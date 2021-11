"HousinGo by David de Gea" abre en el Barrio Salamanca su segunda oficina y crece un 450 por ciento en 2021

La firma inmobiliaria con marca propia, se abre hueco entre los grandes de "La Milla de Oro" de Madrid gracias a la cercanía y al posicionamiento de sus inmuebles en más de 120 portales inmobiliarios de todo el mundo. Las principales previsiones para el 2022 pasan por ampliar la red de colaboradores y la zona de actuación a distritos colindantes

Desde que "HousinGo by David de Gea" iniciara su andadura en agosto de 2019 -con una cuarentena y una pandemia que azotó severamente a todo el mercado nacional e internacional y en especial a la ciudad de Madrid durante los primeros meses de 2020-, la empresa inmobiliaria, afincada en el Barrio de Salamanca, ha logrado abrir dos oficinas e incrementar su captación de inmuebles y su facturación en más de un 450 por ciento. En octubre del año pasado se hacía con un estratégico local en la calle de Ayala 62 de la capital madrileña y, tan solo 11 meses después (el pasado mes de septiembre), abría la segunda oficina en Serrano 81 (esquina con General Oráa), en una las calles más transitadas y dentro del complejo urbanístico de lujo que supone tanto el Barrio de Salamanca como estar a 150 metros de la Embajada de Estados Unidos. Su Director David de Gea López, un joven de 25 años graduado en Internacional Business por la Universidad Europea de Madrid (con estudios en Berkeley y Londres), cuenta que "mientras estudiaba el Máster en inglés "Market Research and Consumer Behavior" en el IE Business School, me di cuenta de la necesidad que había entre los estudiantes internacionales de un guía fiable y conocedor de sus necesidades inmobiliarias para el alquiler de viviendas, según las prioridades de cada alumno. En cuanto terminé los estudios, empecé yo solo a buscar pisos por el Barrio y a comercializarlos. Siempre consideré que era mejor crear mi propia marca que acudir a una franquicia, de ahí "HousinGo by David de Gea", un nombre que me permitía creatividad en todo lo que pudiera hacer más adelante".

Con la apertura de la oficina de Serrano 81 también se ha tenido que incrementar la plantilla de HousinGo, apostando siempre por personal laboral propio en contra de lo que otras empresas del sector llevan a cabo con trabajadores autónomos en cualquiera de sus departamentos. "HousinGo es su equipo, el conjunto de personas que hacen posible que cada día nuevos clientes confíen en nuestro trabajo y que, quienes ya han estado con nosotros, sigan siendo fieles a la marca y a nuestra manera de hacer las cosas. No entiendo la empresa de otra forma que no sea la de un trabajador con seguridad, estabilidad y equilibrio, con un contrato laboral y una nómina a la que se suman los bonus por objetivos. A fin de cuentas somos comerciales, tanto para captar como para vender o alquilar, y eso es lo que nos motiva a seguir creciendo todos juntos", añade de Gea. A todo esto hay que sumar que HousinGo está presente en más de 120 portales inmobiliarios de todo el mundo, apostando por la continua llegada de inversores internacionales a la capital de España.

Los ambiciosos objetivos de "HousinGo by David de Gea" para el próximo ejercicio en el 2022, incluyen la ampliación de la red de colaboradores en el Barrio de Salamanca y la creación de nuevos equipos comerciales de compraventa y de captación de todo tipo de inmuebles. En palabras de su director "la agencia inmobiliaria que tiene al propietario tiene asegurado al cliente, tanto al comprador como al arrendatario". En este sentido, también está prevista la acción en otros distritos colindantes, con la vista puesta en una tercera oficina en la zona de Chamberí. "La cercanía de la oficina inmobiliaria influye directamente en el grado de fiabilidad de los distintos tipos de clientes, además de facilitar cualquier gestión para las diferentes partes", añade David de Gea, actualmente terminando un Máster en Dirección Inmobiliaria en IE Business School con capacitación RICS (principal organización internacional que representan a los profesionales inmobiliarios, reconocida globalmente por sus altos estándares de calidad).

"HousinGo by David de Gea", empresa inmobiliaria perteneciente a la mercantil David de Gea, S.L., actúa principalmente en el Barrio de Salamanca de Madrid, especializándose en la compraventa y alquileres de inmuebles (viviendas, oficinas y locales comerciales). Entre los servicios de asesoramiento e intermediación de HousinGo, cuenta la figura reglada del Personal Shopper Inmobiliario, creada especialmente para aquellos clientes con necesidades más particulares como residentes fuera de la capital o búsqueda de productos muy específicos (negocios, inversión, etc.). HousinGo cuenta actualmente con dos oficinas en el Barrio de Salamanca: en calle Ayala 62 y Serrano 81.

