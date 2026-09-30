Según HP, el 24 % de los empleados españoles mantienen una relación saludable con su trabajo

Estudio de Relación con el trabajo - HP

(Información remitida por la empresa firmante)

El estudio anual elaborado por HP revela una mejora de seis puntos en la relación con el trabajo, frente al 18 % de 2025. En un contexto todavía marcado por la incertidumbre, la tecnología y la IA emergen como herramientas de adaptación: el 59 % de los profesionales de oficina utiliza IA de forma diaria o semanal y el 46 % anticipa que podría necesitar reinventar su carrera profesional

Madrid, 30 de septiembre de 2026.- La relación de los trabajadores españoles con su trabajo comienza a mostrar signos de recuperación. Según la cuarta edición del Índice sobre la Relación con el Trabajo de HP, el 24 % de los profesionales de oficina en España afirma mantener una relación saludable con su trabajo, lo que supone un incremento de seis puntos respecto a 2025.



España se sitúa así ligeramente por encima de la media europea, donde el 23 % de los profesionales de oficina mantiene una relación saludable con el trabajo. Aun así, los resultados muestran que la recuperación todavía tiene recorrido y que las empresas afrontan el reto de convertir esta mayor capacidad de adaptación en una experiencia laboral sostenible a largo plazo.



Este avance se produce en un contexto que continúa marcado por la transformación y la incertidumbre. La tecnología emerge como una de las principales fuentes de optimismo: el 72 % de los profesionales españoles considera que la tecnología ha evolucionado a mejor respecto a hace dos años y el 59 % afirma lo mismo sobre el impacto de la inteligencia artificial. Estos datos apuntan al creciente papel de la tecnología como herramienta para adaptarse a un entorno laboral en constante evolución.



"La mejora que observamos este año es una señal positiva, pero no significa que haya desaparecido la incertidumbre. Los profesionales están aprendiendo a desenvolverse mejor en un entorno de cambio constante, y los datos muestran que quienes mantienen una relación más saludable con el trabajo cuentan también en mayor medida con la tecnología y las herramientas que necesitan para tener éxito. Las empresas tienen una oportunidad clara de acompañar esta adaptación combinando liderazgo, formación y una experiencia tecnológica que ayude realmente a las personas a trabajar mejor", señala Inés Bermejo, presidenta de HP Iberia.



Los profesionales se preparan para reinventar sus carreras

La rapidez de los cambios tecnológicos está modificando también la forma en la que los profesionales españoles conciben su futuro laboral. Casi la mitad de los profesionales de oficina españoles (46 %) considera que podría necesitar cambiar o reinventar significativamente su carrera en los próximos años. Entre los usuarios expertos de inteligencia artificial, esta percepción aumenta hasta el 64 %, frente al 42 % entre quienes tienen un nivel básico de conocimiento de esta tecnología.



Esta necesidad de adaptación también se refleja en las prioridades profesionales. El 48 % de los profesionales de oficina españoles prioriza el desarrollo de habilidades transferibles frente al ascenso por una carrera profesional tradicional, un porcentaje que alcanza el 60 % entre los responsables de TI y el 67 % entre los líderes empresariales.



La IA se integra en el trabajo diario y empieza a crear nuevas oportunidades

La inteligencia artificial está pasando rápidamente de ser una herramienta puntual a integrarse en los flujos de trabajo. El 59 % de los profesionales de oficina españoles utiliza herramientas de IA proporcionadas por su empresa de forma diaria o semanal, frente al 47 % en 2025. Además, el 37 % utiliza ya agentes de IA con fines laborales, aunque España todavía se sitúa ligeramente por debajo de la media de los mercados desarrollados en su adopción.



Su uso también está cambiando la forma de resolver las tareas cotidianas: uno de cada cuatro profesionales españoles recurre primero a la IA cuando necesita ayuda con una tarea o pregunta laboral. Esta proporción aumenta hasta el 37 % entre los líderes empresariales y el 30 % entre los responsables de TI.



Más allá de la productividad, los datos muestran también cómo la IA está transformando la estructura de las organizaciones. El 47 % de los líderes empresariales españoles afirma que su organización ya ha creado nuevos puestos o equipos como resultado de la adopción de IA, mientras que solo uno de cada diez señala que la tecnología está principalmente reemplazando o reduciendo puestos.



"La IA está dejando de ser una herramienta puntual para formar parte del día a día y transformar la manera en la que trabajamos. Y esa transformación no se traduce únicamente en automatización: los líderes españoles están viendo cómo la IA también genera nuevos roles y oportunidades. Para convertir ese cambio en progreso para las personas, necesitamos acompañar la tecnología con nuevas habilidades, confianza y las herramientas adecuadas", añade Bermejo.



Liderazgo, habilidades y tecnología para trabajar mejor

La tecnología desempeña un papel especialmente relevante. Entre los profesionales españoles que mantienen una relación más saludable con el trabajo, el 80 % considera que su empresa les proporciona las herramientas necesarias para tener éxito, frente al 36 % entre quienes muestran una relación más negativa con su trabajo.



Además, el uso de agentes de IA también es mayor entre los profesionales con una relación más saludable con el trabajo: un 40 % los utiliza, frente al 30 % entre quienes presentan una relación menos favorable.



Cuando se les pregunta qué tecnología les ayudaría a trabajar mejor, el 49 % señala dispositivos más rápidos y fiables, el 39 % herramientas de IA adaptadas a su puesto y el 38 % una mayor integración entre las distintas herramientas de trabajo.



El bienestar laboral también guarda una estrecha relación con el desempeño empresarial. Los profesionales españoles que consideran que su compañía ha obtenido buenos resultados son más de cinco veces más propensos a mantener una relación saludable con el trabajo que aquellos que trabajan en empresas con malos resultados.



Para las empresas españolas, los resultados apuntan así a una oportunidad para consolidar la recuperación observada en 2026 a través de una combinación de liderazgo, formación continua y tecnología que ayude a las personas a adaptarse y trabajar mejor.



HP mantiene su compromiso con un modelo de trabajo en el que la tecnología contribuya tanto al crecimiento de las organizaciones como al desarrollo profesional de las personas, ayudando a crear experiencias laborales más productivas, conectadas y preparadas para el futuro.





Contacto

Emisor: HP

Nombre contacto: Alba de Toro

Descripción contacto: Edelman

Teléfono de contacto: 914 18 48 66