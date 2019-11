COMUNICADO: Hoy se inaugura un nuevo edificio de 47 pisos, la fase 1 (ala este) de Shibuya Scramble Square

Publicado 01/11/2019 3:01:11 CET

- Justo encima de la estación de Shibuya - Hoy se inaugura un nuevo edificio de 47 pisos, la fase 1 (ala este) de Shibuya Scramble Square

-- SHIBUYA SKY, el mirador más alto de Shibuya, se eleva a 230 m del suelo para ofrecer unas vistas panorámicas sin obstáculos de 360º de los emplazamientos más famosos de Tokio. -- El edificio ya alberga 213 negocios, entre los que se incluyen 7 recién llegados a Japón y 49 a Shibuya. -- SHIBUYA QWS, un espacio interactivo de comunidad empresarial donde personas con diferente formación se reúnen y colaboran para inventar nuevas semillas de valor social, también está ubicado dentro de estas instalaciones.

TOKIO, 31 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El viernes día 1 de noviembre de 2019, SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE Co., Ltd. inaugura la fase 1 (este) de Shibuya Scramble Square, un complejo multiusos a gran escala y, gracias a sus 230 metros, el edificio más alto de Shibuya, con 47 pisos sobre el nivel del suelo.

El día de la inauguración, numerosos visitantes formaron una larga cola, esperando con ansias la apertura de las nuevas instalaciones.

Las celebraciones comenzaron con la ceremonia de inauguración de la planta baja. El gran evento de inauguración continuó con un discurso de apertura a cargo de Kensuke Horiuchi, director general del departamento de Comercio y Observatorio del edificio (grupo de Ventas II).

Los promotores del proyecto no solo se enorgullecen de que el edificio se inaugure con 213 tiendas y restaurantes ya en funcionamiento desde el primer día, entre los que se incluyen minoristas que se instalan por primera vez en Japón o en la zona de Shibuya, sino también de que las tiendas ya estaban repletas de clientes que buscaban artículos de preventa y mercancías que solo estarán disponibles en Shibuya Scramble Square. Los 2500 metros cuadrados de SHIBUYA SKY, uno de los mayores observatorios japoneses ubicados en una azotea, se hicieron muy populares entre los visitantes que compraron entradas por adelantado en el sitio web oficial. Disfrutaron de las vistas panorámicas desde el mirador más alto de Shibuya (a unos 230 metros sobre la calle), así como del interior del observatorio, especialmente diseñado por la sección "Rhizomatiks design" de Rhizomatiks, un grupo de creadores de clase mundial. SHIBUYA QWS, un espacio empresarial interactivo basado en el concepto de "una intersección de posibilidades que cuestionan el mundo desde Shibuya", donde personas con diferente formación se reúnen y colaboran para inventar nuevas semillas de valor social, abrió sus puertas incluso a aquellos que no son miembros y presentó OPEN QWS, un evento que pretende animar a más gente a utilizar estas instalaciones.

La plataforma de observación SHIBUYA SKY está ubicada en las plantas 14, 45, 46 y en las azoteas, mientras que las oficinas se distribuyen desde la planta 17 hasta la 45. SHIBUYA QWS, un espacio de intercambio industrial, ocupa la planta 15, mientras que los establecimientos comerciales se extienden desde el sótano 2 hasta el piso 14.

La plataforma de observación SHIBUYA SKY, una de las mayores instalaciones de observación ubicadas en una azotea de Japón, consta de tres experiencias: SKY GATE, un espacio que se eleva desde el piso 14 al 45; SKY STAGE, un área de observación en la azotea; y SKY GALLERY, un pasillo de observación interior en el piso 46. Cada uno de estos espacios desempeña un papel diferente y, juntos, crean una experiencia continua para el visitante, desde la entrada hasta la salida. La zona de observación de la azotea destaca por sus diseños arquitectónicos y por una serie de actividades que ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse por completo en la vista panorámica de 360° de la ciudad, con la que podrán disfrutar de lugares emblemáticos como el monte Fuji y el Tokio Skytree®. Las plataformas de observación interiores de las plantas 14, 45 y 46 son instalaciones para que los usuarios puedan disfrutar de todo lo que ofrece Shibuya independientemente del tiempo que haga.

Los 73.000 metros cuadrados de oficinas son una característica clave del nuevo edificio. Todas ellas están en alquiler y cada piso cuenta con una media de 2900 m(2), una de las más amplias de la zona de Shibuya. La ubicación del edificio, justo encima de la estación de Shibuya, hace que el acceso sea muy cómodo tanto para los compradores y turistas como para las personas que tienen que acudir todos los días a las oficinas.

El espacio de interacción empresarial SHIBUYA QWS, unas instalaciones para crear el futuro de forma colaborativa reuniendo a personas con diferente formación para dar origen a nuevas ideas y proyectos de valor social, está disponible para cualquier grupo con sede en Shibuya, independientemente de la edad de sus miembros o del motivo que los haya reunido. Basado en un concepto común que los operadores del edificio han denominado "scramble society" ("una sociedad mezclada"), SHIBUYA QWS acelera las actividades de creación de valor orientadas hacia el futuro, aprovechando las sinergias que generalmente existen entre grupos y miembros de diversas profesiones, independientemente de lo diferentes que puedan parecer dichos grupos o profesiones a primera vista.

El segmento minorista del edificio espera ser conocido pronto como "el centro comercial más de moda del mundo" y alberga 213 tiendas y restaurantes, entre los que se incluyen 7 recién llegados a Japón y 49 a Shibuya. Con firmas de lujo que marcan la tendencia de los valores modernos y tiendas selectas que han liderado el segmento de la moda callejera de Shibuya, el edificio es, en todos los sentidos, una manifestación de la "tendencia y la temporada". Se espera que el piso de restauración se convierta rápidamente en el centro de los últimos estilos y tendencias gastronómicas de todo el mundo. Los amantes de la comida que busquen las experiencias más novedosas se congregarán en este piso de restauración que será una raíz de aspiraciones e ideales y una fuente de la que surgirán nuevos valores, nuevos estilos y nuevas formas de disfrutar de la comida.

Como una nueva plaza con vistas a Shibuya Scramble Junction, un famoso cruce japonés conocido en todo el mundo, el edificio aspira a convertirse en un escenario en el centro de Shibuya en el que se crearán nuevos movimientos y cultura.

URL: https://www.shibuya-scramble-square.com [https://www.shibuya-scramble-square.com/]

