.

Acerca de Beam SuntoryComo líder mundial en licores premium, Beam Suntory inspira la brillantez de la vida al brindar excelentes experiencias al consumidor a través de su cartera de marcas de clase mundial. Conocido por su artesanía de whiskies premium, incluidos los bourbons Jim Beam®, Maker's Mark®, Basil Hayden® y Knob Creek®; whiskies japoneses, incluidos Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® y Toki®; y marcas líderes de whisky escocés, incluidas Teacher's, Laphroaig® y Bowmore®, Beam Suntory también produce marcas líderes como coñac Courvoisier®, tequila Tres Generaciones®, El Tesoro® y Hornitos®, ginebra Roku y Sipsmith®, whisky Canadian Club®, y es líder mundial en cócteles listos para beber, con marcas como -196 y On The Rocks™ Premium Cocktails

Una empresa global con aproximadamente 6.000 empleados en más de 30 países, uno de los valores fundamentales de Beam Suntory es Growing for Good y a través de su estrategia de sostenibilidad Proof Positive, la empresa se ha comprometido con metas e inversiones ambiciosas para promover la sostenibilidad ambiental en sus operaciones, garantizar que la empresa tiene un impacto positivo en las comunidades donde viven y trabajan los empleados, y programas para informar a los consumidores a medida que toman decisiones sobre el consumo de alcohol. Con sede en la ciudad de Nueva York, Beam Suntory es una filial de Suntory Holdings Limited de Japón. Para obtener más información sobre Beam Suntory, sus marcas y su compromiso con la responsabilidad social, visite www.beamsuntory.com y www.drinksmart.com .

Disfrute de manera responsable.Suntory Whisky Single Malt & Blended Japanese Whisky, 43-48% Alc./Vol. ©2023 Beam Suntory Import Co., Chicago, IL

