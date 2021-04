HOYA Vision Care publica los resultados del estudio MiYOSMART

- HOYA Vision Care publica los resultados del estudio de seguimiento de tres años de lentes para gafas MiYOSMART

Hay pruebas contundentes que muestran la eficacia continua de los lentes para ralentizar la progresión de la miopía en niños en el tercer año

BANGKOK, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- HOYA Vision Care , líder en innovación de tecnología óptica, compartió los resultados de un estudio clínico de seguimiento de tres años sobre su galardonada lente para gafas MiYOSMART con tecnología patentada Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) después de publicar la información en la reciente conferencia de la Academia Europea de Optometría y Óptica (EAOO) '21. El nuevo estudio, publicado en marzo de 2021 en el British Journal of Ophthalmology, fue realizado por el Centro de Investigación de la Miopía de la Universidad Politécnica de Hong Kong y es un seguimiento del estudio de dos años que previamente demostró evidencia de la efectividad de la lente en ralentizar la progresión de la miopía en niños de 8 a 13 años de edad1.

El estudio de seguimiento de tres años, realizado en 120 niños en Asia, incluyó a 65 del grupo original que usaba lentes MiYOSMART que participaron en el estudio anterior y 55 niños que pasaron de usar lentes monofocales durante dos años a lente MiYOSMART en el tercer año. Al final del tercer año, los resultados en el grupo original de niños que usaban lentes MiYOSMART mostraron que la desaceleración de la progresión de la miopía a lo largo del tiempo se mantuvo y el grupo que pasó de la visión simple normal a las lentes para gafas MiYOSMART mostró una desaceleración significativa e inmediata en la progresión de la miopía.

Lanzado en algunos mercados a mediados de 2018, la lente para gafas MiYOSMART se desarrolló en cooperación con la Universidad Politécnica de Hong Kong para tratar la miopía, que es un problema de salud mundial cada vez mayor y los expertos de la industria predicen que casi el 50% de la población mundial se verá afectada para 2050. La lente utiliza Tecnología DIMS patentada que proporciona a los niños una visión nítida, se puede colocar en cualquier marco de anteojos para niños y aparece como una lente normal. Según el estudio de seguimiento de tres años, la lente MiYOSMART puede ralentizar y, en algunos casos, detener la progresión de la miopía mediante el uso del desenfoque miope.

"Los resultados del estudio de tres años sobre la lente MiYOSMART son muy positivos, ya que la lente sigue abordando el creciente problema de la miopía en los niños", dijo Griff Altmann, director de tecnología de HOYA Vision Care. "HOYA Vision Care se enorgullece de ser un líder en el desarrollo de una forma segura y eficaz de gestionar el problema creciente y trabajaremos con diligencia para seguir implantando MiYOSMART a escala mundial".

La premiada lente MiYOSMART ganó el codiciado Grand Prize, Grand Award and Gold Medal en la 46 Exposición Internacional de Invenciones de Ginebra en abril de 2018. En octubre de 2020, la lente recibió el Premio Silmo d'Or en la Categoría Visión en la exposición de óptica Silmo Paris.

1Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: MiYOSMART no ha sido aprobado para el tratamiento de la miopía en todos los países, incluido EE. UU., y actualmente no está disponible para la venta en todos los países, incluido EE. UU.

Acerca de HOYA Vision Care Durante más de 60 años, HOYA Vision Care ha sido un líder mundial y apasionado en innovación de tecnología óptica. Como fabricante de lentes para gafas de alta calidad y alto rendimiento, HOYA continúa impulsando la innovación en tecnología óptica con el objetivo de encontrar las mejores soluciones para el cuidado de la vista para los profesionales del cuidado de la vista. La empresa suministra lentes en 52 países con una red de más de 18.000 empleados y 45 laboratorios en todo el mundo.

