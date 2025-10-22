HousinGo abre oficina en Chamberí dentro de su plan de expansión en los distritos "prime" de Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2025.- La asesoría inmobiliaria prevé instalarse también en Chamartín, Moncloa-Aravaca y Centro. Con el crecimiento de la marca se estima llegar a las mil firmas anuales de contratos inmobiliarios entre ventas y alquileres de viviendas de lujo.

HousinGo by David de Gea abre este viernes 24 de octubre su cuarta oficina en Madrid, dando el salto desde el Barrio de Salamanca al distrito de Chamberí. Concretamente en la esquina entre las calles Luchana y Manuel Silvela, un local con nuevo equipo de profesionales desde donde se ofrecerá, tanto a residentes como a futuros compradores, las garantías y seriedad de una empresa cuya marca es todo un referente en el sector inmobiliario de lujo en la capital de España. Esta acción forma parte del nuevo plan de expansión de la empresa en el que se prevé la apertura de tres oficinas más en los próximos meses, concretamente en los distritos Chamartín, Moncloa-Aravaca y Centro, lo que supondrá la incorporación al equipo de más de diez nuevos profesionales, con un crecimiento previsto para operaciones que rozará, entre ventas y alquileres, las mil firmas de contratos inmobiliarios.



Su CEO y fundador, David de Gea López, destaca la necesidad de seguir creciendo para que HousinGo esté presente en las áreas más exclusivas de Madrid. "El Barrio de Chamberí es muy conocido ya por clientes que buscan una residencia en zonas prime de Madrid -más allá de Recoletos, Goya o Castellana-, con precios incluso más asequibles y viviendas que cumplen perfectamente los requisitos para ser transformadas en sus hogares. Para los propietarios que tengan inmuebles en este barrio, también es una oportunidad de negocio porque los inversores se están fijando en Chamberí para llevar a cabo nuevos proyectos".



HousinGo suma así una oficina más a las que ya tiene en las calles de Ayala, Serrano y Velázquez, desde donde trabaja el gran equipo de profesionales del ámbito inmobiliario que dirige David de Gea. "No tenemos ningún servicio externo, todo lo hacemos desde la empresa, con trabajadores de la casa. Sí colaboramos con otras agencias o profesionales independientes, porque es la mejor manera de ayudar tanto a vendedores como a compradores, pero nuestros recursos salen desde la propia firma, ajustándonos cada día a las necesidades del sector".





Contacto

Nombre contacto: David de Gea

Descripción contacto: HousinGo by David de Gea

Teléfono de contacto: 910053963





Emisor: HousinGo