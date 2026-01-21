HT Médica impulsa una revolución en diagnóstico por imagen con la primera resonancia de 5 teslas en Europa

Presentación de la Resonancia Magnética 5T en RSNA 2025 - HT Médica

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

HT Médica impulsa la llegada a España de la primera resonancia magnética de 5 teslas en Europa con la instalación del sistema Jupiter 5T de United Imaging Healthcare. Este avance tecnológico sin precedentes marcará un punto de inflexión en la precisión diagnóstica y la calidad asistencial, posicionando al sistema sanitario español a la vanguardia de la innovación en diagnóstico por imagen

Esta tecnología única marcará un punto de inflexión en la precisión diagnóstica y la calidad asistencial, posicionando a España a la vanguardia de la innovación sanitaria.



La instalación del sistema de resonancia magnética Jupiter 5T de United Imaging Healthcare llega a España de la mano de HT Médica, grupo líder en diagnóstico por imagen que posiciona así al mercado nacional al frente de la innovación sanitaria en Europa. APR Salud actuará como instalador y mediador tecnológico del proyecto.



La llegada de esta tecnología representa un avance sin precedentes que abrirá nuevas posibilidades diagnósticas y redefinirá la forma en que se analiza y comprende la salud de los pacientes. Este hito refuerza el compromiso de HT Médica por integrar soluciones pioneras y con la excelencia sanitaria, poniendo a disposición de la sociedad la mayor capacidad diagnóstica disponible hasta la fecha.



El sistema Jupiter 5T marcará un punto de inflexión en la resonancia magnética. Su capacidad para generar imágenes con un nivel de detalle extraordinario permitirá visualizar estructuras y procesos biológicos que hasta ahora eran invisibles, optimizando el estudio de numerosas patologías y posibilitando diagnósticos más precoces, precisos y personalizados. Este salto tecnológico no solo mejorará la calidad de los resultados, sino que contribuirá directamente a una mayor seguridad, eficiencia y calidad en la prestación sanitaria.



Como parte de este impulso innovador, HT Médica integrará también la plataforma de inteligencia artificial uAI de United Imaging Healthcare, que incluye 31 aplicaciones con marcado CE diseñadas para mejorar la precisión diagnóstica y optimizar los flujos de trabajo clínicos. La disponibilidad de estas herramientas avanzadas permitirá al equipo profesional avanzar hacia una medicina más predictiva, eficiente y centrada en el paciente.



La colaboración entre HT Médica, United Imaging Healthcare y APR Salud, reforzada durante la RSNA25, representa un paso decisivo en esta estrategia de innovación. La llegada de la resonancia magnética de 5 teslas no solo simboliza un logro tecnológico, sino que también pone de relieve el impacto transformador que tendrá en la asistencia sanitaria y la práctica clínica en España.



Actualmente, la resonancia magnética de 5 teslas se encuentra en proceso de integración, y próximamente se anunciarán más detalles, incluida su ubicación final y el calendario previsto para su puesta en marcha.



Sobre HT Médica

HT Médica es un grupo de referencia en diagnóstico por imagen en España, con una sólida trayectoria en la incorporación de tecnología médica avanzada y soluciones innovadoras orientadas a la excelencia asistencial. La compañía cuenta con un equipo altamente especializado y una red de más de 30 centros comprometidos con la calidad, la precisión diagnóstica y la mejora continua de la atención al paciente.

Contacto

Emisor: HT Médica

Nombre contacto: Ruth Pascual González

Descripción contacto: Responsable de Marketing y Comunicación en HT Médica

Teléfono de contacto: 610825815