HSG Laser celebra 20 años con socios globales y presenta una nueva estrategia

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser celebró su 20º aniversario el 11 de octubre en Shanghai, reuniendo a clientes, socios estratégicos, expertos de la industria y representantes de los medios de todo el mundo. El evento marcó dos décadas de desarrollo de HSG en la fabricación láser y destacó su compromiso continuo con la innovación tecnológica, la expansión global y el valor para el cliente a largo plazo.

20 años de innovación: de China al mundo

Durante el evento, Ricky Wu, consejero delegado rotativo de HSG Laser, repasó la trayectoria de la empresa: desde sus inicios como fabricante local de equipos láser en Guangdong hasta convertirse en un proveedor global de soluciones láser de alta gama.

De cara al futuro, HSG se centrará en tres prioridades estratégicas: la innovación en productos y tecnología, la capacidad de servicio a nivel mundial y la localización de operaciones. Estas iniciativas buscan fortalecer la capacidad de HSG para ofrecer soluciones de alto rendimiento y un soporte integral y sin preocupaciones a fabricantes de todo el mundo.

Presentación de la estrategia de producto a cinco años

Jerry He, director global de I+D y desarrollo de productos de HSG Laser, expuso la evolución de la compañía: desde equipos láser independientes hacia soluciones de fabricación automatizadas e inteligentes. Asimismo, presentó un adelanto de varios productos nuevos, entre ellos el sistema de automatización de doble torre GT PRO+STORE PRO, la máquina de corte láser de tubos de alta velocidad y gran capacidad TL3 PRO, la máquina de corte láser con biselado GV, la máquina de corte láser de tubos TS2 PRO y la máquina de corte láser de alta velocidad GFA PRO. Estos productos se exhibirán en las ferias MWCS 2026 (Shanghái), FABTECH 2026 (Las Vegas) y EuroBLECH 2026 (Hannover).

HSG también dio a conocer su estrategia de producto a cinco años, centrada en evolucionar desde máquinas independientes de alto rendimiento hacia células de fabricación inteligente y líneas de producción integradas.

Lanzamiento de la iniciativa filantrópica "HSG Light of Reading"

Como parte de su 20º aniversario, HSG también anunció una donación de 2 millones de RMB para lanzar la iniciativa "HSG Light of Reading" en colaboración con la Fundación de Bienestar Social de China. La primera fase contempla la creación de 40 bibliotecas rurales que beneficiarán a unos 25.000 estudiantes, mediante acciones que incluyen donaciones de libros, programas de lectura y capacitación docente. Asimismo, HSG está implementando un mecanismo de "Socios de Bienestar Público" que permite a los clientes participar en la iniciativa a través de la compra de equipos y contribuir así al desarrollo de recursos de lectura en zonas rurales.

Mirando hacia los próximos 20 años

Desde sus inicios en China hasta su creciente presencia global, HSG Laser sigue fortaleciendo sus capacidades en tecnología, productos, servicios y operaciones internacionales. Al iniciar esta nueva etapa de 20 años, la empresa continuará colaborando con clientes y socios de todo el mundo para impulsar la fabricación láser de alta gama y generar un mayor valor para la industria manufacturera global.

Acerca de HSG Laser

Fundada en 2006, HSG Laser es un fabricante mundial de equipos inteligentes para el procesamiento de metales, especializado en soluciones de corte por láser, procesamiento de tubos, plegado, soldadura y automatización. La empresa presta servicios a clientes en más de 100 países y regiones de todo el mundo.

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