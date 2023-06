H.Spectrum+ financia nuevas ideas audaces en todo el mundo para la disrupción en la tecnología de la salud

2023 H.Spectrum+Program Kick Off In Startup Terrace Kaohsiung, Taiwan

Foxconn Technology Co. Ltd. (FTC) y la aceleradora respaldada por la Fundación Yonglin tiene un mes restante en una convocatoria abierta de propuestas, abierta a estudiantes de medicina y profesionales de la salud, además de nuevas empresas de tecnología de la salud.

TAIPEI, 1 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- H.Spectrum+ , una aceleradora de empresas emergentes de tecnología sanitaria líder en APAC, ha anunciado hoy el último mes de su convocatoria abierta de propuestas 2023, que se centra no solo en organizaciones emergentes, sino también en estudiantes de medicina y profesionales sanitarios con ideas creativas en su campo. Con el respaldo de Foxconn Technology Co. Ltd. Ltd. (FTC) y la Fundación Yonglin, la organización ha ampliado enormemente su enfoque tras la pandemia y ha puesto sus miras en perturbar la biotecnología, la IA y la atención sanitaria inteligente a través de asociaciones globales.

Para enviar una idea innovadora u obtener más información, visite: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeefgf6_W-FlD3lkfomPXZkfl4JvJi1ZnVJndnhSbMYAPsgcQ/viewform

A raíz del colapso de Silicon Valley Bank, del que dependían en gran medida las industrias de ciencias de la vida y atención médica, una brecha en las oportunidades de fiinanciación ha dejado a las nuevas empresas de tecnología de la salud luchando por asegurar el capital. Si bien las perspectivas a largo plazo para la tecnología de la salud están aumentando según la firma de contabilidad Deloitte , particularmente en Reino Unido , tales desafíos podrían llevar a las organizaciones a buscar cada vez más el apoyo de otras fuentes fuera de la industria financiera.

Un acelerador líder en el floreciente espacio de tecnología de la salud de Taiwán

A medida que las industrias de tecnología de la salud y biotecnología en Taiwán continúan expandiéndose, los empresarios y las nuevas empresas se enfrentana desafíos crecientes relacionados con los costes, particularmente con la inflación en aumento a nivel mundial. Esto es particularmente cierto para el desarrollo de prototipos, pero también se extiende a la configuración de la infraestructura de fabricación.

"El éxito de las nuevas empresas de tecnología de la salud requiere más que un capital constante; también requiere una amplia red de apoyo para ayudar con la creación de prototipos y la fabricación", señaló Vivian Feng, directora ejecutiva adjunta de H.Spectrum+. "Esta combinación es exactamente lo que ofrecemos, y nuestra expansión este año para cultivar ideas de tecnología de la salud directamente de una fuente más fundamental sobre el terreno, los propios proveedores de atención médica individuales, demuestra nuestro compromiso con el espíritu incesante de innovación que encarnan nuestros colegas."

Con un enfoque que abarca tecnología biomédica, equipos médicos, medicina preventiva, medicina de precisión y atención médica inteligente impulsada por IA, la propuesta de valor única de H.Spectrum+ se deriva de su modelo de soporte holístico. Ofrece una plataforma de circuito cerrado con capacidades amplias y diversas que han ayudado a más de 200 nuevas empresas a utilizar la amplia infraestructura de FTC para obtener resultados óptimos. Desde estrategias y tácticas hasta financiación y capital de riesgo, desarrollo de prototipos y optimización del proceso de fabricación, H.Spectrum+ garantiza que todos los ángulos estén cubiertos para sus organizaciones asociadas.

Receta para el éxito

Una de las historias de éxito de H.Spectrum+ es Redeye Biomedical , una empresa emergente que se especializa en técnicas de detección óptica en salud inteligente, seguridad alimentaria y protección ambiental. Redeye desarrolló el primer analizador de prueba de hematuria óptica a pequeña escala del mundo, redeye 1 Plus-U, y recibió la aprobación de la FDA para ello en 2020. Tras este éxito inicial, H.Spectrum+ está facilitando los planes de la compañía para expandirse aún más en Taiwán, China y Estados Unidos y desarrollar nuevas tecnologías para la detección de proteínas en la orina y enfermedades crónicas.

Otra empresa emergente ejemplar, AcroViz Technology , aprovecha la tecnología de imágenes de vanguardia para la salud cerebral predictiva. Su AcroViz Axonal Brain Age – Brain Health Report fue el primero en adoptar imágenes de resonancia magnética de difusión (dMRI) e IA para una evaluación precisa y no invasiva de la salud cerebral, que se muestra prometedora para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. Un aspecto de su tecnología obtuvo las aprobaciones tanto de la FDA de EE.UU. como de la FDA de Taiwán, y H.Spectrum+ continúa apoyando sus planes futuros para entrar en los mercados de EE.UU y la UE y desarrollar una resonancia magnética móvil con predicción de la edad cerebral patentada a través de un enfoque multidisciplinario.

Acerca de H.Spectrum+

H.Spectrum+ es la principal aceleradora e incubadora de tecnología de la salud en Asia, con sede en Taiwán. Con el respaldo de Foxconn Technology Co. Ltd. (FTC) y la Fundación Yonglin, se centra en acelerar y potenciar ideas, personas y organizaciones en tecnología biomédica, equipos médicos, medicina preventiva, medicina de precisión y atención médica inteligente impulsada por IA.

Para más información, visite: https://hspectrum.mystrikingly.com/

