Hoymiles lanza el cargador V2X DC de 22 kW para completar su ecosistema integrado de energía doméstica

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoymiles ha lanzado el cargador V2X DC, que funciona en perfecta armonía con el sistema HiOne All-in-One BESS, ampliando así su ecosistema energético doméstico hacia la movilidad eléctrica. Esto permite que la energía solar, el almacenamiento en baterías, los vehículos eléctricos y la red operen como un sistema energético integrado, brindando a los propietarios un mayor control sobre la generación, el almacenamiento y el consumo de energía.

Convertir los vehículos eléctricos en recursos energéticos flexibles

El cargador V2X DC cuenta con capacidades de carga bidireccional, lo que permite que el vehículo eléctrico se convierta en un recurso energético adicional y activo para el hogar. Puede suministrar energía de respaldo cuando la red no está disponible mediante la tecnología Vehicle-to-Home (V2H), al tiempo que permite a los hogares participar en la reducción de picos de demanda y en la gestión de plantas de energía virtuales (VPP) a través de la tecnología Vehicle-to-Grid (V2G).

Además, incorpora un contador certificadosegún EU MID, que proporciona una medición precisa de la energía para una supervisión y una gestión energética fiables.

Carga eficiente garantizada

A diferencia de un cargador con acoplamiento de CA que requiere el cargador de a bordo (OBC) del vehículo para la conversión de CC/CA, el cargador V2X de Hoymiles permite la carga directa en CC desde sistemas fotovoltaicos y baterías hacia el vehículo eléctrico. Esto evita el uso del OBC y elimina la conversión innecesaria de CA/CC, reduciendo así las pérdidas de energía durante la carga.

Con una potencia de carga de CC de hasta 22 kW, el cargador V2X DC reduce considerablemente el tiempo de carga en comparación con la carga de CA convencional. En una hora, un cargador de CA convencional puede añadir aproximadamente 35 km de autonomía, mientras que el V2X de Hoymiles puede proporcionar unos 110 km.

Hoymiles V2X está diseñado para ofrecer una amplia compatibilidad, ya que es compatible con el 95 % de los vehículos eléctricos convencionales.

Instalación flexible, diseñado para el uso diario

Diseñado como un cargador independiente, el V2X ofrece flexibilidad de instalación, por ejemplo, junto a la plaza de aparcamiento, lo que brinda a los propietarios mayor libertad para ubicar el sistema HiOne All-in-One BESS donde mejor se adapte a la configuración energética de su hogar.

El cargador cuenta con protección IP65 y protección contra impactos IK10, lo que garantiza durabilidad para uso en exteriores y protección contra impactos accidentales.

Una aplicación para todo el ecosistema energético

El sistema V2X se gestiona a través del mismo ecosistema basado en aplicaciones que las soluciones de energía doméstica de Hoymiles, lo que ofrece a los usuarios una visión y un control unificados de su sistema energético. Los usuarios pueden elegir entre el modo de energía verde y el modo de carga rápida según las distintas situaciones.

Con la incorporación del cargador V2X DC, Hoymiles sigue ampliando su ecosistema integrado de energía doméstica, conectando la generación solar, el almacenamiento de energía, la gestión energética y la movilidad eléctrica para ayudar a los hogares a generar, almacenar, utilizar y compartir energía de forma más inteligente.

https://www.hoymiles.com/hione.html

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