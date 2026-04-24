HrFlow.ai asegura 7 millones de dólares para ser el estándar global de IA aplicada a datos de RR. HH.

Estándar global de IA aplicada a datos de RR. HH. - HrFlow.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

Paris, Francia, 24 de abril de 2026. - HrFlow.ai, pionera en inteligencia artificial aplicada a los datos de recursos humanos, anuncia hoy su segunda ronda de financiación de 7 millones de dólares (pre-Serie A)

Financiación y objetivos

Esta financiación eleva el capital total recaudado por la compañía a 10 millones de dólares. Esta nueva inyección de capital está diseñada para acelerar la misión principal de la empresa: construir la infraestructura de Datos e IA del mercado laboral.



La ronda está liderada por 115K, el fondo de capital riesgo de La Banque Postale, y EmergingTech Ventures (EmTech), junto con inversores existentes de la compañía, incluyendo a Xavier Niel (Free, Kima, Station F), Jean-Baptiste Rudelle (Criteo), Romain Niccoli (Pigment, Criteo), Franck Le Ouay (LIFEN, Criteo), Flavien Kulawik (KLB), Allen Penn (Uber), Dominique Vidal (Index Ventures) y Thibaud Elzière (Hexa, Fotolia).



Basándose en una ejecución rigurosa y una eficiencia de capital probada desde su primera ronda de financiación de 2,3 millones de dólares en 2018, HrFlow.ai genera ahora un margen de aproximadamente el 27 %. Aunque su generación de caja garantiza plena independencia, la compañía está recaudando fondos hoy como una decisión estratégica:



• Comercial: acelerar drásticamente su expansión comercial en Estados Unidos, donde está presente desde 2022, y reforzar su posición como campeón europeo, especialmente en Inglaterra, Alemania, Países Bajos e Italia.



• Producto: desplegar la segunda generación de su plataforma de IA para acelerar la transformación del mercado laboral mediante IA.



2. Visión de la compañía

Principio 1: el mercado laboral ha superado los límites de la escala humana

HrFlow.ai está construyendo una Hiring SuperIntelligence segura para ayudar a reducir el desempleo a escala global. Desde 2016, HrFlow.ai mantiene una convicción simple: el mercado laboral ha superado la velocidad, la memoria y la coordinación humanas. Hay demasiadas personas, demasiados empleos, demasiadas culturas, demasiados datos fragmentados y demasiadas decisiones ocurriendo demasiado rápido como para que los sistemas exclusivamente humanos puedan mantenerse al día.



Principio 2: la IA es la fuerza fundamental clave del mercado laboral

El cuello de botella ya no es la información, sino la capacidad de procesamiento humano. HrFlow.ai cree que el único camino posible es poner una IA potente y segura en manos de reclutadores, candidatos, empleadores e instituciones públicas, no para reemplazar el propósito humano, sino para aumentar la toma de decisiones humanas a la escala que exige el mundo real.



Principio 3: una arquitectura "API-first" es la única vía viable para todo el ecosistema de RR. HH.

La elección de un enfoque API-first es evidente, porque esta capacidad no debe limitarse a una sola empresa, producto o interfaz. Como una infraestructura crítica, debe ponerse a disposición de todo el mercado laboral y del ecosistema de RR. HH.: servicios públicos de empleo, grandes empresas, agencias de trabajo temporal, firmas de reclutamiento, RPOs, PEOs, proveedores de ATS, portales de empleo, plataformas HCM y proveedores de HRIS. La misión de HrFlow.ai es simple: construir una Hiring SuperIntelligence que ayude al mundo a reducir el desempleo.



3. Sobre la compañía

HrFlow.ai es la Hiring SuperIntelligence: un algoritmo de IA y una plataforma de orquestación dedicada a los datos de recursos humanos. Es utilizada por organizaciones con importantes retos de reclutamiento (tanto cuantitativos como cualitativos) y necesidades de gestión interna de talento, incluyendo:



• Agencias de trabajo temporal (Crit, Samsic, Manpower, Staffmatch, Gojob).



• Firmas de reclutamiento y RPOs (Kelly Services, Fed Group, Uptoo).



• Portales de empleo (Freework, freelance.com) y grandes empresas (Sanofi, Safran, Enedis).



• Proveedores de ATS (Fountain, TeamTailor, Boondmanager, Tribepad).



• Gobiernos y servicios públicos (Región de Hauts-de-France, Gendarmería Nacional, Ejército francés, Luxemburgo, Mauritania).



Más información en: www.hrflow.ai



4. Declaraciones de inversores y del CEO

"HrFlow.ai nació de una convicción: el mercado laboral es ahora demasiado complejo para ser gestionado eficazmente únicamente por la inteligencia humana.



En el Sur Global, el problema principal es el acceso. Millones de personas no pueden acceder al trabajo no porque carezcan de capacidad, sino porque el camino hacia la oportunidad ha sido cerrado, roto u oculto. En las economías desarrolladas, el problema es diferente: la oportunidad existe, pero los reclutadores están desbordados por la escala, la velocidad y la complejidad, y millones de oportunidades se pierden porque la toma de decisiones humana no puede seguir el ritmo. Dos realidades distintas. Una conclusión común: necesitamos una nueva infraestructura para el mercado laboral.



Comprendí la primera realidad al crecer en Mauritania, un país del África subsahariana donde el desempleo supera el 80 % y el 65 % de la población tiene menos de 15 años. Comprendí la segunda mientras estudiaba matemáticas e IA en Francia en École Centrale Paris y École Normale Supérieure. Ese contraste definió mi misión.



Fundé HrFlow.ai para construir una Hiring SuperIntelligence segura como infraestructura para el futuro del trabajo: ayudar a los reclutadores a tomar mejores decisiones más rápido y a escala, al tiempo que se amplía el acceso a oportunidades donde aún no existe. Nuestra misión es ayudar a crear, junto con los actores del mercado laboral, un mercado de trabajo más fluido, más justo y mejor capaz de conectar el potencial humano con oportunidades económicas reales".



Sobre 115K

115K, el fondo de capital riesgo de La Banque Postale, invierte desde fase Seed hasta Serie B en startups francesas y europeas del sector de servicios financieros: FinTech, InsurTech, IA y ciberseguridad. Con 150 millones de euros bajo gestión (AUM), el fondo actúa como accionista minoritario activo, apoyado por una visión a largo plazo y una estructura evergreen.



Más información en: www.115k.fr



Sobre EmergingTech Ventures

EmTech es una gestora de activos con más de 60 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM), que invierte en fases pre-Serie A y Serie A en startups deep tech y B2B de alta intensidad tecnológica, especialmente en software y servicios empresariales, IA, infraestructura de datos, fintech y climate tech.



Más información en: www.emtechvc.com







Contacto

Nombre contacto: Maxime Colombet

Descripción contacto: Responsable de Marketing en HrFlow.ai

Teléfono de contacto: +33 7 44 09 41 93





Imágenes

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Pie de foto: Estándar global de IA aplicada a datos de RR. HH.

Autor: HrFlow.ai